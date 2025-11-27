Aumento de la demanda en bancos de alimentos para Acción de Gracias refleja una lucha para alimentar a las familias

En el condado de Polk, Iowa, el banco de alimentos de Urbandale comenzó a repartir pavos y guarniciones de Acción…

En el condado de Polk, Iowa, el banco de alimentos de Urbandale comenzó a repartir pavos y guarniciones de Acción de Gracias hace semanas. La demanda fue tan alta, con más de 2.000 familias visitando el lugar este mes, que la despensa agotó su asignación de alimentos básicos para Acción de Gracias.

Afortunadamente, fondos adicionales, incluidas donaciones de la comunidad, permitieron que el banco pudiera seguir suministrando productos para Acción de Gracias.

Sin embargo, la alta demanda en Urbandale es emblemática de lo que muchas despensas de alimentos y organizaciones están experimentando este año: una mayor necesidad, ya que los altos precios presionan los bolsillos de los estadounidenses y muchas familias todavía se están recuperando de la interrupción en los beneficios de SNAP debido al cierre del Gobierno.

“Este mes ha sido como nada que hayamos visto antes”, dijo Patty Sneddon-Kisting, la directora ejecutiva de la despensa y única empleada a tiempo completo, a CNN.

Los precios de los alimentos han sido una fuente de estrés para muchos estadounidenses en esta temporada de fiestas. Los precios de los comestibles subieron un 1,4 % entre enero y septiembre, y los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 1,7 % en promedio este año, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales.

No obstante, esa inflación relativamente baja se suma a años de tasas mucho más altas, incluido el máximo en varias décadas del 9,1 % de inflación anual después de la pandemia. Los aumentos acumulados en los precios han dejado a muchos estadounidenses luchando por mantenerse al día.

Y cuando el Gobierno cerró durante seis semanas a principios de este año, la pausa en los beneficios completos de SNAP llevó a muchos estadounidenses aún más cerca del límite. Las búsquedas en Google de “bancos de alimentos cerca de mí” alcanzaron un nuevo máximo durante ese período.

Mientras tanto, el aumento salarial para muchos trabajadores se ha quedado atrás respecto al incremento para quienes están en la cima de la economía. En contraste con las ganancias del mercado de valores y el aumento de los precios de las viviendas para los estadounidenses más acomodados, el número de hogares que reciben beneficios de SNAP ha crecido desde 2023, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew.

“Cuando los precios de los alimentos están aumentando y sus ingresos mensuales realmente no crecen para igualarlos, ejerce mucha presión sobre el presupuesto familiar”, dijo Michael Flood, director ejecutivo del Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, a CNN.

Flood dijo que su banco de alimentos no ha podido mantenerse al día con la demanda durante esta temporada de Acción de Gracias. Sin embargo, el apoyo de los voluntarios ha permitido que el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles amplíe sus sitios de distribución, con un aumento total en la distribución de alimentos del 24 % en comparación con el período de Acción de Gracias del año pasado, de acuerdo con Flood.

Durante el último mes, el grupo de banco de alimentos que conforma el Programa Share Food en Filadelfia vio un aumento de 12 veces en nuevas personas registradas que buscan apoyo alimentario, dijo George Matysik, el director ejecutivo. Agregó que los fondos de emergencia del estado y las donaciones de la comunidad permitieron que el programa continuara comprando alimentos.

“Estos últimos meses han sido los más desafiantes en la historia de nuestra organización”, dijo.

Sin embargo, al menos un recurso es abundante: en una temporada navideña más ocupada de lo habitual, los voluntarios que impulsan estos bancos de alimentos están redoblando sus esfuerzos para ayudar a sus amigos y vecinos, dijeron los bancos de despensas a CNN.

“Normalmente parece que tenemos más que suficientes personas ofreciéndose como voluntarias”, dijo Mary Connors, una jubilada que ha sido voluntaria en el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles durante seis años. “Todos están emocionados de retribuir”.

