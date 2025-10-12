Se producen graves inundaciones debido a un “nor’easter” que está provocando vientos destructivos a su paso por la costa este

Una poderosa tormenta denominada nor’easter o sistema del noreste se está fortaleciendo mientras avanza por la costa del Atlántico medio…

Una poderosa tormenta denominada nor’easter o sistema del noreste se está fortaleciendo mientras avanza por la costa del Atlántico medio y desata ráfagas de viento dañinas, lluvias intensa e inundaciones.

La tormenta tiene una fuerza considerable mientras se desplaza lentamente hacia el norte y perturba los vuelos en los principales aeropuertos del noreste y amenaza con empujar el océano hacia las casas y las carreteras a lo largo de la costa del Atlántico medio.

Esta tormenta costera se llama nor’easter debido a la dirección predominante del viento desde el noreste justo por delante de su centro. Estos vientos del noreste empujan el agua hacia la costa, lo que provoca la erosión de las playas y la acumulación de agua que causa inundaciones.

Aquí tienes lo más reciente:

Rescates acuáticos: Las autoridades en Georgetown, Carolina del Sur, rescataron a varios automovilistas atrapados la mañana del domingo por las inundaciones debido a una “gran cantidad de lluvia” que cayó en solo unas pocas horas, dijo Brandon Ellis, director de Servicios de Emergencia del Condado de Georgetown a CNN. Georgetown registró casi 10 pulgadas de lluvia en las últimas 24 horas.

Vientos castigadores: Se han observado ráfagas de viento de más de 50 mph (80 km/h) en Carolina del Norte, Virginia, Delaware y Nueva Jersey hasta la tarde del domingo. Se midió una ráfaga de 61 mph (98 km/h) en Cape Lookout, Carolina del Norte, mientras que las ráfagas en Sea Isle City, Nueva Jersey, alcanzaron las 59 mph (95 km/h). Las fuertes ráfagas de viento continuarán extendiéndose hacia el norte.

Peligrosas inundaciones costeras: Los niveles del agua aumentaban temprano la tarde del domingo desde Carolina del Norte hasta el noreste. Los niveles del agua en Duck, Carolina del Norte, alcanzaron el nivel de inundación mayor al final de la mañana del domingo y se espera que decenas de otros lugares experimenten inundaciones importantes o moderadas en las próximas horas. En algunos sitios, los niveles del agua podrían alcanzar una marca que no se veía desde hace más de una década, hasta el lunes.

Problemas de viaje: La tormenta ya está afectando los vuelos en el noreste, con retrasos terrestres la tarde del domingo debido al clima en los aeropuertos de Boston Logan, Reagan National, Newark Liberty, Filadelfia, John F. Kennedy y LaGuardia, según la Administración Federal de Aviación.

Se prevé que decenas de estaciones de medición fluvial alcancen niveles de inundación moderados o graves, el nivel más severo, debido a esta tormenta del noreste. Las zonas que van desde las llanuras bajas del sureste de Virginia hasta Delaware y el sur de Nueva Jersey son motivo de especial preocupación.

Las grandes inundaciones costeras podrían anegar carreteras y viviendas, además de provocar la erosión de las playas si se combinan con las fuertes lluvias y los vientos intensos.

Los niveles del agua podrían alcanzar niveles cercanos a los de una gran inundación el domingo por la tarde en Atlantic City, Nueva Jersey, y luego superar los 8 pies (2,4 metros) el lunes, lo que sería el nivel más alto observado desde la supertormenta Sandy, en 2012. Los niveles del agua en Atlantic City se acercaban a los de una inundación moderada a primera hora de la tarde del domingo, y ya había llegado a la costa suficiente agua como para cerrar la autopista 40 y la autopista 30, conocidas comúnmente como White Horse Pike, en ambos sentidos, tanto dentro como fuera de la ciudad. Se prevé que los niveles en Cape May, Nueva Jersey, alcancen más de 8 pies, lo que sería el tercer nivel más alto registrado y el más alto desde enero de 2016.

New Jersey Transit, la compañía de transporte público de Nueva Jersey, también anunció repercusiones en su servicio, con suspensiones en partes de las líneas ferroviarias de la costa norte de Jersey y Atlantic City.

El lento avance de este nor’easter generará múltiples rondas de inundaciones costeras y aumentará el potencial de erosión de las playas a lo largo de la costa este.

Esta potente tormenta costera ya ha causado inundaciones costeras en el sureste. Algunas partes de la autopista 12 de Carolina del Norte están cerradas el domingo debido a la inundación del océano. El Departamento de Transporte ha advertido a los conductores que viajar por los Outer Banks es peligroso.

La erosión continua de las playas de los Outer Banks aumentará la preocupación en la zona. Al menos nueve casas desocupadas se han derrumbado en el Atlántico desde el 30 de septiembre debido a la intensa acción de las olas y la erosión provocada por las recientes tormentas.

El puerto de Charleston, en Carolina del Sur, alcanzó el nivel de inundación mayor el sábado por la tarde y el viernes por la mañana, inundando calles allí.

Las fuertes lluvias también están aumentando el nivel de amenaza: los conductores rescatados de las inundaciones en Georgetown, Carolina del Sur, fueron “examinados por el personal de bomberos, sacados de sus vehículos y llevados a terreno seco”, dijo Ellis, añadiendo que no se han registrado heridos. No disponía del número exacto de personas rescatadas, pero estimaba que se había prestado asistencia a media docena en la ciudad.

Aunque las autoridades locales esperan que lo peor ya haya pasado, Ellis instó a los conductores a “dar la vuelta, no hundirse” cuando se encuentren con inundaciones o barricadas.

Los líderes de toda la costa este han pedido a los residentes de sus estados que sean cautelosos. La gobernadora en funciones de Nueva Jersey, Tahesha Way, declaró el estado de emergencia, que entró en vigor el sábado por la noche, “por precaución”, y pidió a los residentes que no salieran a la carretera “a menos que fuera absolutamente necesario”.

Gobernadores como Kathy Hochul, de Nueva York, y Wes Moore, de Maryland, no llegaron a declarar el estado de emergencia, pero instaron a la vigilancia.

“También animo a todos los habitantes de Maryland a que se aseguren de que sus seres queridos y vecinos estén atentos a la posibilidad de fuertes vientos, lluvias e inundaciones”, dijo Moore. “Cuídense. Cuiden a sus seres queridos”.

Atlantic City se ha estado preparando para la tormenta durante la última semana, dijo el alcalde Marty Small Sr. a CNN el domingo, y añadió que la ciudad había aprendido de tormentas anteriores como Sandy cuál es la mejor manera de prepararse.

“Siempre nos preparamos para lo peor y seguimos esperando lo mejor”, dijo a CNN el coordinador interino de Gestión de Emergencias de la ciudad, Michael Famularo.

El cambio climático está potenciando los vientos de los sistemas del noreste más fuertes, según un estudio reciente, y este tiene el potencial de provocar impactos significativos en múltiples lugares a lo largo de la costa este.

Ráfagas de viento fuertes y prolongadas, de 40 a 55 mph (64 a 88,5 km/h), azotarán la costa a medida que la tormenta avanza lentamente hacia el norte. Se esperan algunas de las ráfagas más fuertes, por encima de las 55 mph, desde Nueva Jersey hasta el sur de Nueva Inglaterra. Estas ráfagas de viento son tan potentes como las producidas por una tormenta tropical, aunque esta tormenta no está clasificada como tal.

Los vientos fuertes podrían durar hasta la mañana del martes a lo largo de la costa noreste y podrían derribar ramas de árboles y lanzar objetos no asegurados.

Es posible que se produzcan cortes de energía, especialmente en las zonas costeras, y los vientos fuertes se extenderán hacia el interior, alcanzando áreas más densamente pobladas. Es probable que las condiciones ventosas causen retrasos y cancelaciones en los vuelos el domingo y lunes en grandes centros como las ciudades de Washington, Nueva York y Boston.

Se esperan precipitaciones de 1 a 3 pulgadas a lo largo de la costa este, con algunas zonas en el este de Carolina del Norte y el sureste de Nueva Inglaterra, que podrían alcanzar un total de hasta 6 pulgadas. Las inundaciones repentinas localizadas serán una preocupación en las áreas que experimenten varios episodios de lluvias intensas.

El nor’easter finalmente se debilitará o se alejará de la costa el martes. Una alta presión se establecerá tras la tormenta, resultando en un clima seco y vientos en disminución.

