Agentes de ICE detienen a maestra de guardería en Chicago dentro de un centro de cuidado infantil

El arresto de una maestra de guardería dentro de un centro de cuidado infantil en el noroeste de Chicago provocó…

El arresto de una maestra de guardería dentro de un centro de cuidado infantil en el noroeste de Chicago provocó una fuerte condena de los líderes locales el miércoles.

Dos agentes de ICE flanquearon a la maestra dentro del Centro de Aprendizaje Temprano de Inmersión en Español Rayito de Sol y luego la obligaron a salir por las puertas con los brazos a la espalda.

“Esta mañana, agentes de ICE siguieron a una maestra hasta el centro educativo sin una orden judicial y la secuestraron delante de sus alumnos”, declaró el representante Mike Quigley en una rueda de prensa el miércoles por la tarde, añadiendo que el incidente demostraba una “completa falta de humanidad”.

La detención de la maestra de guardería representa la acción más reciente de las autoridades federales de inmigración que ha generado condena en el área de Chicago, donde se ha observado una serie de tácticas agresivas desde que el Departamento de Seguridad Nacional lanzó la “Operación Midway Blitz” a principios de septiembre como parte de la agenda de aplicación de la ley a nivel nacional del presidente Donald Trump .

La detención se produjo “durante la hora punta de entrada al colegio, cuando los niños y sus familias tienen que presenciar cómo una profesora es retirada por la fuerza y ​​cómo los agentes se equipan con material táctico”, dijo a Associated Press Chris Widen, cuyo hijo de 4 meses recibe clases de la mujer .

“Son las personas más buenas y amables. No se merecen, estos niños no se merecen estar viviendo esto”, dijo a AP Esmeralda Rosales, cuyo hijo asiste a la guardería.

Rayito de Sol ofrece servicios para bebés hasta niños en edad preescolar, con varias ubicaciones en las áreas de Chicago y Minneapolis, según el sitio web de la compañía.

CNN se ha puesto en contacto con un representante del profesor.

Quigley, demócrata, dijo que la maestra, identificada por el DHS como Diana Patricia Santillana Galeano, era una miembro querida y de confianza de la comunidad, e insistió en que tiene un permiso de trabajo.

Un portavoz del DHS refutó la versión de que Galeano fue perseguido dentro de la guardería.

“Los agentes intentaron realizar una parada de tráfico selectiva a esta inmigrante ilegal colombiana”, escribió Tricia McLaughlin en una larga publicación en X.

Los agentes intentaron detener un vehículo registrado a nombre de Galeano con sirenas y luces de emergencia, “pero el conductor se negó a detener el vehículo”, continuaba la publicación.

“Las fuerzas del orden persiguieron el vehículo antes de que el asaltante acelerara hacia un centro comercial donde él y la pasajera huyeron del vehículo. Corrieron hacia una guardería e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en peligro de forma temeraria a los niños que se encontraban dentro.”

“La mujer indocumentada fue arrestada en el vestíbulo, no en la escuela. Al ser arrestada, mintió sobre su identidad. El vehículo está registrado a su nombre, aunque ella afirma que no conocía al hombre que conducía y que simplemente lo recogió en una parada de autobús”, añadió McLaughlin.

Galeano entró ilegalmente a Estados Unidos tras cruzar la frontera sur en 2023, según informó el DHS en un comunicado aparte, señalando que tener una autorización de trabajo “NO confiere ningún tipo de estatus legal para estar en Estados Unidos”.

María Guzmán, representante de la guardería y madre de alumnos de Rayito de Sol, calificó la detención como un acto de “terrorismo doméstico”.

“Esto es horrible. Han cruzado una línea”, dijo Guzmán.

La representante Delia Ramírez dijo que habló con maestras que se escondían dentro de la guardería, preocupadas de que fueran a morir.

“Lo que sucedió hoy es despreciable”, dijo Ramírez durante la conferencia de prensa.

Ramírez, demócrata y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó que trabajará con sus colegas para iniciar una investigación federal sobre el arresto.

“Debemos asegurarnos de que la gente entienda que estas empresas tienen derechos y vamos a hacer todo lo posible para ayudarlas a defenderlos. Esos agentes no solo irrumpieron, sino que entraron en otras habitaciones”, dijo Ramírez.

