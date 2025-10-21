Vance visita Israel mientras funcionarios del Gobierno de Trump temen que el alto el fuego pueda desmoronarse

La llegada del vicepresidente J. D. Vance a Israel el martes se produce mientras algunos funcionarios de la administración de…

La llegada del vicepresidente J. D. Vance a Israel el martes se produce mientras algunos funcionarios de la administración de Trump están preocupados de que el frágil alto el fuego entre Israel y Hamas pueda desmoronarse, según dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

La presencia de Vance en la región tiene como objetivo, al menos en parte, asegurar que el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se mantenga comprometido con el acuerdo negociado por EE.UU. mientras algunos funcionarios de la administración de Trump temen que él pueda trabajar para frustrarlo.

Un funcionario estadounidense lo caracterizó como “cuidar a Bibi”. Otro lo describió como una “demostración de fuerza de la persona de más alto rango después del propio presidente” para dejar clara la postura de la administración de que el alto el fuego debe ser lo suficientemente duradero como para “sobrevivir a escaramuzas inevitables”.

Las fuentes agregaron que la creencia general entre los funcionarios estadounidenses involucrados en las negociaciones es que el cese del fuego está más amenazado a corto plazo, razón por la cual el viaje debía realizarse tan pronto después de la visita de Trump la semana pasada.

Las preocupaciones aumentaron después de que Israel acusara a Hamas de ejecutar un ataque durante el fin de semana que mató a dos soldados de las FDI. Israel, como es costumbre, respondió con oleadas de ataques aéreos que mataron a decenas de personas en Gaza.

Funcionarios estadounidenses trabajaron para minimizar las consecuencias de los ataques y asegurar que el alto el fuego no fuera amenazado, dijeron las fuentes. Y aunque Israel y Hamas se acusaron mutuamente de violar el acuerdo, ambas partes finalmente reafirmaron su compromiso con cese del fuego.

El enviado de Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, los arquitectos clave del acuerdo por parte de EE.UU., también están en Israel esta semana mientras la administración comienza a trabajar en los objetivos a largo plazo del plan de paz de 20 puntos del presidente para la región.

Mientras estuvo allí, Witkoff dijo a Israel que la respuesta del país a la violencia de Hamas debe ser proporcional a la violación, según una fuente israelí familiarizada con el asunto. Witkoff también enfatizó que los próximos 30 días son cruciales para que el acuerdo se mantenga y para que las conversaciones entren en la segunda fase, dijo la fuente.

Los israelíes, mientras tanto, incrementan la presión sobre EE.UU. para desmilitarizar a Hamas antes de que las conversaciones pasen a la fase de reconstrucción, dijo un funcionario israelí.

Vance, quien se reunió con Witkoff y Kushner a su llegada, tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa alrededor de las 11 a.m. (hora de Miami) del martes.

Todo esto ocurre mientras el propio Trump ha argumentado tanto en privado como en público que el ataque del domingo contra soldados de las FDI no fue obra de los líderes de Hamas sino parte de una “rebelión”. Ha dicho que algunos miembros de Hamas “se pusieron muy revoltosos”, pero cree que el grupo sigue comprometido con el acuerdo y las negociaciones, dijeron las fuentes.

Trump, sin embargo, amenazó con que el grupo fuera “erradicado” si finalmente era necesario.

El presidente escribió en las redes sociales el martes que “grandes aliados” en y alrededor del Medio Oriente “darían la bienvenida a la oportunidad” de entrar en Gaza y “enderezar a Hamas” si continúan “actuando mal”.

Trump indicó que les dijo a estos países no especificados “todavía no”, ya que “todavía hay esperanza de que Hamas haga lo correcto”.

