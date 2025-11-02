Arabia Saudita apuesta en grande por convertirse en una potencia mundial de la Inteligencia Artificial

Arabia Saudita apunta su riqueza petrolera hacia sus enormes ambiciones en inteligencia artificial. Su principal vehículo de inversión es Humain,…

Arabia Saudita apunta su riqueza petrolera hacia sus enormes ambiciones en inteligencia artificial.

Su principal vehículo de inversión es Humain, una empresa local que está desarrollando una infraestructura completa de centros de datos, capacidades en la nube, modelos de lenguaje de gran escala y aplicaciones. Es propiedad del fondo soberano del Reino, que cuenta con casi US$ 1 billón en activos.

El príncipe heredero Mohammad bin Salman presentó Humain en mayo, antes de la visita de Estado del presidente Donald Trump a Riad. Esta semana, en la edición anual de la Future Investment Initiative en el mismo lugar, la escala, ambición y los recursos detrás del proyecto quedaron aún más claros.

El CEO de Humain, Tareq Amin, tiene como objetivo convertir a Arabia Saudita en el tercer mayor mercado de IA del mundo, después de Estados Unidos y China. Es una ambición audaz para un recién llegado a este sector, pero Amin sostiene que la ventaja competitiva del Reino radica en sus abundantes y baratas fuentes de energía, capaces de alimentar la aparentemente insaciable demanda de poder de cómputo.

“Tenemos una ventaja en Arabia Saudita”, dijo a Becky Anderson de CNN. “Mire la increíble red eléctrica de este país, que no requiere que una empresa como Humain construya subestaciones ni la energía para abastecer a un centro de datos. Eso significa que me he ahorrado 18 meses de tiempo”.

Humain planea construir hasta seis gigavatios en capacidad de centros de datos en todo el país para 2034, con una agenda de socios clave en IA, incluidos Nvidia, AMD, Amazon Web Services, Qualcomm y Cisco.

El martes, Humain anunció un acuerdo de US$ 3.000 millones con el gigante de capital privado Blackstone para construir centros de datos en el Reino.

También lanzó públicamente Humain One, un sistema operativo impulsado por IA en el que los usuarios pueden hablar o escribirle a la computadora para indicarle tareas, en lugar de hacer clic en íconos, como es convencional en sistemas como Windows o iOS.

Humain utiliza internamente el sistema de IA para gestionar gran parte de sus departamentos de recursos humanos, finanzas, legales, operativos y de TI. Amin asegura que ahora solo hay un empleado en su departamento de nómina, mientras que agentes de IA se encargan del resto.

Arabia Saudita entra en la recta final de su plan de transformación económica Visión 2030 enfrentando vientos en contra por la caída de los precios del petróleo y retrasos en la construcción de megaproyectos como Neom, lo que da nueva urgencia a su apuesta por la IA para apoyar el crecimiento de la mayor economía del mundo árabe.

También enfrenta competencia de los vecinos Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con su propio proyecto de IA, G42, y recientemente aseguraron un acuerdo histórico con la administración de Trump para construir “Stargate UAE”, un enorme proyecto de centro de datos valorado en US$ 500.000 millones y presentado como el más grande fuera de Estados Unidos, con la ayuda de OpenAI, Oracle, Nvidia y Cisco.

Consultado sobre si hay espacio para dos pesos pesados regionales, Amin dijo que apoya la democratización de la IA, al tiempo que destaca la solidez operativa de Humain.

“Es bueno para la humanidad que el conocimiento —especialmente alrededor de la IA— no esté todo centralizado en un solo lugar. Así que es bueno lo que está pasando en los Emiratos Árabes Unidos. Es muy bueno lo que está pasando en Arabia Saudita”, afirmó. “Le diré lo que decidimos hacer, que es muy diferente… Humain no es una empresa holding. Somos una empresa operativa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.