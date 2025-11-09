Casi un millón de personas huyen mientras el segundo tifón mortal en una semana se acerca a Filipinas

Un segundo tifón en una semana avanza hacia Filipinas y ha matado a dos personas, con más de 900.000 residentes…

Un segundo tifón en una semana avanza hacia Filipinas y ha matado a dos personas, con más de 900.000 residentes advertidos de huir ante los inminentes vientos destructivos y marejadas ciclónicas que amenazan la vida.

Fung-wong, conocido localmente como Uwan, sigue los pasos del tifón Kalmaegi, que mató a casi 200 personas en la parte central de la nación archipiélaga, así como a cinco personas en Vietnam.

La defensa civil informó que una persona se ahogó en la provincia de Catanduanes y los bomberos recuperaron el cuerpo de una mujer atrapada bajo los escombros de una casa colapsada en la ciudad de Catbalogan, según Reuters.

Casi 920.000 residentes fueron evacuados de 11 regiones el domingo, según la Oficina de Comunicaciones Presidenciales del país.

“La gente está un poco aturdida,” dijo Butch Meily, presidente de la Fundación Filipina de Resiliencia ante Desastres (PDRF, por su sigla en inglés), a CNN, señalando que este es el cuarto gran tifón en el país, además de dos terremotos, en las últimas siete semanas.

“Nos estamos preparando, pero esto está empezando a poner a prueba nuestro nivel de experiencia”.

Se prevé que Fung-wong toque tierra la noche del domingo, hora local, impactando áreas orientales y del norte, incluyendo Luzón —la isla más poblada del país, donde está la capital, Manila— así como las islas Visayas y Siargao, conocida como la capital del surf en el país.

Pero sus vientos destructivos ya han causado daños en la provincia de Catanduanes en su aproximación, según Meily.

“Estamos en alerta roja,” dijo Rex Gatchalian, secretario de Bienestar Social de Filipinas, a CNN Newsroom.

Miles de familias ya se refugian en gimnasios, teatros e instalaciones gubernamentales y el Gobierno está proporcionando alimentos y artículos esenciales, dijo Gatchalian.

“A las familias que aún están en sus hogares, ya las están evacuando por la fuerza”, agregó.

Los esfuerzos de recuperación se han interrumpido en Cebú y Davao, afectados por Kalmaegi en el sur, para concentrar todos los recursos disponibles en la preparación para Fung-wong, incluyendo un centro de operaciones de 24 horas cerca de Manila, dijo Meily de la PDRF, un importante coordinador del sector privado para la respuesta ante desastres.

“Pero nuestros fondos están comenzando a agotarse debido a la cantidad de emergencias”, añadió.

La agencia meteorológica del país, PAGASA, ha elevado a Fung-wong a supertifón en su escala de intensidad, registrando vientos máximos de 185 km/h (115 mph) y ráfagas de 230 km/h (143 mph). Sin embargo, se mantiene por debajo del umbral de supertifón en escalas más ampliamente utilizadas como la del Centro Conjunto de Alerta de Tifones de EE.UU., que requiere vientos superiores a 240 km/h (150 mph).

La enorme circulación del tifón, que abarca 1.800 km (1.118 millas), es suficiente para cubrir todo el país, superando al tifón Kalmaegi, dijo Benison Estareja, especialista en clima de PAGASA, a CNN.

“Es mucho más fuerte, pero las víctimas y los daños dependen de la preparación del Gobierno filipino. Y, de hecho, hemos aprendido del tifón Kalmaegi anterior cómo podemos prepararnos para el supertifón que viene,” dijo.

Se esperan deslizamientos de tierra e inundaciones graves a lo largo de la costa este de Luzón, con más de 200 mm de lluvia en las próximas 24 horas.

También se pronostica que Manila enfrente lluvias intensas y un alto riesgo de inundación, con hasta 200 mm, según el Consejo Nacional de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres del país.

Más de 300 vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados, según la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

Filipinas no es ajena a los tifones, y Fung-wong es el sistema tropical número 21 con nombre que impacta al país este año, según funcionarios locales.

Su predecesor, Kalmaeg,i dejó una estela de muerte y devastación mientras atravesaba el centro de Filipinas el martes, reduciendo barrios enteros a escombros y desplazando a decenas de miles de personas. Al menos 188 personas murieron, la mayoría en la provincia de Cebú, un destino turístico, dijeron las autoridades locales.

Aunque no fue el tifón más fuerte en golpear, Kalmaegi se movía lentamente y descargó enormes volúmenes de agua sobre áreas densamente pobladas. Las autoridades dijeron que la mayoría de las personas murieron ahogadas.

Su impacto se agravó por vías fluviales obstruidas en una zona ya propensa a inundaciones, y una aparente falta de comprensión de las advertencias tempranas, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil de Filipinas, a los medios locales.

Filipinas es uno de los países de Asia más propensos a inundaciones, pero este año también se ha visto envuelta en un gran escándalo de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones que han sacado a miles de manifestantes a las calles.

Docenas de legisladores, senadores y empresas constructoras han sido acusados de recibir sobornos con dinero destinado a miles de proyectos de control de inundaciones.

Los científicos han advertido desde hace mucho tiempo que la crisis climática provocada por el hombre —de la cual las naciones industrializadas tienen mayor responsabilidad histórica— solo ha exacerbado la escala e intensidad de los ciclones tropicales regionales que afectan desproporcionadamente a las poblaciones del sur global.

Filipinas es una de las zonas donde el clima está cambiando, con tormentas más intensas y ciclones tropicales severos con una banda de lluvia amplia, dijo Meily.

“En el pasado, solíamos enfocarnos en el lugar donde los tifones tocarían tierra. Pero ahora tenemos que considerar la banda de lluvia porque es tan amplia que zonas alejadas de donde el sistema toca tierra están sufriendo inundaciones”.

El Pacífico occidental es la cuenca tropical más activa del mundo, pero las temperaturas globales de los océanos han estado en niveles récord durante cada uno de los últimos ocho años.

Océanos más calientes, alimentados por el calentamiento global provocado por el hombre, proporcionan abundante energía para que los ciclones se fortalezcan.

La crisis climática está potenciando los eventos de lluvias, ya que el aire más cálido puede contener más humedad, que se descarga sobre pueblos, ciudades y comunidades, como ya ha ocurrido esta semana en el sudeste asiático.

