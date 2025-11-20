20 personas resultan heridas tras el descarrilamiento de un tren en la ciudad de Buenos Aires

El descarrilamiento de un tren en la zona de Liniers de la ciudad de Buenos Aires causó heridas a 20…

El descarrilamiento de un tren en la zona de Liniers de la ciudad de Buenos Aires causó heridas a 20 personas este martes, informó el Sistema de Atención de Emergencia Médica (SAME) de la capital de Argentina.

Del total de lesionados, 11 fueron atendidos en el lugar y los nueve restantes fueron llevados a cuatro diferentes hospitales, dijo el SAME.

La institución agregó que 14 de las personas heridas son mayores de edad, dos son menores y en cuatro casos no se determinó.

El vehículo involucrado en el descarrilamiento fue un tren de la línea Sarmiento.

El canal Todo Noticias, afiliado de CNN, dijo que la situación pudo haberse originado por un cambio de vías.

Tras el descarrilamiento, personal de varios servicios de emergencia llegó al lugar. Entre ellos había elementos del SAME, de los Bomberos y de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal de Argentina.

