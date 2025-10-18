Trump y Maduro están acumulando fuerzas militares a medida que aumentan las tensiones en el Caribe

Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, sopesa la acción militar dentro de Venezuela, aumentando las fuerzas en el Caribe…

Mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, sopesa la acción militar dentro de Venezuela, aumentando las fuerzas en el Caribe y volando bombarderos B-52 frente a la costa del país esta semana, Nicolás Maduro responde en la misma medida, reubicando tropas, movilizando a “millones” de milicianos y denunciando la actividad estadounidense en la región, una señal de desafío del hombre fuerte mientras ambos líderes se encuentran enfrascados en un enfrentamiento.

Funcionarios del Gobierno de Trump han reconocido en privado que la campaña de presión de EE.UU. tiene como objetivo desalojar a Maduro, una meta que también fue un objetivo del primer mandato de Trump cuando la Casa Blanca reconoció como presidente legítimo del país al líder opositor venezolano Juan Guaidó, en 2019. Pero, a medida que el equipo de Trump aumenta la presión este otoño, Maduro ha intensificado la retórica y propaganda para los venezolanos, mientras convoca a nuevos ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que cuenta con unos 123.000 miembros.

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han desplazado buques de guerra y otro armamento a la región y ha atacado embarcaciones frente a la costa venezolana que, según dice, transportan drogas. Luego, el miércoles, Trump reconoció que había autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela y dijo que Estados Unidos estaba considerando ataques en territorio venezolano.

“Sin duda estamos mirando hacia tierra ahora, porque tenemos el mar muy bien controlado”, dijo el presidente a los periodistas el miércoles.

Maduro ha afirmado que sus milicias voluntarias cuentan ya con más de 8 millones de reservistas, aunque expertos han puesto en duda esa cifra así como la calidad del entrenamiento de las tropas. Al 17 de octubre, 20 de los 23 estados venezolanos han sido militarizados como parte de las movilizaciones militares de Maduro, llamadas Independencia 200.

El mes pasado, en su cuenta de Truth Social, Trump se burló de un video de mujeres, algunas de las cuales parecían tener sobrepeso, corriendo con armas durante un supuesto entrenamiento para la milicia venezolana.

La administración Trump lleva meses preparando discretamente el terreno para una posible acción militar en Venezuela, vinculando a Maduro con narcotraficantes y cárteles que los funcionarios han designado como grupos terroristas que representan una amenaza inminente para EE.UU. Pero hasta la fecha, no hay indicios de que Trump haya decidido dar ese paso o atacar directamente al líder venezolano.

En cambio, el objetivo ha sido presionar a Maduro para que renuncie por sí mismo, dijeron fuentes a CNN, en parte estableciendo una amenaza creíble de acción militar estadounidense si no lo hace. Los recientes ataques contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe son un mensaje claro para Maduro, dijeron las fuentes, señalando que la administración ha sido muy intencional al vincular al líder venezolano con grupos de traficantes y cárteles.

Trump dijo el miércoles que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar el flujo de migrantes y drogas desde la nación sudamericana, pero se abstuvo de decir que intentarían destituir a Maduro. Los comentarios son los más extensos de Trump sobre su decisión de ampliar la autoridad de la CIA para realizar ataques letales y llevar a cabo acciones encubiertas en la región, lo que CNN reportó por primera vez la semana pasada.

En un discurso televisado el miércoles, Maduro denunció lo que describió como el historial de la CIA de cambios de régimen y golpes de Estado en todo el mundo.

“Pero nuestro pueblo es claro, está unido y consciente. Tienen los medios para derrotar una vez más esta conspiración abierta contra la paz y estabilidad de Venezuela”, dijo en la televisión estatal.

En Venezuela, la vida diaria ha continuado a pesar de la inminente posibilidad de un conflicto armado con Estados Unidos. Cerca del centro de Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, se estrenó un musical con entradas agotadas tan solo días después de que una conocida fiesta de salsa reunió a más de 1.000 personas en el oeste de la ciudad.

Pero los venezolanos discuten cada vez más sobre los buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe y el temor a un posible ataque de Estados Unidos. “Los venezolanos viven con ansiedad pensando en lo que podría pasar”, dijo Ivonne Caña.

Caña, quien es cocinera, dijo que vive en la incertidumbre y, preocupada por su familia, ha estado comprando un poco más de comida de lo habitual para abastecerse en casa. El miedo, dijo, se siente más durante la noche: “No dormimos bien”.

Algunos venezolanos están mostrando cautelosamente su apoyo a la presión de Estados Unidos sobre Maduro. En los últimos días, pancartas con mensajes como “Está pasando… cargando libertad al 95 %” han sido exhibidas en al menos 10 campus universitarios en todo el país, una forma de protesta pacífica en espacios donde rara vez se abordan temas políticos por temor a represalias del Gobierno.

Mientras tanto, Maduro ha intensificado aún más la represión de las libertades civiles en Venezuela. A finales de septiembre, el Gobierno anunció que el presidente había firmado un decreto de “conmoción externa”, que describió como “una herramienta de defensa constitucional en caso de que el país enfrente una agresión militar”.

El decreto de estado de emergencia permitiría a Maduro restringir garantías constitucionales y, según analistas, le otorgaría amplios poderes políticos, sociales y económicos.

Mientras Maduro ha acusado a la administración estadounidense de intentar robar la riqueza petrolera del país, la presencia militar estadounidense cercana se ha vuelto más fuerte. Según datos de vuelo de fuente abierta revisados por CNN, tres bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volaron frente a la costa de Venezuela durante más de cuatro horas el miércoles. Los bombarderos despegaron de la Base de la Fuerza Aérea Barksdale, en Louisiana, antes del amanecer.

Dos de ellos mantuvieron activados sus balizamientos de localización dentro de la región de información de vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) de Venezuela, llegando en un momento a 53 millas (85 km) de la isla La Orchila, donde las fuerzas de Maduro realizaron ejercicios el mes pasado.

En su punto más cercano, los aviones volaron a 132 millas (213 km) del territorio continental de Venezuela, alrededor de las 11:20 a.m., hora local. Los bombarderos permanecieron en una parte de la región de información de vuelo de Venezuela, que es espacio aéreo internacional, pero controlado por la autoridad de aviación del país. El FIR de Venezuela se extiende mucho más allá del espacio aéreo nacional.

Múltiples fuentes dijeron a CNN que los recientes ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente usadas para el narcotráfico son solo el comienzo de un esfuerzo mayor para erradicar el tráfico de narcóticos en la región y potencialmente desalojar a Maduro del poder. Las fuerzas militares han llevado a cabo al menos seis ataques hasta la fecha contra seis diferentes embarcaciones en el Caribe.

El argumento de que los narcotraficantes representan una amenaza inminente para los estadounidenses está en el centro de la justificación legal clasificada de la administración Trump para llevar a cabo ataques militares contra supuestas embarcaciones de drogas en el Caribe y, potencialmente, más allá.

La opinión del Departamento de Justicia también incluye una lista secreta y extensa de grupos que la administración Trump argumenta ahora pueden ser tratados como combatientes enemigos, en lugar de criminales, y por lo tanto ser ejecutados sumariamente sin el debido proceso bajo la dirección del presidente.

La opinión es significativa, dijeron expertos legales, porque parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de grupos y potencialmente ofrece un pretexto para una acción militar unilateral de Estados Unidos contra una amplia gama de objetivos en la región.

En el Pentágono, algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional dentro de la Oficina del Consejero General del Departamento de Defensa, han expresado preocupaciones sobre la legalidad de los ataques letales contra sospechosos de narcotráfico, dijeron fuentes cercanas al asunto.

Pero varios abogados del Pentágono dijeron previamente a CNN que la disensión interna probablemente no disuadirá a la administración Trump de continuar su campaña militar en la región.

La última señal de preocupaciones internas sobre estos ataques surgió el jueves cuando el almirante encargado del Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las fuerzas en el Caribe, anunció que se retira tras solo un año en el cargo. Las tensiones habían estado aumentando entre Pete Hegseth, secretario de Defensa, y el almirante Alvin Holsey durante semanas antes de que el almirante anunciara que se iba, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Hegseth no creía que Holsey se estuviera moviendo lo suficientemente rápido o agresivamente para combatir a los narcotraficantes en el Caribe, y se quejaba de no recibir la información que necesitaba sobre las operaciones, dijeron las fuentes. Pero en el SOUTHCOM estaban preocupados de que las operaciones no fueran legales, agregaron las fuentes.

Luego, el viernes, las Fuerzas Armadas de EE.UU. detuvieron a dos sobrevivientes de su sexto ataque conocido contra lanchas usadas por presuntos narcotraficantes en el Caribe. Esta es la primera vez que un ataque estadounidense no mata inmediatamente a todos los que estaban a bordo, y los dos sobrevivientes, según CNN, están actualmente detenidos en un buque de la Marina estadounidense, lo que plantea una serie de nuevas preguntas legales a una situación ya confusa.

