Al menos 27 presos mueren por asfixia en una cárcel del sur de Ecuador, en medio de una nueva ola de violencia carcelaria

Al menos 27 presos murieron este domingo por asfixia en el Centro de Privación de Libertad de Machala, ubicado en…

Al menos 27 presos murieron este domingo por asfixia en el Centro de Privación de Libertad de Machala, ubicado en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, el SNAI dijo que “entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”. Las autoridades no ofrecieron de inmediato más detalles sobre las circunstancias del hecho, que ocurre en medio de una prolongada crisis carcelaria en el país.

En respuesta a la prensa, incluido CNN, el organismo señaló que “las autoridades, equipos operativos y personal médico forense continúan trabajando en el lugar, verificando la información y atendiendo las emergencias registradas”. El SNAI añadió que “este hecho corresponde a un suceso distinto al ocurrido en horas de la mañana” en el mismo centro penitenciario, y hasta el momento no ha proporcionado ningún motivo de las muertes.

Durante la madrugada de este domingo en la misma cárcel otro incidente dejó cuatro reclusos muertos y varios heridos, según el SNAI. La institución atribuyó esos hechos a un proceso de “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

El incidente en Machala ocurre semanas después de una serie de enfrentamientos mortales en otros penales del país. En septiembre de 2025, un violento choque entre bandas rivales en una prisión de la ciudad costera de Esmeraldas dejó al menos 17 muertos, según la Policía Nacional. Tres días antes, en la misma cárcel de Machala, otros 14 reclusos fueron asesinados.

El coronel William Fabián Calle informó entonces que, al ingresar las fuerzas de seguridad al penal de Machala, hallaron 14 presos muertos, 14 heridos y un guardia penitenciario que había sido baleado dentro de una de las celdas.

“Ustedes saben que hay conflicto entre bandas en esta prisión. Dos pabellones están controlados por un grupo de delincuencia organizada, y es allí donde se están produciendo los asesinatos. La pregunta es cómo lograron pasar al otro pabellón, cuando hay varios filtros”, señaló el funcionario.

Desde 2021, más de 500 internos han muerto en los penales de Ecuador, de acuerdo con cifras oficiales. La ola de violencia carcelaria ocurre en el contexto de un estado de conflicto armado interno que rige en todo el país desde enero de 2024, pese al despliegue de fuerzas militares y policiales en varios centros penitenciarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.