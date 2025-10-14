Video muestra a combatientes enmascarados ejecutando a hombres en Gaza mientras Hamas se enfrenta con grupos rivales

Ocurrieron enfrentamientos violentos entre Hamas y grupos rivales en varias zonas de Gaza, incluido un incidente que culminó en una…

Ocurrieron enfrentamientos violentos entre Hamas y grupos rivales en varias zonas de Gaza, incluido un incidente que culminó en una aparente ejecución pública, mientras aumentan las preocupaciones sobre la situación de seguridad tras la retirada de Israel de partes del territorio.

Los informes de violencia se han difundido ampliamente en redes sociales, con un video especialmente atroz que muestra a un grupo de combatientes enmascarados, algunos con cintas verdes de Hamas en la cabeza, matando a ocho personas con los ojos vendados en una plaza de la ciudad de Gaza ante la mirada de grandes multitudes, una posible señal de la brutalidad que Hamas está utilizando para reafirmarse como fuerza de seguridad.

CNN verificó el lugar donde se grabó el video, el barrio de al Sabra en el oeste de la Ciudad de Gaza, pero no puede confirmar de manera independiente cuándo ocurrió el incidente.

Sin embargo, es probable que el incidente haya ocurrido después de que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamas, ya que las fuerzas israelíes estaban operando en la zona antes de eso. Los daños de guerra en los edificios que se ven en el video sugieren que fue filmado recientemente.

Los detenidos —todos parecen ser hombres adultos— son arrastrados hacia la plaza, con las manos atadas a la espalda. Algunos fueron desnudados parcialmente y están descalzos.

Se ve a algunos de los combatientes golpeando con fuerza a algunos de los prisioneros mientras estos se alinean para ser ejecutados. Los combatientes vitorean tras disparar a los detenidos.

El Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos, una ONG palestina, describió el incidente como una “ejecución extrajudicial de ciudadanos” y pidió una investigación sobre el hecho y que los responsables sean llevados ante la justicia.

La fuerza de seguridad Radaa, afiliada a Hamas, dijo en un comunicado que “llevó a cabo una operación precisa en el centro de la Ciudad de Gaza, que resultó en la neutralización de varios individuos buscados y fuera de la ley”.

No proporcionó ninguna prueba.

Radaa dijo que tomó el control de posiciones en la Ciudad de Gaza y “realizó redadas y arrestos de individuos que participaron en tiroteos, la muerte de personas desplazadas y ataques contra civiles”.

CNN no puede confirmar de manera independiente la identidad de los combatientes o los prisioneros, pero el video surgió tras días de enfrentamientos reportados entre combatientes de Hamas y la familia Doghmush, un poderoso clan con base en al Sabra.

CNN informó anteriormente que canales de Telegram afiliados a Hamas dijeron que la violencia comenzó después de que un hijo de un alto comandante militar de Hamas muriera.

Al-Mezan, el grupo de derechos humanos, dijo que recibió informes de que hombres armados se enfrentaron con miembros armados de una familia local en los barrios de Sabra y Tel al-Hawa en la Ciudad de Gaza después de que entró en vigor el alto el fuego el viernes.

De acuerdo con la información que recopiló, los atacantes afirmaron que intentaban arrestar a un grupo de sospechosos.

“Los enfrentamientos resultaron en víctimas tanto entre los miembros de la familia como entre la fuerza atacante. Tras el arresto de varios miembros de la familia, el video que muestra la ejecución de varios ciudadanos se difundió ampliamente en las redes sociales”, dijo el centro, y agregó que no se emitió ningún comunicado oficial de las autoridades locales sobre el incidente.

Radaa dijo en un comunicado el lunes que estaba llevando a cabo “operaciones de seguridad de gran alcance que resultaron en la detención de un gran número de colaboradores e individuos que operan fuera de la ley”.

En el comunicado, Radaa dijo que arrestó a un grupo de “elementos fuera de la ley” que dispararon contra las fuerzas de seguridad en el centro de Gaza, y que detuvo a varias personas “implicadas en cooperar con una milicia armada y reclutar colaboradores durante la guerra” en el sur de Gaza.

Un comunicado de la familia Doghmush señaló que estaba “conmocionada por una angustiante campaña interna dirigida contra nuestros hijos inocentes, que implica muertes, intimidación, tortura e incendios de viviendas con sus residentes dentro, sin justificación alguna y bajo pretextos falsos que no guardan relación con la realidad”.

La familia afirmó que perdió a unos 600 miembros durante esta guerra y que las fuerzas israelíes lanzaron una campaña brutal contra la familia después de que “rechazó de manera firme y total todos los intentos de la ocupación de ganarse su apoyo o reclutarla para trabajar a su favor”.

“Lo que está ocurriendo hoy es un crimen atroz cometido contra una familia conocida por su firmeza, determinación y rechazo a toda forma de colaboración y traición”, dijo la familia.

“Hacemos responsables ante Dios y la historia a todos los que participaron, contribuyeron o guardaron silencio ante estos crímenes”.

El video de las ejecuciones fue ampliamente compartido en internet, incluso por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que dijo que las imágenes mostraban por qué Hamas “debe desaparecer”.

“El grupo terrorista gobierna mediante el miedo: ejecuta civiles, tortura a los disidentes, dispara a quienes se atreven a protestar. Los palestinos que buscan comida o libertad se enfrentan a balas, no a compasión. No es resistencia, es tiranía”, dijo el ministerio.

El video surgió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera que dio su aprobación a Hamas para que controlara el territorio “por un período de tiempo”.

A Trump se le preguntó sobre la reafirmación de Hamas en Gaza tras el alto el fuego que ayudó a negociar entre el grupo e Israel, mientras viajaba a Medio Oriente el lunes.

“Ellos quieren detener los problemas. Han sido claros al respecto y les dimos aprobación por un período”, respondió Trump.

Israel ha estado presionando fuertemente para que el desarme total de Hamas se incluya en el acuerdo de alto el fuego.

No obstante, el plan de paz de 20 puntos de Trump, publicado la semana pasada, dice que “los miembros de Hamas que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía”.

Consultado sobre Hamas durante el vuelo en el Air Force One hacia Medio Oriente el lunes, Trump dijo que el grupo iba a vigilar la zona por un tiempo.

“Probablemente perdieron 60.000 personas. Eso es mucha represalia”, dijo. “Tienes cerca de 2 millones de personas regresando a edificios que han sido demolidos, y pueden pasar muchas cosas malas. Así que queremos que sea seguro. Creo que va a estar bien… quién sabe con certeza… pero creo que va a estar bien”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.