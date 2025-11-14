Cómo Trump construyó su reputación de hombre de negocios brillante… y por qué ahora se erosiona

Fue toda una hazaña para Donald Trump, un multimillonario con su propia aerolínea que vivía en un rascacielos homónimo en…

Fue toda una hazaña para Donald Trump, un multimillonario con su propia aerolínea que vivía en un rascacielos homónimo en la liberal Nueva York y pasaba los inviernos en un palacio de Florida, presentarse como el defensor conservador de los trabajadores estadounidenses.

Pero su alquimia política en materia económica se está desvaneciendo.

La presidencia de Trump está tambaleándose a medida que hace alarde de su vida de lujo como rey sol y se obsesiona con construir, literalmente, su legado personal con proyectos vanidosos como un salón de baile en la Casa Blanca, en lugar de cumplir su promesa de campaña de hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible.

Trump parece cada vez más ajeno a la ola de inseguridad económica que azota al país y que está afectando a muchos de los votantes que conquistó en sus dos victorias electorales presidenciales, al transformar al Partido Republicano de sus raíces elitistas y excluyentes a una maquinaria electoral de clase trabajadora.

Puede que estemos viviendo una época dorada para la decoración de la Casa Blanca, pero la nueva era de prosperidad que prometió en 2024 sigue siendo esquiva.

Numerosas encuestas recientes muestran un profundo pesimismo entre los estadounidenses sobre el estado actual de la economía y sus perspectivas. Pero Trump no quiere saberlo.

“La economía es mi prioridad. Y tenemos la mejor economía de la historia”, declaró esta semana el mandatario a Fox News. Parecía irritado al ser cuestionado sobre el alto costo de los alimentos y la vivienda.

Este retiro a una burbuja de lujo no podría haber llegado en peor momento político. Sus índices de aprobación se desploman. El escándalo Epstein vuelve a perseguirlo. Y el mundo político y mediático de Washington ha descubierto de repente el nuevo tema de moda: la “asequibilidad económica”, después de que los demócratas ganaran las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey con promesas económicas populistas.

En su intento por evitar quedar en la recta final de su mandato, Trump necesita urgentemente recuperar su conexión con la economía popular. Si fracasa, las elecciones de mitad de mandato del próximo año podrían ser desastrosas para los republicanos.

La ventaja electoral inicial de Trump en materia económica fue una astuta combinación de imagen de marca, un sexto sentido político sobre el resentimiento que bullía en los corazones industriales devastados en 2015 y su propio aura de misterio como consumado negociador.

En los últimos días, sus críticos han ridiculizado su supuesta falta de empatía hacia los ciudadanos con dificultades económicas. Pero nunca fue un político al estilo de Bill Clinton, que buscaba la compasión del pueblo.

Trump, en cambio, dio voz a los votantes que creían haber pagado el precio de la globalización y las políticas de libre comercio que enriquecieron a la élite tradicional.

Puede que fuera rico, pero nunca perteneció a ese círculo. Al igual que sus seguidores, sabía lo que era sentirse excluido: la alta sociedad lo había rechazado durante décadas, tachándolo de vulgar y advenedizo.

“Hemos enriquecido a otros países mientras la riqueza, la fortaleza y la confianza de nuestro país se desvanecían en el horizonte”, dijo Trump en su incendiario primer discurso de investidura en 2017. “Una a una, las fábricas cerraron y abandonaron nuestras costas, sin siquiera pensar en los millones y millones de trabajadores estadounidenses que quedaron atrás. La riqueza de nuestra clase media ha sido arrebatada de sus hogares y redistribuida por todo el mundo”.

El poder político de Trump también tuvo un componente cultural. Sus diatribas distópicas sobre inmigración y delincuencia gozaron de popularidad. Su vulgaridad le ayudó a proyectar una imagen de ajeno al sistema.

Y el giro del Partido Demócrata hacia los votantes aspiracionales de la clase media alta, junto con su aparente desdén por aquellos inmortalizados en el desastroso comentario de Hillary Clinton sobre la “canasta de deplorables”, contribuyó a distanciarlo de la clase trabajadora.

La campaña de Trump contra Barack Obama, basada en la teoría de la conspiración sobre su lugar de nacimiento, fue una forma de explotar la reacción negativa a la primera presidencia de un hombre negro. Además, el giro a la izquierda de los demócratas en temas sociales atrajo a más votantes a su bando.

Trump también tenía algo más: una mitología del éxito. Su paso por el programa “The Apprentice” de la NBC evocó la imagen de un magnate hecho a sí mismo. Si él se enriqueció, ¿por qué no los demás?

Los asistentes a sus mítines a menudo citaban esto como motivo para votarlo, aunque su historial de reveses empresariales y casi bancarrotas contaba una historia más bien dudosa sobre su eficacia como magnate.

En la campaña de 2024, Trump aprovechó el buen recuerdo de la economía prepandémica durante su primer mandato.

También fue fácil criticar los meses de negación de la administración Biden respecto a la inflación y la incapacidad de la candidata demócrata, Kamala Harris, para presentar un mensaje convincente a la clase media.

Trump posó con un delantal y trabajó en la freidora de un McDonald’s en Pensilvania, reforzando así su imagen de hombre común.

No sería cierto decir que Trump no ha hecho nada para abordar el impacto económico que sufren los trabajadores estadounidenses. Toda su política económica, incluyendo el aumento de aranceles a casi todos los países del mundo, está diseñada para revivir la época dorada de la economía industrial del siglo XX.

“Si piensan en su ciudad natal, en el estado donde crecieron, la calle principal luce muy diferente hoy en día a como era hace muchos años. Y el presidente Trump quiere restaurar a Estados Unidos como una superpotencia manufacturera a nivel mundial”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en marzo.

La Casa Blanca afirma que los enormes recortes de impuestos del proyecto de ley de Trump, conocido como “un gran y hermoso proyecto de ley”, pusieron más dinero en los bolsillos de la mayoría de los estadounidenses, aunque los más ricos fueron los más beneficiados.

Asegura que su programa de desregulación y eliminación de gastos superfluos logrará el mismo efecto.

El próximo año, un nuevo portal llamado TrumpRx buscará reducir los precios de los medicamentos.

La semana pasada, el presidente anunció un acuerdo con dos gigantes farmacéuticos para bajar el costo de medicinas contra la obesidad.

El Gobierno afirma que los aranceles recaudaron billones de dólares. Y el mercado de valores ha experimentado un crecimiento vertiginoso.

Cada vez hay más pruebas de que las políticas de Trump están agravando la crisis de asequibilidad. Sus aranceles están encareciendo los productos para los estadounidenses.

Ha tenido que prometer un rescate masivo a los agricultores perjudicados por sus políticas de guerra comercial.

Su nueva idea brillante consiste en pagos de US$ 2.000 a los estadounidenses, procedentes de las arcas públicas, cuyo presupuesto se ha visto incrementado por los aranceles.

Suena bien, pero podría ser contraproducente y disparar la inflación. Además, difícilmente constituye una solución a largo plazo para millones de estadounidenses que hacen malabares con sus facturas y recortan gastos básicos, y que ahora también se enfrentan al temor de que la IA les quite sus empleos.

La administración reconoció implícitamente que sus políticas están perjudicando a los trabajadores estadounidenses cuando Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometieron esta semana una rápida reducción de aranceles para algunos productos básicos como el café y la fruta.

“Vamos a bajar algunos aranceles al café. Vamos a permitir la entrada de más café. Vamos a resolver todo esto muy rápido y muy fácilmente. Es una operación quirúrgica. Es maravilloso de ver”, declaró Trump en Fox News.

Pero en parte fue responsable del alza vertiginosa del precio del café, al imponer un arancel del 50 % a Brasil, el principal productor, por haber procesado a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por interferencia electoral.

Si alguna vez hubo un caso en el que las obsesiones de un presidente empeoraran la vida de su pueblo, este fue sin duda uno de ellos.

Cuando todo lo demás falla, siempre queda la negación. Trump sugirió en Fox News que las encuestas que resaltaban la ansiedad por la economía eran falsas. Y en el programa “60 Minutes” este mes apuntó: “No tenemos inflación” y “Nuestros precios de los alimentos han bajado”.

La tasa de inflación es del 3,0 %, muy inferior a los máximos alcanzados durante la administración Biden. Sin embargo, en el debate político se suele olvidar que los precios no están bajando; simplemente se ha ralentizado el ritmo al que suben. Es una ecuación que todo consumidor comprende, aunque el presidente no.

La discrepancia entre la percepción que tiene la gente de la economía y su optimista diagnóstico del desempeño del país pone de manifiesto cómo Trump, un político que rinde mejor cuando tiene un enemigo al que atacar, carece de empatía.

Es un vendedor, un promotor, o, como dirían sus críticos, un embaucador que se nutre de la hipérbole.

Trump no es el único presidente que ha tenido dificultades para articular un mensaje económico positivo en tiempos difíciles.

En un debate de campaña de 1992, el presidente George H.W. Bush fue captado mirando su reloj mientras Clinton conectaba con las dificultades económicas de los votantes, creando una metáfora instantánea de indiferencia.

Durante la campaña de 2012, los asesores de Obama se esforzaron por encontrar el equilibrio entre celebrar la recuperación de la Gran Recesión sin parecer ajenos a los problemas sin resolver de muchos votantes que no se sentían cómodos con la situación.

La conducta de Trump durante el cierre del Gobierno dificultó su postura. Por ejemplo, cuando solicitó a la Corte Suprema que suspendiera los pagos de cupones de alimentos a más de 40 millones de estadounidenses, otorgándoles a los demócratas un arma política fácil.

Su indiferencia ante el aumento de las primas de los seguros de salud tampoco ayuda.

Los asesores de Trump saben que tiene un problema. Están considerando si debería recorrer el país dando discursos centrados en la economía.

Esto surge tras las peticiones de algunos republicanos, como la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, para que profundice en las políticas económicas de “Estados Unidos Primero” después de meses dedicados a intentar ganar el Premio Nobel de la Paz.

“El presidente lo entiende. Sabe que esto es un problema”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a Alayna Treene de CNN. “Pero está frustrado porque no se le reconoce el mérito por lo que está haciendo”.

Programar un discurso preparado para Trump podría parecer una buena idea. Pero podría resultar contraproducente, como aquella infame ocasión durante la campaña de 2024 cuando fue a Carolina del Norte para impulsar un cambio en la política económica y se desató un mitin caótico.

“Querían que diera un discurso sobre la economía, así que lo haremos como un discurso intelectual. Hoy todos ustedes son intelectuales”, les dijo a los asistentes, burlándose de su propia estrategia de campaña.

Una mejor opción sería simplemente celebrar mítines. Al menos podrían revitalizar su popularidad y reconectar con sus votantes.

Los mítines han sido fundamentales para Trump. Los utilizaba casi como enormes grupos de discusión, probando diferentes discursos y observando las reacciones del público.

No cuenta con una fuente equivalente de inteligencia política en la Casa Blanca, rodeado de asesores serviles, medios de comunicación conservadores y su gabinete de millonarios y multimillonarios.

Trump sí frecuenta el patio de su club Mar-a-Lago, pero las elevadas cuotas de membresía hacen que difícilmente sea un lugar frecuentado por la clase trabajadora estadounidense.

Los presidentes suelen recibir demasiado crédito cuando la economía está en auge y muy poco cuando se deteriora.

Sin embargo, cualquier recesión prolongada en los próximos meses podría condenar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Los candidatos demócratas marcaron el camino para sus colegas en Virginia y Nueva Jersey con propuestas económicas centradas en la clase trabajadora y moderando su retórica cultural progresista.

