Arrestan a dos hombres en Nueva Jersey en medio de investigación por complot terrorista en Michigan

Dos hombres fueron arrestados en Nueva Jersey en medio de una investigación sobre un complot terrorista tras el arresto de…

Dos hombres fueron arrestados en Nueva Jersey en medio de una investigación sobre un complot terrorista tras el arresto de otras dos personas en Michigan por un presunto complot terrorista inspirado por ISIS, informó Alina Habba, fiscal interina de Nueva Jersey.

Se dice que los dos hombres formaban parte del mismo grupo de comunicación en línea que los que idearon el presunto complot en Michigan, según indicó un funcionario cercano a la investigación. El foro no era necesariamente para discutir y participar en el mismo complot, sino para hablar de sus propios planes separados, según indicó el funcionario.

Uno de los sospechosos está acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada, mientras que el otro está acusado de transmitir amenazas violentas y antisemitas por Internet a personas en Nueva Jersey y otros lugares, dijo Habba.

A través de aplicaciones de mensajería cifrada, los sospechosos discutieron “planes de viaje detallados”, incluyendo entrenamiento físico, armas —como armas de fuego y artefactos explosivos improvisados— y métodos para evitar la detección de las autoridades, explicó Habba.

Uno de los sospechosos, un joven de 19 años de Nueva Jersey, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el martes por la mañana, de acuerdo con la fuente.

Las autoridades habían estado monitoreando sus movimientos y lo arrestaron una vez que notaron que adelantó su vuelo a Turquía, señaló el funcionario. El hecho de ir al aeropuerto fue visto como un paso para avanzar en su complot, lo que desencadenó el arresto. Las autoridades suelen realizar este tipo de detenciones tras monitorear conversaciones en línea de los objetivos que investigan, explicó la fuente.

El sospechoso planeaba finalmente viajar de Turquía a Siria, donde intentaría unirse a ISIS, según las autoridades.

El segundo sospechoso, un hombre de 20 años de Nueva Jersey que fue arrestado en su domicilio, tenía planes de viajar a Siria junto con el otro sospechoso, indicaron las autoridades.

Habba afirmó que los dos sospechosos de Nueva Jersey “se comprometieron con ISIS y estaban planeando actos de terrorismo en nuestro país”.

El FBI declinó hacer comentarios.

Los dos hombres tenían programado comparecer inicialmente ante la corte federal en Nueva Jersey este miércoles, dijo Habba. “Seguiremos actuando con rapidez y decisión siempre que el terrorismo o el odio amenacen a nuestras comunidades”, aseguró.

Una serie de llamadas telefónicas encriptadas, grabadas en secreto por una fuente confidencial del FBI, alertaron a los agentes federales de que un grupo supuestamente planeaba llevar a cabo un ataque terrorista en Michigan en nombre de ISIS, según una denuncia penal revelada el lunes.

Mohmed Ali, de 20 años, y Majed Mahmoud, de 20 años, enfrentan cargos de “recibir y transferir, e intentar y conspirar para transferir, armas de fuego y municiones, sabiendo y teniendo razones razonables para creer que las armas de fuego y municiones serían usadas para cometer un delito federal de terrorismo”, según la denuncia penal.

Una tercera persona, Ayob Nasser, de 19 años, fue arrestada este miércoles bajo el mismo cargo, informó la Fiscalía del Distrito Este de Michigan.

A los tres hombres también se les acusó de conspirar para proporcionar recursos de apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, de acuerdo con una denuncia enmendada.

Según la denuncia, Nasser había visto videos que mostraban varios tiroteos masivos en los días previos a Halloween, incluyendo el tiroteo en 2023 en The Covenant School en Nashville, Tennessee, y el tiroteo en 2022 en Tops Supermarket en Buffalo, Nueva York.

La denuncia también alega que Nasser y otra persona hicieron dos viajes separados a un parque de diversiones que aparentemente estaban estudiando como posible lugar para un atentado.

Los abogados que representan a Ali y Mahmoud declinaron hacer comentarios este miércoles. CNN se ha puesto en contacto con el abogado de Nasser para obtener declaraciones.

Las autoridades federales aún no han presentado cargos contra un menor descrito en la denuncia revelada el lunes como Persona 1 en relación con el supuesto complot.

La denuncia detalla cómo los agentes vigilaron a los presuntos co-conspiradores durante dos meses mientras visitaban varios campos de tiro y realizaban reuniones nocturnas en parques locales, en lo que las autoridades consideran preparación para un posible ataque terrorista.

Luego, basándose en lo que creían que eran referencias a un posible ataque en Halloween, los agentes intervinieron para incautar las armas y detener a Ali y Mahmoud en la madrugada del 31 de octubre.

Según una declaración jurada del FBI que respalda la denuncia penal, la agencia comenzó a vigilar a un hombre, descrito como “co-conspirador 1”, en 2024 mientras viajaba por EE.UU. y el extranjero.

En junio, los agentes rastrearon el teléfono del hombre hasta Dearborn, Michigan, y la vigilancia física los llevó a la casa de Ali, donde se quedó dos noches.

El mes siguiente, de acuerdo con el FBI, el hombre se unió a una llamada grupal desde el extranjero con otras cinco personas, incluida una fuente confidencial del FBI, quien grabó la reunión. Persona 1, Mahmoud y Ali no parecen haber sido parte de esta llamada.

Durante la llamada, el grupo discutió “viajar juntos a Siria para unirse a ISIS” y el co-conspirador 1 dijo que “iban a morir allí… a menos que el Amir los envíe a París para un 2015”, dijo al grupo.

Una revisión del celular del co-conspirador 1 reveló que tenía “el número de Persona 1 guardado como ‘Athari’ y el de Ali como ‘Bukhari’”.

Según la denuncia, uno de los participantes en la llamada también declaró: “Athari y Bukhari dijeron que se iban a quedar y hacer lo ‘mismo que en Francia’”.

“Conociendo a Athari, probablemente (el ataque) será en un club, una discoteca”, dijo el co-conspirador 1, de acuerdo con la denuncia.

La referencia a París llamó la atención de los expertos en contraterrorismo del FBI. Concluyeron que era una alusión a los ataques terroristas coordinados vinculados a ISIS que ocurrieron en París en noviembre de 2015. Más de 130 personas murieron en los ataques y decenas más resultaron heridas.

Después de analizar la llamada, el FBI concluyó que un ataque podría ser inminente y comenzó a vigilar de cerca a Ali y Mahmoud.

En la madrugada del 31 de octubre, agentes del FBI llegaron al suburbio de Detroit donde vivían los hombres y detonaron bombas de humo antes de irrumpir en sus casas. Tanto Ali como Mahmoud fueron arrestados.

Se programó una audiencia de detención para ellos el lunes.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.