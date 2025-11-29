Rusia lanza el mayor ataque aéreo contra Ucrania en un mes, mientras Kyiv se dirige a las conversaciones de paz con EE.UU.

Rusia ha lanzado su mayor bombardeo de drones y misiles en un mes sobre Ucrania, lo que causó la muerte…

Rusia ha lanzado su mayor bombardeo de drones y misiles en un mes sobre Ucrania, lo que causó la muerte de al menos tres personas, según declaró este sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky Ocurre mientras una delegación de Kyiv se dirige a Estados Unidos para continuar las conversaciones de paz.

Hay un gran frenesí diplomático tras el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generó alarma en Kyiv, ya que el borrador original favorecía ampliamente a Rusia.

Las conversaciones estarán dirigidas por el lado ucraniano por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, nombrado por Zelensky tras la renuncia de su principal asesor el viernes. La delegación ucraniana se apoyará en los avances logrados durante las recientes reuniones en Ginebra, afirmó Zelensky.

En total, Moscú lanzó alrededor de 36 misiles y casi 600 drones contra Ucrania entre la madrugada del viernes y el sábado, según Zelenski. Amplias zonas de la capital, Kyiv, se encuentran sin electricidad.

“Los principales objetivos del ataque fueron infraestructura energética e instalaciones civiles, con cuantiosos daños e incendios en edificios residenciales. Actualmente tenemos informes de decenas de heridos y tres muertos”, afirmó el mandatario.

La fuerza aérea ucraniana informó que las fuerzas de defensa habían derribado la mayor parte de los proyectiles disparados hasta el sábado por la mañana, la mayoría de ellos drones Shahed de fabricación iraní y rusos de largo alcance Gerbera.

Los ataques afectaron los hogares de los ucranianos comunes, así como la red energética y la infraestructura crítica del país, denunció el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, en Telegram este sábado por la mañana, calificándola de “una noche difícil… particularmente en Kyiv”.

Dos personas, entre ellas un hombre de 42 años, murieron en la capital y 15 resultaron heridas, entre ellas un niño, según informaron las autoridades locales y la policía. Se desconoce por el momento dónde falleció la tercera persona.

Kyiv estuvo bajo alerta aérea más de diez horas durante la madrugada del sábado, afirmaron periodistas de CNN en la ciudad, asediada por drones y fuertes explosiones audibles en el cielo.

Fotos publicadas por Reuters mostraron a personal de emergencias intentando entrar en un edificio de varias plantas en Kyiv. Decenas de ventanas estaban destrozadas y gran parte de la fachada parecía quemada.

Polonia envió aviones militares y sistemas de defensa aérea en respuesta al ataque, confirmaron las fuerzas armadas de Varsovia y añadieron que “estas acciones son de naturaleza preventiva”.

El Ministerio de Energía de Ucrania informó que los ataques rusos durante la noche dejaron a más de 600.000 personas sin electricidad.

“Como resultado del ataque, más de 500.000 consumidores en Kyiv, más de 100.000 en la región de Kyiv y casi 8.000 en Járkiv se quedaron sin electricidad por la mañana”, manifestó el ministerio.

El ataque se produjo mientras una delegación ucraniana se dirigía a mantener conversaciones en Estados Unidos, según la presidencia del país europeo.

El principal negociador de Zelensky en las conversaciones, su jefe de gabinete Andriy Yermak, dimitió este viernes después de que las agencias anticorrupción allanaran su casa, creando un enorme dolor de cabeza interno en un momento de vulnerabilidad diplomática y militar para Kyiv.

En su lugar, Zelensky nombró a Umerov como jefe de la delegación ucraniana. Umerov participará en las conversaciones con Estados Unidos y “otros socios internacionales de Ucrania, así como con representantes de la Federación Rusa para lograr una paz justa y duradera”, según un comunicado del gobierno.

“Ucrania continúa su labor diplomática sistemática y constructiva en aras de una paz digna”, declaró Zelensky.

Mientras tanto, Zelensky se reunirá el lunes en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los aliados clave de Kyiv, según el Palacio del Elíseo.

También se espera que un equipo estadounidense visite Moscú la próxima semana para conversar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el plan de paz del Gobierno de Trump.

Un borrador inicial reflejó demandas rusas que durante mucho tiempo se consideraron líneas rojas en Ucrania, pero luego fue revisado en profundidad en una reunión el fin de semana pasado entre los ucranianos y una delegación estadounidense en Ginebra.

Putin había dicho que la propuesta original podría “formar la base para futuros acuerdos”, pero también advirtió que un acuerdo sólo sería posible si Ucrania se retiraba de algunas áreas en el este de Ucrania que actualmente controla.

“Si no se retiran, lo lograremos por medios militares”, añadió el líder de Rusia.

