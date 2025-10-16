Una mujer de Filadelfia desapareció hace más de una semana. Un hombre fue acusado de secuestrarla a ella y a otra mujer

Más de una semana después de la desaparición de una mujer de 23 años de Filadelfia, un hombre fue arrestado…

Más de una semana después de la desaparición de una mujer de 23 años de Filadelfia, un hombre fue arrestado y acusado de su secuestro, así como del secuestro de otra mujer a principios de este año en lo que la policía llama parte de un “patrón”.

El sospechoso Keon King, de 21 años, fue arrestado el martes por la noche y también enfrenta cargos por poner en peligro a otra persona de forma imprudente y por usar un medio de comunicación, es decir, su teléfono, en la desaparición de Kada Scott, según informaron los fiscales. Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda de Scott, quien fue vista por última vez en su lugar de trabajo la noche del 4 de octubre.

“Solo necesito que vuelva a casa y esté a salvo. Eso es lo que temo: que no esté a salvo”, declaró la madre de Scott, Kim Matthews, a WPVI, afiliada de CNN, la semana pasada.

El seguimiento de las comunicaciones telefónicas llevó a la policía a King, dijo el fiscal de distrito adjunto Ashley Toczylowski en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana.

“Creemos que el Sr. King fue la última persona que estuvo en contacto con ella y que estaba en contacto con ella cuando se desconectó”, dijo Toczylowski.

Cuando la oficina del fiscal de distrito se unió a la investigación sobre el secuestro de Scott, los fiscales se enteraron de que King fue acusado a principios de este año en un caso que involucraba acusaciones de estrangulamiento y secuestro, dijo Toczylowski.

En ese caso, King presuntamente secuestró a una mujer frente a su casa, la metió en un auto, la agredió y finalmente la dejó salir, dijo Toczylowski. El caso es de naturaleza doméstica, ya que King y la víctima se conocían, añadió.

La Fiscalía de Distrito de Filadelfia retiró los cargos en ese caso en mayo debido a la incomparecencia de un testigo ante el tribunal, declaró Toczylowski. La fiscalía ha vuelto a presentar los cargos y se espera que King comparezca ante las audiencias preliminares en ambos casos de secuestro en los próximos meses, añadió.

Según Toczylowski, en la audiencia preliminar se reproducirán pruebas en video del presunto incidente ocurrido a principios de este año.

CNN está trabajando para determinar si King ha contratado un abogado.

“En realidad, lo están acusando de dos casos hoy”, dijo el miércoles el comisionado adjunto de la policía de Filadelfia, Frank Vanore.

“Este es un patrón de comportamiento”, añadió Vanore.

La división de homicidios del Departamento de Policía de Filadelfia está liderando la investigación sobre la desaparición de Scott con la ayuda del Grupo de Trabajo sobre Delitos Violentos del FBI.

“La prioridad número uno es localizar a la Sra. Scott”, dijo el primer subcomisionado de la policía de Filadelfia, John Stanford, en la conferencia de prensa del miércoles.

La familia de Scott está esperando desesperadamente respuestas e insta a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso a que se presente.

“Nunca se sabe qué información pequeña, minúscula puede aplicarse al panorama general, al rompecabezas que podría llevar a Kada a casa”, dijo su padre, Kevin Scott, a WPVI esta semana.

Durante la conferencia de prensa del miércoles, la policía solicitó la ayuda del público para localizar un Toyota Camry dorado de 1999, presuntamente vinculado a King. Esa misma tarde, recibieron una pista que los condujo al vehículo en el estacionamiento de un complejo de apartamentos, informó WPVI.

Las autoridades creen que Scott pudo haber estado en el auto en algún momento. El vehículo ha sido rastreado en varios puntos de la ciudad, informaron las autoridades el miércoles. El auto será registrado después de que las autoridades obtengan una orden de registro, informó WPVI.

“Seguimos tratando esto como si la Sra. Scott todavía estuviera viva, y es por eso que queremos que la salud pública esté involucrada en tratar de localizar cada pieza de esto”, dijo Stanford.

Otro aviso recibido después de la conferencia de prensa llevó a los investigadores a una escuela abandonada, donde encontraron al menos dos pertenencias de Scott, informó KYW, afiliada de CNN.

“Esta es una de las pruebas físicas más concretas que hemos encontrado desde la desaparición de la Sra. Scott”, dijo a KYW el sargento Eric Gripp, del Departamento de Policía de Filadelfia.

Antes de su desaparición, Scott estuvo en contacto con King, quien se reunió con ella poco después de que saliera de su trabajo, según informó la policía, basándose en videos y pruebas digitales. Dejó su auto en el trabajo unos 20 minutos después de llegar y se desconectó después, según las autoridades.

“Necesitamos encontrar a la Sra. Scott, averiguar dónde está, qué pudo haberle sucedido para que desapareciera por completo de todas sus pertenencias, su teléfono, su Instagram, sus redes sociales y de todos lados”, dijo Vanore.

Toczylowski dijo que se está investigando qué relación tenían King y Scott y cuánto tiempo se conocieron.

“Obviamente, tenían una conexión. Se conocen desde hace poco, pero no sé cuánto tiempo”, dijo Vanore.

Las autoridades han estado rastreando varios números de teléfono relacionados con el caso de Scott e investigando si otras personas estuvieron involucradas en el secuestro. “En este momento, todos los caminos conducen a King y esperamos que eso nos lleve a Scott”, dijo Toczylowski.

