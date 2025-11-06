“¿Cómo es posible que la comida sea un tema político?” Familias vulnerables enfrentan hambre ante el cierre del Gobierno

Onita Norris está constantemente haciendo cálculos para tratar de resolver un problema sin solución: averiguar cuánto podrán comer sus dos…

Onita Norris está constantemente haciendo cálculos para tratar de resolver un problema sin solución: averiguar cuánto podrán comer sus dos hijos, ambos menores de cinco años, y cuánto tendrá que dejar de comer ella.

Esta madre soltera de Virginia Occidental gana alrededor de US$ 2.800 al mes trabajando 40 horas semanales para el estado. Aproximadamente la mitad de ese dinero se destina al alquiler. El resto es para la guardería y las facturas de electricidad, agua y teléfono, lo que le deja solo unos US$ 100 de su sueldo para otros gastos, incluyendo alimentos.

La ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) normalmente añade US$ 265 a su presupuesto mensual para comida. Pero con los beneficios interrumpidos mientras el Gobierno se tambalea en lo que ahora es su cierre más largo registrado, Norris ahora debe encontrar otras formas de alimentar a su familia.

“En lugar de servirme a mí misma un plato lleno de comida junto con mis hijos, me aseguro de que ellos tengan un plato lleno de comida”, dijo Norris. “Puede que yo tenga menos, o puede que no coma”.

Se le llenan los ojos de lágrimas por la preocupación de fallarle a sus hijos. “Siento que les estoy fallando porque lo intento, intento hacer todo lo que puedo y, por supuesto, como ser humano te frustras”, dijo, “y nunca quiero que mis hijos vean eso, o que sientan que lo estoy desquitando con ellos, por algo tan simple como la cena”.

Más de 40 millones de estadounidenses dependen de los beneficios de SNAP, también conocidos como cupones de alimentos, para pagar la comida. Se encuentran atrapados en medio de un prolongado enfrentamiento presupuestario entre republicanos y demócratas en el Congreso que, durante más de un mes, no han logrado llegar a un acuerdo para financiar al Gobierno.

Las difíciles circunstancias que enfrentan los beneficiarios de SNAP se han convertido en uno de los problemas más urgentes para los legisladores, quienes están bajo presión para trabajar más duro y lograr un acuerdo que permita financiar completamente los beneficios de nuevo.

En Virginia Occidental, el estado que fue el primer campo de pruebas en 1961 para lo que ahora es SNAP, alrededor del 15 % de sus 1,7 millones de habitantes dependen hoy de estos beneficios.

Los bancos de alimentos en el estado están luchando para satisfacer la demanda. Ya estaban lidiando con recortes presupuestarios provocados por el ajuste federal a principios de año. Ahora, la situación es aún más complicada ya que los trabajadores federales suspendidos se convierten en nuevos clientes.

Una organización benéfica en Martinsburg, CCAP/Loaves & Fishes, vio que el número de hogares a los que atiende se duplicó aproximadamente de 72 por semana a 159 en la tercera semana de octubre, y 119 en la cuarta.

Aunque está en mejor posición que otras despensas gracias a la generosidad de la comunidad y las iglesias locales, existen preocupaciones sobre cuánto tiempo podrá seguir atendiendo a ese ritmo.

“Hasta que se repongan los beneficios de SNAP y los trabajadores federales regresen a sus empleos, vamos a estar saturados así todo el día”, dijo su presidenta, Leigh Fleming, a CNN.

Tras una orden judicial, la administración Trump anunció a principios de esta semana que financiaría parcialmente SNAP para noviembre. Pero los fondos no han cubierto los beneficios completos.

Luego, Trump pareció amenazar con retener la financiación de SNAP el martes hasta que los demócratas voten para reabrir el Gobierno. La Casa Blanca aclaró después que la administración cumplirá con su plan de financiar parcialmente la ayuda alimentaria durante el cierre.

Este jueves, un juez federal en Rhode Island dijo que el Gobierno de Trump debe cubrir completamente los beneficios de cupones de alimentos para decenas de millones de estadounidenses en noviembre. Pero los pagos para millones de estadounidenses que dependen de ellos ya se han retrasado.

En Virginia Occidental, las respuestas del Gobierno federal han generado confusión y desánimo.

“Siento que la gente en Washington no entiende realmente la gravedad de la situación”, dijo Norris. “Simplemente no entiendo cómo hemos llegado al punto de usar la comida en la política y de ser esencialmente peones políticos”. Laura Bowles, una madre de cinco hijos en Virginia Occidental, de entre cuatro y 13 años —con un sexto en camino— dijo que tuvo que explicarles a sus hijos mayores que “hay algunos en el Gobierno ahora mismo que no pueden resolver las cosas, y que no podemos tener todo lo que solíamos tener en este momento”.

Para su familia, eso significa tener que comprar menos comida. “Mis hijos comen mucho”, dijo. “Y los comestibles ya son tan caros estos días —ya era difícil”, dijo Bowles. Al igual que Norris, está reduciendo su propia ingesta de alimentos para que las comidas de sus hijos rindan más.

El sueldo de su esposo en Walmart, donde trabaja a tiempo completo y gana US$ 14 por hora, normalmente cubre todas las cuentas del hogar.

Pero este mes, sin SNAP, la mayor parte se va en comida. Eso significa que la familia ha tenido que elegir qué otras cuentas pagar.

“Ya dejé pasar mi cuenta de la basura y de Internet”, dijo Bowles. Solo pudieron cubrir la mitad de la electricidad y del seguro del auto, agregó, e incluso la familia está reduciendo los viajes al parque para ahorrar en gasolina.

“Es una lucha aquí. Estoy embarazada otra vez, y eso no era parte del plan —pero era el plan de Dios”, dijo. “Supongo que la gente lucha en todas partes, pero es difícil aquí en Virginia Occidental. Simplemente se siente especialmente difícil aquí”.

