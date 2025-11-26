Buscan a un entrenador de fútbol americano de un bachillerato en Virginia por cargos de pornografía infantil. Esto sabemos

Un equipo invicto de fútbol americano de bachillerato de la zona rural de Virginia ganó un partido semifinal regional el…

Un equipo invicto de fútbol americano de bachillerato de la zona rural de Virginia ganó un partido semifinal regional el fin de semana pasado en circunstancias muy inusuales: sin su entrenador principal, quien, según la policía, desapareció apenas dos días antes.

Esta semana, las autoridades aclararon la situación apenas días antes del siguiente partido de playoffs, al afirmar que el entrenador de Union High School, Travis Turner, es buscado por cinco cargos de posesión de pornografía infantil y cinco cargos de uso de una computadora para solicitar a un menor.

La policía ha estado rastreando la zona montañosa en busca de Turner, dejando a una comunidad lidiando con las acusaciones contra un hombre en quien confiaban para que les enseñara a los estudiantes de bachillerato y liderara un equipo de fútbol americano exitoso, que ahora busca un posible campeonato estatal en su ausencia.

Esto es lo que sabemos (y lo que no) sobre la investigación y la búsqueda del entrenador de fútbol americano de este pequeño pueblo.

Mientras los investigadores se dirigían a la casa de Turner el 20 de noviembre en Appalachia, un pueblo del oeste de Virginia con menos de 2.000 habitantes, les dijeron que él no estaba en casa, informó la Policía Estatal de Virginia, sin detallar quién les dijo eso.

La policía aseguró a los medios locales durante el fin de semana que Turner estaba desaparecido, pero inicialmente no explicaron por qué habían visitado su casa. El equipo de fútbol americano de Turner, sabiendo que había desaparecido, jugó un partido semifinal regional sin él, ganando 12-0 para mantener viva su temporada.

El martes, la policía estatal anunció los cargos por los que se lo busca, diciendo que obtuvieron órdenes de arresto por cada cargo un día antes. No han publicado más detalles sobre las acusaciones.

Brett Hall, el fiscal del estado para el condado de Wise, dijo a CNN este miércoles por correo electrónico que su oficina “está al tanto de la investigación en curso relacionada con los cargos contra el entrenador principal del equipo de fútbol americano de Union High School”, pero que no puede comentar más al respecto.

Turner, quien también figuraba como maestro de educación física en Union High School en una entrada que ya fue eliminada de la lista de personal en línea de la escuela, fue visto por última vez vistiendo una sudadera gris, pantalones deportivos y gafas, dijo la policía estatal. La agencia no ha compartido detalles sobre cuándo o dónde fue visto por última vez ni quién pudo haberlo visto.

Union High School está ubicada justo a las afueras de la comunidad de Big Stone Gap y a unos pocos kilómetros al sureste de Appalachia, el pueblo donde vive Turner.

En un correo electrónico a CNN el martes, el superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Wise, Mike Goforth, dijo que el distrito está “al tanto de que la policía ha presentado cargos contra un miembro del personal que ha estado en licencia administrativa”.

Turner no tiene permitido estar en la propiedad escolar ni tener contacto con los estudiantes, dijo Goforth.

Estudiantes y miembros de la comunidad se reunieron para un círculo de oración antes del inicio del partido el sábado, tres días antes de que los cargos contra Turner se anunciaran públicamente.

“No importa lo que esté pasando, podemos contar con nuestros vecinos, y podemos contar con aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida, y podemos contar con nuestra comunidad para ser más grande que la situación que enfrentamos”, dijo Bryan Gunter, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Big Stone Gap, en ese momento, informó la filial de CNN, WCYB.

Turner “se metió en el bosque” cerca de su casa en Appalachia, dijo Jason Day, un agente de la Policía Estatal de Virginia, a la estación de televisión local WJHL durante el fin de semana.

Desde su desaparición, las autoridades han utilizado equipos de búsqueda y rescate, drones y perros policía para tratar de localizar a Turner, dijo la policía estatal esta semana.

Sin embargo, buscar en la zona, ubicada en una subcordillera de las Montañas Apalaches, no es fácil.

Su topografía accidentada, esculpida por ríos y bosques con elevaciones que varían desde valles bajos hasta picos altos, crea un entorno desafiante para las operaciones de búsqueda y rescate. Además de los perros policía y el tráfico peatonal, las autoridades pueden necesitar depender de la tecnología, como sensores de movimiento colocados en un área de interés que envían señales a la base del equipo de búsqueda, o drones con capacidades de detección de calor que pueden rastrear movimientos, según John Miller, analista jefe de inteligencia y cumplimiento de la ley de CNN. Eso no es una ciencia perfecta, señala, dada toda la actividad que esos sensores detectan.

No está claro cuántos recursos se han destinado a la búsqueda en general.

“Una vez que entras en la dinámica de hombre contra naturaleza y espacios abiertos, mucho de eso depende de un factor clave: cuál es la experiencia de entrenamiento y la capacidad del fugitivo para desenvolverse en ese entorno”, dijo Miller.

“Y hemos visto ambas versiones de eso (en otros casos), desde personas que eran expertos en los bosques y supervivientes de toda la vida, hasta personas que no tenían experiencia en acampar y que corrieron hacia el bosque y de inmediato se toparon con los desafíos de sobrevivir”.

Si Turner está en el bosque, el clima podría afectar su situación. Desde su desaparición, el área ha experimentado temperaturas más cálidas de lo normal durante el día y la noche —a veces con lluvias ligeras, pero no lo suficiente para inundar el área—, según la meteoróloga de CNN Mary Gilbert. En los próximos días, se espera que el viernes sea el más frío, con máximas apenas por encima del punto de congelación y mínimas en los altos de -10 °C. Algunos de los días posteriores presentan potencial para clima invernal, con hielo y varias posibilidades de lluvia.

Cuando CNN contactó a la familia, el martes, la esposa de Turner compartió una declaración del abogado de la familia, a quien identificó como Adrian Collins.

“Hoy hablo en nombre de la familia del entrenador Turner. Seguimos rezando por su regreso seguro y por todos los afectados por las circunstancias que rodean su desaparición. Confiamos en que Dios traerá verdad y claridad en Su tiempo. Cualquier acusación debe abordarse a través del proceso legal adecuado, no a través de la especulación o el rumor”, dice la declaración.

La declaración concluyó pidiendo privacidad para la familia.

CNN se ha comunicado con Collins para obtener más información. CNN también buscó comentarios de una persona que ahora se desempeña como entrenador interino del equipo de fútbol americano de Union High.

Turner asistió a Appalachia High School, años antes de que fuera consolidada, junto con Powell Valley High School, en Union High School en agosto de 2011, según informes del Bristol Herald Courier. Fue mariscal de campo en el equipo de fútbol americano de la escuela, entrenado por su padre, el miembro del Salón de la Fama de la Liga de Bachilleratos de Virginia, Tom Turner, de 1994 a 1997, informó el periódico.

Durante su carrera universitaria, Turner jugó fútbol americano en Virginia Tech, Eastern Kentucky y la Universidad de Virginia-Wise, informó el Bristol Herald Courier. Luego fue contratado como entrenador principal de fútbol americano en Powell Valley High School a principios de 2011, de acuerdo con el periódico.

En cuanto al equipo de Union High que Turner entrenó hasta la semana pasada, jugará un partido final regional en casa contra Ridgeview el sábado por la tarde. Si Union gana, avanzaría a la semifinal estatal de la Clase 2 el 6 de diciembre, un paso antes de la final estatal programada para el 13 de diciembre.

