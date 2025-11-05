Ante el temor a los intentos de EE.UU. por sacarlo del poder, Maduro insta a los venezolanos a espiarse a través de VenApp

Ante la perspectiva de un conflicto armado con Estados Unidos, el Gobierno venezolano parece estar alentando a los ciudadanos a…

Ante la perspectiva de un conflicto armado con Estados Unidos, el Gobierno venezolano parece estar alentando a los ciudadanos a espiarse entre sí mediante una aplicación móvil modificada para denunciar personas o actividades sospechosas.

El software, llamado VenApp, fue lanzado originalmente por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2022 como una aplicación híbrida que integraba un servicio de mensajería con una línea de ayuda para que la población reportara problemas con los servicios públicos, como cortes de luz y de agua.

Ahora se utiliza como herramienta para que los venezolanos informen al Gobierno sobre cualquier cosa que este pueda considerar sediciosa o desleal, lo que ha generado alarma entre los opositores de Maduro y los grupos de derechos humanos ante un posible aumento de las detenciones políticas.

“Esta iniciativa representa una grave preocupación para la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad, porque promueve un sistema de vigilancia social y la militarización del orden público”, declaró en un comunicado el grupo activista en línea Venezuela Sin Filtro.

El Ministerio de Información venezolano no respondió a la solicitud de comentarios sobre las críticas a la aplicación.

Temiendo de que la presión estadounidense, incluyendo la reciente autorización del presidente Donald Trump a las operaciones de la CIA en Venezuela, pudiera generar inestabilidad en su país, Maduro invitó el mes pasado a las Fuerzas Armadas a supervisar la creación de una nueva aplicación para que la población pudiera denunciar de forma segura todo lo que oyera o leyera.

En una semana, la actualización se realizó.

A las preocupaciones del Gobierno de que Estados Unidos pueda estar buscando un “cambio de régimen” en Venezuela, se suma el despliegue de las fuerzas militares estadounidenses de buques de guerra, aviones de combate y hasta 10.000 soldados en el sur del mar Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico.

Las operaciones, que según el Gobierno de Trump han causado la muerte de más de 60 presuntos narcoterroristas, han sido criticadas por las Naciones Unidas y algunos legisladores estadounidenses, así como por varios Gobiernos de la región. Les preocupa el abuso de poder presidencial al cometer lo que consideran ejecuciones extrajudiciales sin presentar pruebas de culpabilidad.

Maduro gobierna Venezuela con mano de hierro desde 2013 y se ha aferrado al poder a pesar de una derrota aparentemente decisiva en las elecciones presidenciales de 2024. La autoridad electoral del país, integrada por simpatizantes de Maduro, lo proclamó vencedor en medio de acusaciones de fraude electoral, que el Gobierno negó.

Cuando estallaron protestas callejeras generalizadas tras esas elecciones, Maduro invitó a los ciudadanos a usar VenApp para denunciar las actividades de la oposición. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional intervinieron entonces. Amnistía advirtió que la aplicación podría usarse “no solo para limitar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, sino también para contribuir potencialmente a detenciones ilegales, arrestos forzosos y otras graves violaciones de los derechos humanos”.

El escándalo llevo a que Apple y Google retiraran VenApp de sus tiendas de aplicaciones.

Pero aunque ya no se podía descargar, la aplicación nunca dejó de funcionar: quienes tenían VenApp antes de agosto de 2024 pueden acceder a ella en sus teléfonos inteligentes, y el Gobierno también creó y patrocinó una versión móvil que funciona en navegadores.

En Caracas, la capital, CNN analizó la aplicación.

La app pide a los ciudadanos a informar al Gobierno si veían drones o la presencia de personas sospechosas en Venezuela.

Organizaciones de derechos humanos han reiterado sus críticas, expresando su preocupación por la persecución de la disidencia en un país donde más de 800 personas están encarceladas por motivos políticos, según la organización de derechos legales Foro Penal. El Gobierno niega tener presos políticos.

Entre los usuarios de VenApp que apoyan los objetivos del Gobierno se encuentra un residente de un barrio en las afueras de Caracas, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias del Gobierno por hablar con un periodista extranjero y a represalias de sus vecinos opositores a Maduro.

La aplicación funcionó a la perfección para resolver problemas técnicos, declaró a CNN, y no dudaría en usarla para denunciar a otros venezolanos si sintiera que el país está siendo atacado por fuerzas extranjeras.

“¡Estamos preparados para defender la patria, nuestro país, como los buenos revolucionarios que somos!”, dijo el hombre, de unos 50 años, que realiza trabajos ocasionales en la vasta economía informal de Venezuela.

Es difícil cuantificar cuántos venezolanos más apoyan a Maduro.

Según los conteos electorales recopilados por la oposición, cuya legitimidad fue confirmada por el análisis de CNN, Maduro obtuvo cerca del 30 % de los votos en las elecciones del año pasado. La Unión Europea y organizaciones independientes de observación electoral, como el Centro Carter y la Misión Electoral Colombiana, también respaldaron la afirmación de la oposición.

Igualmente, es difícil calibrar el apoyo que recibiría una ofensiva estadounidense en territorio venezolano. La mayoría de los venezolanos que hablaron con CNN en Caracas se mostraron reacios a compartir sus opiniones públicamente.

VenApp podría ser parte del motivo.

“Jamás se me ocurriría descargarla. Es aterrador que ahora exista una aplicación para que los ciudadanos se denuncien entre sí”, declaró a CNN una simpatizante de la oposición, quien también solicitó el anonimato.

“Además, ¿cómo sabemos que la aplicación no nos espía?”, preguntó la mujer, de unos 40 años, empleada de una empresa de medios privada. “Este es un Gobierno que espía a su pueblo”.

