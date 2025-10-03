Una de las víctimas que murió en el ataque en Manchester probablemente recibió disparos de agentes, dice la policía

Una de las víctimas que murió en el ataque a la sinagoga de Manchester probablemente recibió disparos de agentes armados,…

Una de las víctimas que murió en el ataque a la sinagoga de Manchester probablemente recibió disparos de agentes armados, comunicó la policía este viernes.

La confesión se produjo al día siguiente de que al menos dos fieles judíos murieran y otros tres resultaran gravemente heridos en un atropello con coche y apuñalamiento frente a una sinagoga en la ciudad inglesa de Manchester durante Yom Kipur, el día más sagrado del judaísmo.

El presunto atacante también fue abatido por la policía.

El jefe de policía de Manchester, Stephen Watson, comunicó que, según una evaluación preliminar del patólogo del Ministerio del Interior, una de las víctimas fallecidas “parecería haber sufrido una herida consistente con una herida de bala”.

Agregó que una de las tres personas que están siendo atendidas en el hospital también fue alcanzada por una bala.

Watson indicó que como la policía creía que el sospechoso, Jihad Al Shamie, no tenía un arma, deben haber sido los disparos de la policía los que alcanzaron a las víctimas.

“Los únicos disparos fueron realizados por los agentes con armas de fuego de GMP autorizadas mientras trabajaban para evitar que el delincuente ingresara a la sinagoga y causara más daño a nuestra comunidad judía”, agregó.

“Por lo tanto, se deduce que, sujeto a un examen forense más profundo, esta lesión lamentablemente pudo haber sido una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgentemente requerida tomada por mis oficiales para poner fin a este ataque brutal”, apunta Watson en el comunicado.

Los dos hombres muertos en el ataque fueron identificados por la policía como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66. Las autoridades no comentaron cuál de los dos hombres se cree que fue alcanzado por los disparos de los agentes.

El anuncio de la policía se produjo justo cuando el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, visitaba el lugar del ataque.

La policía manifestó este jueves que agentes armados llegaron a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el suburbio de Crumpsall, en Manchester, pocos minutos después de recibir una llamada de un miembro del público que decía que un automóvil había atropellado a varias personas afuera de la sinagoga.

Las autoridades afirmaron que los agentes en el lugar dispararon, confirmando posteriormente que el agresor había sido abatido por la policía.

Un video del lugar muestra a policías armados gritando instrucciones a transeúntes y fieles dentro de la sinagoga, mientras apuntaban con sus armas a una persona que yacía en el suelo.

Watson comentó que la policía creía que las dos víctimas que recibieron disparos estaban “muy juntas detrás de la puerta de la sinagoga, mientras los fieles actuaban con valentía para evitar que el atacante entrara”.

