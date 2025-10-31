Trump pide que se ponga fin a la obstrucción en el Senado para desbloquear el cierre del Gobierno de EE.UU.

El presidente Donald Trump instó este jueves a los republicanos del Congreso a poner fin unilateralmente al cierre del Gobierno…

El presidente Donald Trump instó este jueves a los republicanos del Congreso a poner fin unilateralmente al cierre del Gobierno eliminando la obstrucción parlamentaria en el Senado, un paso sin precedentes al que los líderes conservadores se han opuesto firmemente hasta ahora.

“Ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su ‘CARTA TRUMP’ y opten por lo que se denomina la Opción Nuclear: ¡Eliminar el filibusterismo, y eliminarlo YA!”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

La directiva —emitida tras el regreso de Trump de varios días en el extranjero— probablemente trastocará los esfuerzos en el Capitolio para poner fin al estancamiento presupuestario que se prolonga desde hace semanas.

Además, aumentó de inmediato la presión sobre los líderes republicanos, quienes se han opuesto firmemente a eliminar el umbral de 60 votos para la aprobación de leyes como medida para terminar con el cierre del Gobierno.

Los principales legisladores republicanos han defendido durante mucho tiempo el mantenimiento de ese umbral, afirmando que la obstrucción parlamentaria beneficia a los republicanos y servirá como una salvaguarda clave contra la aprobación de legislación transformadora por parte de los demócratas la próxima vez que estén en el poder.

La regla del obstruccionismo parlamentario es exclusiva del Senado y otorga a la minoría la facultad de impedir que un proyecto de ley se someta a votación siempre que al menos 41 senadores se opongan. Dado que un partido rara vez obtiene más de 60 escaños, sus defensores argumentan que el obstruccionismo fomenta el compromiso y dificulta la aprobación de reformas partidistas de gran envergadura.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, descartó a principios de este mes cambiar las reglas del Senado para poner fin al cierre del Gobierno, calificando la obstrucción parlamentaria como “algo que ha sido un baluarte contra muchas cosas realmente malas que están sucediendo en el país”.

En aquel momento, Thune dijo que no había recibido ninguna presión de la Casa Blanca para poner fin a la obstrucción parlamentaria.

Pero el jueves Trump pareció cambiar de rumbo abruptamente, argumentando que los republicanos deberían aprovechar su mayoría en el Senado para acabar con la obstrucción parlamentaria y reabrir el Gobierno.

“Ahora que estamos en el poder, si hiciéramos lo que debemos hacer, se acabaría de inmediato con este ridículo y destructivo ‘cierre’ del Gobierno”, escribió. “Si los republicanos no utilizan la gran fuerza y ​​las políticas que se nos han brindado al eliminar la obstrucción parlamentaria, los demócratas ejercerán sus derechos, y lo harán el primer día que asuman el cargo, independientemente de si nosotros actuamos o no”.

El nuevo impulso de Trump se produjo tras una semana en el Capitolio en la que legisladores de ambos bandos señalaron posibles indicios de progreso para poner fin al estancamiento, incluso cuando reconocieron que un acuerdo seguía estando fuera de alcance a pesar de las crecientes repercusiones en todo el país.

El Senado no tiene previsto regresar a Washington hasta el lunes por la noche, lo que deja a los legisladores a pocos días de superar la marca de los 35 días del cierre de Gobierno más largo de la historia.

La ayuda alimentaria esencial para decenas de millones de estadounidenses finalizará este fin de semana.

El jueves, la Casa Blanca también quiso destacar la presión que el cierre del Gobierno ejerce sobre los controladores aéreos, convocando una mesa redonda con representantes de la industria aérea y líderes sindicales.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.