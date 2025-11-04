Brujas vs. Barcelona, por la Champions League 2025/2026: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Con el doble desafío de sumar de a tres y volver a convencer futbolísticamente, el Barcelona enfrentará este miércoles al…

Con el doble desafío de sumar de a tres y volver a convencer futbolísticamente, el Barcelona enfrentará este miércoles al Brujas en Bélgica, en un partido válido por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2025/2026.

Y es que el conjunto culé dejó atrás, desde lo estadístico, la dura derrota en el clásico ante el Real Madrid por LaLiga, gracias a la victoria ante Elche del fin de semana, pero los catalanes están lejos de mostrar la versión que todos esperan de ellos.

El equipo de Hansi Flick gana, pero no convence. Tiene lapsos largos durante los partidos donde le cuesta horrores generar espacios entre la defensa rival, apelando muchas veces a la individualidad de su joven estrella, Lamine Yamal, casi que como única arma fiable.

Para colmo, el nivel del llamado a ser el heredero de Lionel Messi tampoco ha estado a la altura de las expectativas en los últimos partidos, viéndose disminuido físicamente por una pubalgia que lo tiene a mal traer hace semanas. Consultado en la rueda de prensa previa al encuentro, Flick dijo que Yamal está “gestionando la lesión con disciplina”.

Las lesiones están siendo un karma para el entrenador. Gran parte de las necesidades que hoy tiene su Barcelona están en la enfermería, con jugadores desequilibrantes como Raphinha y Pedri todavía fuera de la convocatoria.

El culé tampoco tiene demasiado tiempo para los lamentos, porque este miércoles debe ganar si quiere acomodarse en la tabla de posiciones, ya que hoy está 12°, fuera de los puestos de clasificación directos a los octavos de final, y la próxima jornada debe visitar al Chelsea en Londres. Llegar bien parado a ese duelo en Inglaterra será clave para sus aspiraciones.

Enfrente tendrá a un Brujas que está lejos de ser protagonista. Está 24°, ingresando con lo justo a la rueda de playoff tras una sorpresiva goleada ante el Monaco y dos derrotas consecutivas, una por la mínima ante el Atalanta y otra abultada ante el Bayern Munich.

Brujas: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic, Vanaken; Forbs, Tzolis y Tresoldi.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araujo, ABalde; Frenkie de Jong, Casadó, Fermín; Yamal, Rashford y Lewandowski.

3 p.m. de Miami

5 p.m. de Buenos Aires

3 p.m. de Bogotá

2 p.m. de Ciudad de México

9 p.m. de España

Estados Unidos: Paramount+, TUDN, ViX Premium y UniMás.

Argentina: Fox Sports y Disney+ Premium.

Colombia: ESPN y Disney+ Premium.

México: Caliente TV.

España: Movistar+ Liga de Campeones.

