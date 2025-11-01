Ataque con arma blanca en tren del Reino Unido deja a dos personas en estado crítico: esto es lo que se sabe

El Reino Unido quedó conmocionado por un ataque masivo con arma blanca ocurrido la noche del sábado dentro de un…

El Reino Unido quedó conmocionado por un ataque masivo con arma blanca ocurrido la noche del sábado dentro de un tren, que tuvo como objetivo a pasajeros que viajaban por el centro de Inglaterra rumbo a Londres, en un hecho que el primer ministro Keir Starmer describió como “profundamente preocupante”.

Nueve personas resultaron con heridas que ponen en riesgo su vida, dos de las cuales seguían en estado crítico este domingo, mientras la Policía de Transporte británica declaró una “emergencia grave”.

Aunque dos presuntos atacantes fueron inicialmente detenidos a los pocos minutos de que la policía recibiera la primera llamada de emergencia, la BTP informó el domingo por la noche que ahora solo una persona es tratada como sospechosa.

Un ciudadano británico de 32 años permanece en custodia policial tras ser arrestado bajo sospecha de intento de homicidio, indicó la autoridad, que agregó que otro hombre, de 35 años y también ciudadano británico, de ascendencia caribeña, fue puesto en libertad sin cargos.

La policía trabaja para determinar el motivo del ataque, aunque previamente señaló que no hay indicios de que esté relacionado con el terrorismo.

Esto es lo que se sabe sobre el ataque con arma blanca.

El tren de alta velocidad de la empresa London North Eastern Railway (LNER) había partido de la ciudad de Doncaster, en el norte de Inglaterra, a las 6:25 p.m. del sábado con destino a Londres.

El ataque se produjo poco después de que el tren saliera de la estación de Peterborough, en el condado de Cambridgeshire.

La pasajera Wren Chambers contó a la BBC que al principio “oyó gritos” procedentes de uno o dos vagones más atrás, antes de ver a un hombre correr por el tren con “una herida muy visible”, sangrando abundantemente del brazo.

Al ver a más personas correr, Chambers tomó su bolso y su abrigo. “Me levanté y avancé por el tren, tratando de alejarme tanto como pudiera”, dijo.

Los pasajeros huyeron por los vagones buscando refugio, y algunos intentaron atrincherarse en los baños del tren, según testigos que describieron asientos empapados de sangre.

La policía recibió la primera llamada de emergencia hacia las 7:42 p.m. hora local y desplegó de inmediato a agentes armados. Ocho minutos después de la primera llamada, los dos sospechosos fueron arrestados cuando el tren realizó una parada de emergencia no programada en la estación de Huntingdon.

Agentes armados fueron vistos corriendo por el andén, evacuando a los pasajeros y tratando de neutralizar cualquier amenaza activa, informó la agencia británica PA Media.

Un testigo, que se identificó como Gavin, relató que uno de los sospechosos fue inmovilizado con una pistola eléctrica. “Cuando se acercaron a él, empezaron a gritar ‘al suelo, al suelo’… Creo que fue una descarga eléctrica lo que lo hizo caer al final”, contó a Sky News.

El tren, escenario del ataque, seguía detenido en la estación de Huntingdon la mañana del domingo, con material médico y otros objetos esparcidos sobre el andén.

En total, 11 personas fueron atendidas en hospitales. Diez fueron trasladadas en ambulancia —nueve de ellas en estado grave— y otra persona acudió por cuenta propia esa misma noche.

Hasta la mañana del domingo, dos personas seguían luchando por su vida, informó el superintendente de la Policía de Transporte británica John Loveless.

Por ahora se ha divulgado poca información sobre las víctimas, incluidos sus rangos de edad.

Testigos relataron haber visto personas con heridas de arma blanca y abundante sangrado.

Dos sospechosos fueron arrestados el sábado por la noche bajo sospecha de intento de homicidio. En una actualización el domingo, la policía informó que ambos son ciudadanos británicos de más de 30 años.

Uno tiene 32 años y es británico negro; el otro, de 35, es británico de ascendencia caribeña, según el superintendente Loveless.

Ambos nacieron en el Reino Unido, añadió. Continuaban detenidos en estaciones de policía separadas para ser interrogados este domingo por la mañana.

La policía sigue tratando de establecer un motivo, pero señala que no hay indicios de que se trate de un ataque terrorista. “En este momento, no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista”, dijo Loveless. “En esta etapa, no sería apropiado especular sobre la causa de este hecho”.

El secretario de Defensa británico, John Healey, calificó el hecho de “ataque aislado” en una entrevista con Sky News.

Inicialmente, la Policía de Transporte británica había activado el protocolo “Plato”, código nacional de respuesta ante un “ataque terrorista en curso”, pero posteriormente lo canceló.

El Reino Unido rara vez registra hechos con múltiples víctimas y sus tasas de homicidio son bajas en comparación con otros países occidentales.

Los delitos con armas de fuego son especialmente poco comunes: se registraron 5.103 casos en el último año, según cifras oficiales del Gobierno.

En comparación, los delitos con arma blanca han aumentado de forma general desde 2011. En los 12 meses previos a junio de 2025, las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales registraron 51.527 delitos con cuchillo, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés). De ellos, 15.689 se registraron en Londres.

Políticos británicos y otras figuras públicas expresaron su conmoción por el ataque del sábado y ofrecieron sus condolencias a las víctimas.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco a los servicios de emergencia por su respuesta. Cualquiera que esté en la zona debe seguir las recomendaciones de la policía”, escribió el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en X.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo estar “profundamente entristecida al enterarse de los apuñalamientos” y expresó que sus “pensamientos están con todos los afectados”.

En un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, el rey Carlos afirmó: “Mi esposa y yo quedamos realmente consternados y conmocionados al enterarnos del terrible ataque con cuchillo ocurrido anoche en un tren en Cambridgeshire”.

“Nuestras más profundas condolencias y pensamientos están con todos los afectados y sus seres queridos”, añadió. “Estamos especialmente agradecidos a los servicios de emergencia por su respuesta ante este terrible incidente”.

La línea ferroviaria de la costa este —por donde viajaba el tren— es una de las rutas más concurridas y estratégicas del Reino Unido. Conecta las principales ciudades del país, desde la estación King’s Cross de Londres hasta Edimburgo Waverly, en Escocia.

