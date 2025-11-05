5 claves para entender la revisión de “green cards” y otros anuncios de la ofensiva inmigratoria de Trump

El presidente Donald Trump redobló su ofensiva inmigratoria esta semana, con el anuncio de nuevos controles y una escalada en…

El presidente Donald Trump redobló su ofensiva inmigratoria esta semana, con el anuncio de nuevos controles y una escalada en la retórica de mano dura, luego de que se identificara como ciudadano afgano al sospechoso de un tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington.

Entre las medidas anunciadas está una revisión de las “green cards” otorgadas a los ciudadanos originarios de 19 países que el Gobierno considera “de preocupación”.

A continuación, cinco claves para entender este y otros anuncios que pueden afectar el futuro de millones de personas.

Por orden de Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) puso en marcha una “reexaminación exhaustiva y rigurosa de todas las ‘green cards’ permanentes a todos los extranjeros de todos los países considerados ‘de preocupación’”, anunció en X el jueves el director del servicio, Joe Edlow.

Entre los 19 países considerados “de preocupación” según una proclamación presidencial de junio están Afganistán —en el centro de la conversación tras el tiroteo del miércoles— y tres latinoamericanos: Venezuela, Cuba y Haití. La lista la completan Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

La “green card” es el documento que valida a su titular como residente permanente legal en Estados Unidos.

El sospechoso del tiroteo del miércoles, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2021 en el marco de un programa que había implementado el Gobierno del entonces presidente Joe Biden tras la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, y que tenía como objetivo proteger a afganos que hubieran quedado vulnerables tras la vuelta de los talibanes al poder. Lakanwal había trabajado con la CIA en Afganistán, informó tras el tiroteo el director de la agencia.

Lakanwal solicitó asilo en 2024 y el Gobierno de Trump se lo concedió en abril de 2025, dijeron a CNN varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El tiroteo reavivó el debate sobre la verificación de antecedentes de ciertos inmigrantes. Un funcionario de alto rango dijo a CNN que Lakanwal había sido investigado y no se había encontrado nada. “No tenía antecedentes penales”, explicó. De hecho, los afganos admitidos en Estados Unidos bajo la Operación Bienvenidos Aliados fueron sometidos a una investigación exhaustiva, a pesar de las afirmaciones contrarias de Trump y sus aliados en ese momento, reportó CNN.

Tras el tiroteo, Trump volvió a hacer énfasis en las revisiones. “Ahora debemos reevaluar a cada extranjero que haya entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el Gobierno de Biden y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o no aporte beneficios a nuestro país”, dijo en un discurso la noche del miércoles.

El jueves, esa retórica se profundizó aún más: el Departamento de Seguridad Nacional informó que revisarán todos los casos de asilo aprobados por el Gobierno de Biden.

“Con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se detiene indefinidamente en espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”, dijo la subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, en un comunicado a CNN, y agregó: “El Gobierno de Trump también revisará todos los casos de asilo aprobados bajo la administración de Biden”.

Shawn VanDiver, presidente de de AfghanEvac., una organización sin fines de lucro dedicada a la reubicación y reasentamiento de afganos, dijo este viernes a CNN que afganos radicados en todo el país están temerosos ante la escalada del discurso inmigratorio. “Les preocupa que el presidente y su equipo usen las acciones de este hombre trastornado como arma para expulsarlos de un lugar al que han servido toda su vida”, declaró VanDiver.

Una cifra clave: más de 190.000 afganos se han reasentado en Estados Unidos desde agosto de 2021, según el Departamento de Estado. La acción del sospechoso, dijo VanDiver, no los representa. “(El pueblo afgano) condena rotundamente lo que hizo este hombre”, declaró

Horas después, el presidente siguió intensificando la retórica en una serie de publicaciones en la red social Truth Social, en la que dijo que pausaría “permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”. No se aclaró a qué países se refería concretamente, y CNN se contactó con el Gobierno para pedir una aclaración.

Trump también dijo que pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los “no ciudadanos”, “desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”.

Las nuevas medidas llegan en el marco de una ofensiva migratoria marcada por redadas masivas y más de medio millón de deportaciones en lo que va del año.

Desde que Trump asumió su segundo mandato, ICE y la Patrulla Fronteriza, entre otras agencias del Gobierno, han llevado adelante feroces operativos de control migratorio en múltiples ciudades desde Chicago a Charlotte, que se han saldado con cientos de detenciones y han desencadenado protestas masivas, en medio de denuncias sobre la actuación de los agentes, la separación de familias, las condiciones de detención de los arrestados y las deportaciones sin cumplir con los procesos establecidos por ley, entre otros factores.

En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional informó que había deportado a más de medio millón de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump.

En el tiroteo del miércoles fueron baleados dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que estaban desplegados en la ciudad de Washington. Una de las víctimas murió, mientras que otra se encuentra en estado crítico. Ambos estaban desplegados en la ciudad desde agosto, según informó la Guardia Nacional del estado.

En agosto, precisamente, Trump puso al Departamento de Policía de Washington bajo control federal directo —alegando una emergencia de seguridad pública tras la agresión a un exfuncionario del Gobierno— y anunció el despliegue de militares. Entonces comenzaron a aparecer miembros de la Guardia Nacional en la capital.

La fiscalía de Washington demandó al Gobierno de Trump a principios de septiembre por el despliegue de la Guardia Nacional y, precisamente la semana pasada, un juez federal dictaminó que el Departamento de Defensa de Trump había desplegado ilegalmente a los militares. No obstante, la disposición de la Justicia al respecto quedó en suspenso a la espera de una apelación.

En este contexto, Trump pidió el despliegue de 500 uniformados más tras el tiroteo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.