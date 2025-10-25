Lula da Silva dice que sostuvo una “buena reunión” con Trump y que sus equipos negociarán los aranceles y sanciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que sostuvo una reunión positiva este domingo con el mandatario…

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que sostuvo una reunión positiva este domingo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y que los países comenzarán de inmediato conversaciones sobre los aranceles y sanciones que impuso Washington.

“Discutimos de manera franca y constructiva la agenda comercial y económica bilateral”, dijo Lula da Silva en X tras la reunión en Kuala Lumpur, al margen de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en Malasia.

“Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones a los aranceles y sanciones contra las autoridades brasileñas”, añadió el mandatario.

Tras el encuentro, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, detalló que la reunión “fue productiva” y que duró 45 minutos. Además, declaró que Trump se comprometió a “dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral” en torno a las medidas comerciales y que los líderes hablaron de la posibilidad de que haya “visitas recíprocas”.

Trump adoptó un tono más conciliador antes del encuentro. “Creo que haremos un acuerdo con Brasil. Nos llevamos muy bien. (…) Tenemos mucho respeto por su presidente, como saben, mucho respeto por Brasil. Así que ya veremos”, declaró, y evitó responder a un periodista si hablaría con Lula da Silva sobre la situación de Bolsonaro.

El mandatario de Brasil ya había anticipado esta predisposición el viernes en una publicación en sus redes sociales, cuando dijo que Brasil y Estados Unidos tienen una historia de relaciones diplomáticas que se extiende por más de 200 años y que su deseo es “seguir fortaleciendo esta historia, defendiendo los intereses del pueblo brasileño y logrando resultados positivos para ambas partes”.

La semana pasada, EE.UU. y Brasil ya habían dado un paso más para acercarse.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en la Casa Blanca al canciller de Brasil, Mauro Vieira, para una reunión en la que tuvieron “conversaciones muy positivas sobre comercio y asuntos bilaterales en marcha”, dijeron en un comunicado conjunto.

Trump y Lula da Silva se habían dado estas señales luego de la “muy buena” llamada telefónica que mantuvieron ambos presidentes, centrada en los aranceles, y después de que tanto la Casa Blanca como la Presidencia de Brasil confirmaran a CNN que había negociaciones en marcha para un posible encuentro entre ambos líderes.

EE.UU. y Brasil mantienen tensiones desde hace meses por los aranceles del 50 % que impuso el Gobierno de Donald Trump a productos de Brasil y los cuestionamientos de Trump contra el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, cercano al presidente de EE.UU, quien fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, cargos que Bolsonaro rechaza.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

