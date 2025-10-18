Un imán de escándalos reales llega a su fin: el príncipe Andrés renuncia a sus títulos

Quizás la pregunta no sea por qué ahora, sino por qué no sucedió antes. En un movimiento que consolida su…

Quizás la pregunta no sea por qué ahora, sino por qué no sucedió antes.

En un movimiento que consolida su destierro de la vida real, el príncipe Andrés anunció que renunciaba al uso de sus títulos y honores reales, y que ya no sería conocido como el duque de York.

La decisión, anunciada el viernes, se tomó en estrecha consulta con el rey Carlos III del Reino Unido, quien se cree que está conforme con el resultado, mientras que el príncipe William y otros miembros de la familia real también fueron consultados en las conversaciones, según ha sabido CNN.

Junto con su declaración, Andrés también continuó una vez más “negando enérgicamente las acusaciones” en su contra.

El ducado es el rango más alto en la nobleza británica, y el título le fue otorgado a Andrés la mañana de su boda con su exesposa Sarah Ferguson por su madre, la fallecida reina Isabel II. El anuncio del viernes por la noche marca un punto final, sin necesidad de pasar por las complicadas maniobras de una intervención parlamentaria, que habría sido necesaria para retirar el ducado.

La renuncia a un título de este tipo dentro de la familia real británica es increíblemente rara.

Se entiende que la última instancia ocurrió hace más de 100 años, cuando el príncipe Carlos Eduardo, uno de los nietos de la reina Victoria, fue despojado del título de duque de Albany por el parlamento británico bajo la Ley de Privación de Títulos de 1917 por luchar para Alemania, donde era duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, durante la Primera Guerra Mundial.

Andrés aún conserva el título de “príncipe”, otorgado al nacer como hijo de la entonces monarca reinante. Pero está renunciando a todos los demás títulos conferidos en su honor por la familia real. Para un hombre que claramente disfruta de su estatus, esto no es una pérdida menor.

Andrés se retiró de la vida pública en 2019 tras una desastrosa entrevista con la BBC en la que fue cuestionado sobre su amistad con el financiero caído en desgracia y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Tres años después, en 2022, dejó de usar el tratamiento de su alteza real y fue despojado de sus títulos militares y de sus patrocinios benéficos.

Sin embargo, las consecuencias de su relación con Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio en Estados Unidos por cargos federales de abuso sexual de menores, siguen persiguiéndolo.

Se cree que la decisión del viernes fue del propio Andrés, y se tomó en reconocimiento del hecho de que sus problemas personales continúan distrayendo la atención del trabajo más amplio de la familia real, dijo en su declaración del viernes.

Aunque parece haber sido su elección, él —y el resto del clan Windsor— enfrentaban una presión creciente para resolver la situación. La historiadora y experta en realeza de CNN, Kate Williams, dijo que Andrés se había vuelto “tóxico para la marca real”.

“Esto es una señal de que… no lo veremos en eventos familiares, no lo veremos cuando haya una gran celebración por el cumpleaños 80 del rey Carlos en un par de años; Andrés está fuera del círculo”, dijo.

“La pregunta es, ¿será esto suficiente para detener la reacción negativa que mancha a toda la familia real?”

Williams cree que ahora hay una interrogante sobre la continuidad de la residencia de Andrés en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor, aunque tiene un contrato de arrendamiento privado para la propiedad con Crown Estate que no ha sido afectado por el cambio en el uso de títulos y honores, de acuerdo con una fuente real.

El espinoso asunto de qué hacer con Andrés ha rondado al rey desde que ascendió al trono en 2022.

El dilema de Carlos era quizás único entre los miembros de la realeza. Andrés es tanto su hermano como un miembro destacado de una institución ancestral.

Andrés se ha mantenido prácticamente al margen de los focos desde 2019 y, en general, solo ha asistido a eventos familiares privados; uno de los más recientes fue el funeral de la duquesa de Kent, al que asistió acompañado por Sarah Ferguson.

Al mismo tiempo, este retiro de la vida pública ha hecho poco para detener los titulares.

Sus vínculos con Epstein han permanecido en el centro de atención, con el príncipe enfrentando nuevas críticas durante el juicio por tráfico sexual en 2021 de la desacreditada socialité británica Ghislaine Maxwell, cuando una de sus acusadoras nombró a Andrés como pasajero del avión privado de Epstein.

En las últimas semanas, varios medios británicos informaron sobre un correo electrónico que parecía poner en duda la cronología declarada por Andrés respecto a cuándo cortó el contacto con Epstein. De manera similar, su exesposa Sarah Ferguson, quien ahora ya no usará el título de duquesa de York, también ha enfrentado críticas en las últimas semanas.

Los archivos de la herencia de Epstein continúan siendo publicados por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. y hay especulaciones en los medios sobre si el nombre de Andrés aparecerá en ellos.

Mientras tanto, en los próximos días se publicarán las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien previamente había alegado haber sido obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe tras ser víctima de trata de personas por Epstein.

Andrés negó repetidamente las acusaciones de Giuffre. En 2022, Giuffre y Andrés llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que ella lo demandara por agresión sexual. Ella murió por suicidio en abril a los 41 años.

La publicación del libro coincide con la misma semana en que el rey Carlos y la reina Camila se dirigen al Vaticano para una histórica visita de Estado.

Aparte de Epstein, Andrés también ha enfrentado preguntas sobre su relación con un presunto espía chino, identificado por un tribunal británico en diciembre como Yang Tengbo. Se alega que Yang trabajó para el Departamento de Trabajo del Frente Unido de China (UFWD), una rama del Partido Comunista gobernante encargada de ganar influencia tanto en el país como en el extranjero. Una audiencia judicial describió a Yang como alguien que había desarrollado un “grado inusual de confianza” con el hermano menor del rey Carlos.

En abril de este año, los tribunales británicos publicaron un documento de 10 páginas sobre las relaciones de Andrés con Yang.

Parece que el palacio se dio cuenta de que la reputación de la institución seguía viéndose afectada por el príncipe desacreditado a pesar de las medidas previas para removerlo de sus funciones reales, lo que podría explicar por qué se llevaron a cabo más discusiones internas, que condujeron al anuncio del viernes.

Habrá quienes —incluido el grupo Republic, que hace campaña por la abolición de la monarquía y describió la medida como “demasiada escasa y tardía”— digan que el palacio debió haber actuado antes.

El hermano de Giuffre, Sky Roberts, dijo a CNN que “esto es por lo que mi hermana luchó durante tantos años”, tras la noticia de que Andrés había renunciado a usar sus títulos restantes.

“Hoy es un día en el que hemos derramado muchas lágrimas de alegría y tristeza. Alegría porque es un buen comienzo”, dijo. “Sus hijos podrán conocer a su madre como alguien que realmente hizo algo en este mundo, que realmente difundió mucho bien y exigir que la gente rindiera cuentas”.

