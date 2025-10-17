Trump pide a la Corte Suprema que apruebe el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

La creciente disputa legal que estalló sobre la autoridad del presidente Donald Trump para desplegar la Guardia Nacional en ciudades…

La creciente disputa legal que estalló sobre la autoridad del presidente Donald Trump para desplegar la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas llegó este viernes a la Corte Suprema, lo que prepara un enfrentamiento sobre el poder presidencial en un momento en que el Gobierno intenta movilizar militares en Chicago y otras ciudades.

La apelación de emergencia sigue a una serie de decisiones de tribunales federales inferiores, que bloquearon temporalmente los esfuerzos de la administración con el argumento de que Trump exageró enormemente la necesidad de federalizar la Guardia Nacional.

Trump presentó la apelación de emergencia ante la Corte Suprema en un caso relacionado con su intento de desplegar la guardia en Chicago. En la apelación, el Gobierno afirmó que una orden de un tribunal inferior que bloquea ese esfuerzo “interfiere indebidamente con la autoridad del presidente y pone en peligro innecesario al personal y la propiedad federal”.

El litigio lleva la controversia ante una Corte Suprema que rara vez ha fallado sobre tales despliegues, pero que a menudo ha cedido ante el presidente en asuntos de seguridad y en la definición de lo que constituye una emergencia nacional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.