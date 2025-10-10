Trump nunca olvida: las acusaciones explosivas abren una nueva fase en una presidencia vengativa

La venganza es un plato que se sirve frío como el día de Iowa de enero de 2024, cuando Donald…

La venganza es un plato que se sirve frío como el día de Iowa de enero de 2024, cuando Donald Trump estableció un rumbo que terminó con la acusación este jueves de otro de sus percibidos enemigos políticos.

Trump arremetió en un mitin en Sioux Center contra el caso multimillonario de fraude civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra él, sus hijos adultos y la Organización Trump.

“¿Qué les parecería ser yo? ¿Creen que mi vida es divertida?”, se lamentó Trump ante su público, antes de declarar que James debería ser “arrestada y castigada como corresponde”.

Veintiún meses después, la fiscal designada por Trump logró una acusación contra James, semanas después de que el presidente mencionara a la fiscal general de Nueva York en una publicación furiosa en las redes sociales dirigida a la secretaria de Justicia Pam Bondi exigiendo cargos.

La nueva bomba estalló tan solo un día después de que el exdirector del FBI James Comey compareciera ante el tribunal para ser instruido de cargos, otro caso contra un enemigo de Trump.

Comey se declaró inocente de los dos cargos: proporcionar declaraciones falsas y obstruir un procedimiento en el Congreso.

Se requiere una asombrosa suspensión de la incredulidad para no ver la doble acusación como el último paso en la campaña de venganza de Trump.

El Departamento de Justicia, del que el presidente se quejó durante mucho tiempo de que se había utilizado como arma en su contra, ahora es abiertamente una herramienta en su afán de venganza política.

A veces cuesta comprender que esto esté sucediendo en Estados Unidos, otrora el estándar mundial de justicia y democracia.

Trump ni siquiera oculta lo que hace: la evidencia está en la publicación de Truth Social del 20 de septiembre, dirigida a Bondi, que menciona a Comey, James y al senador demócrata de California Adam Schiff. “Me enjuiciaron dos veces y me imputaron (¡cinco veces!), ¡PERO POR NADA! ¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”, escribió Trump.

Como cualquier otro ciudadano, James tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones ante el tribunal y, si el caso llega a juicio, ante un jurado.

Está acusada de dos delitos graves: fraude bancario y falso testimonio a una institución en la documentación relacionada con la hipoteca de una vivienda que compró en Virginia.

“Esto no es más que una continuación de la desesperada instrumentalización de nuestro sistema judicial por parte del presidente”, declaró James en un comunicado, en el que calificó los cargos de “infundados” y de represalia política.

El requisito para que los fiscales obtengan una acusación formal ante un jurado investigador es mucho menor que el requerido para condenar en un juicio con jurado.

Sin embargo, Ryan Goodman, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, declaró en el programa “Erin Burnett OutFront” de CNN que la acusación parecía cuestionable, afirmando: “Es profundamente sospechoso que se trate de un caso real”.

Al igual que la acusación contra Comey, la realizada contra James fue presentada por la exabogada personal de Trump, Lindsey Halligan, quien recientemente asumió el cargo de fiscal federal del Distrito Este de Virginia.

CNN informó el mes pasado que los fiscales del Departamento de Justicia de Virginia, dirigidos entonces por Erik Siebert, entrevistaron a decenas de testigos y no creían haber reunido pruebas suficientes para sustentar los cargos penales contra James.

Presionado por Trump para presentar cargos contra Comey y James, Siebert renunció y fue reemplazado por Halligan.

No sorprende que Trump, cuyo credo de vida exige que ningún desaire quede sin respuesta, haya atacado a James.

La fiscal presentó con éxito una demanda civil contra Trump en Nueva York. Un juez declaró a Trump, a sus hijos adultos y a la Organización Trump responsables de inflar el valor de sus propiedades y les ordenó pagar US$ 355 millones. Un tribunal de apelaciones anuló las sanciones y Trump está apelando el veredicto.

En un apuro, podría ser posible creer que James es solo otra posible acusada que está siendo investigada por las autoridades.

Pero en la práctica, tras la acusación contra Comey y las constantes amenazas de Trump de usar su poder para tomar represalias contra quienes considera enemigos políticos, su conducta se suma a una escalofriante tendencia de ataques contra el Estado de derecho.

Tan solo esta semana, Trump trasladó tropas de la Guardia Nacional desde Texas, un estado gobernado por los republicanos, para implementar su campaña de deportación masiva en Illinois, un estado demócrata, en contra de la voluntad de las autoridades estatales y locales.

También intentó retirar reservistas de California para enviarlos a Portland, Oregón. Ambos despliegues han sido bloqueados temporalmente por jueces.

El miércoles, en otro ejemplo de su uso del vasto poder presidencial para intimidar, Trump pidió el encarcelamiento del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y del alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

La aparente nueva realidad estadounidense de que un presidente puede simplemente ordenar acusaciones contra oponentes políticos representa una grave amenaza para el sistema político democrático.

“Es simplemente una forma rota de hacer política, es corrupta, y creo que a cualquiera que le importe la Constitución y que nuestras instituciones sobrevivan debería importarle que el presidente de Estados Unidos esté usando a Pam Bondi para hacer lo que quiere contra sus adversarios”, dijo la senadora de Michigan Elissa Slotkin a Kasie Hunt de CNN el jueves.

El presidente y sus partidarios han argumentado durante mucho tiempo que la administración Biden utilizó al Departamento de Justicia como arma en su contra para frustrar su regreso a la Casa Blanca.

La representante de Nueva York Elise Stefanik, posible candidata republicana a la gobernación, afirmó que las medidas contra James eran necesarias desde hacía tiempo y celebró su acusación.

“Durante años, Letitia James ha utilizado ilegalmente su cargo para llevar a cabo una cacería política contra los oponentes políticos de los demócratas, en particular el presidente Donald J. Trump”, declaró Stefanik en un comunicado publicado en X.

La furia de Trump demuestra que la oleada de acusaciones contra él tras dejar el cargo en 2020 resultó políticamente contraproducente, incluso si eran legalmente sólidas.

Y si bien no hay pruebas de que el expresidente Joe Biden participara en la práctica de buscar acusaciones de forma tan arbitraria como la de Trump, es lógico preguntarse si el actual presidente fue víctima de fiscales demasiado entusiastas en algunos de los casos en su contra.

Cuando se postuló como demócrata, James se comprometió a enfrentarse a Trump. En el caso de fraude civil, sus abogados la acusaron de construir su carrera política persiguiéndolo.

Si bien Trump fue declarado responsable de fraude, algunos expertos cuestionaron si fue señalado por su identidad y si, de haber sido un empresario neoyorquino sin involucrarse en política, las cosas podrían haber sido diferentes.

Algunos juristas también cuestionaron la justificación de otro caso penal por sobornos contra Trump, también en Nueva York, en el que fue declarado culpable.

Pero los delitos federales que el Departamento de Justicia imputó a Trump se relacionaron con su intento de fraude electoral en 2020, un ataque sin precedentes a la democracia estadounidense, y con su presunto acaparamiento de información clasificada.

Estos casos, que se desestimaron tras su reelección como presidente, se basaron en un sólido historial probatorio. Trump negó haber actuado mal en todos los cargos y en todos los casos.

La idea de que Trump estaba siendo procesado por motivos políticos se convirtió en el motor de su campaña de 2024, y el presidente la empleó hábilmente para atar a sus votantes a su secta persecutoria. La estrategia quedó ejemplificada por una foto policial de Trump tomada en una cárcel de Atlanta donde se encontraba en otro caso, relacionado con presunta intromisión electoral en Georgia.

La disputa con James es una de las más vituperantes de Trump.

Durante los descansos del juicio por fraude en Nueva York, el expresidente y futuro presidente la atacaba, afirmando que era “racista” y “fascista”.

El desdén era mutuo. James recurrió al famoso eslogan de Trump cuando ella lo acusó de ser un maestro del “Arte del Robo”.

Parecía haber perfeccionado el arte de sacarlo de quicio. “No importa cuánto dinero creas tener, nadie está por encima de la ley”, dijo James ante el tribunal una mañana.

Casi todos los días, James se sentaba en el tribunal unas filas detrás de Trump, quien estaba en una mesa con sus abogados, mirándolo por encima del hombro, tanto literal como figurativamente. Durante los largos días del juicio —al menos cuando no se portaba mal y enfadaba al juez—, Trump parecía desanimado y casi humillado.

Esta miserable experiencia, insinuada en su orden a Bondi en redes sociales, es una pista de su motivación actual.

Si bien pasarán meses antes de que los casos contra James y Comey lleguen a juicio, si es que llegan a hacerlo, ambos enfrentan ahora el estigma de ser acusados ​​de un delito penal tras años al otro lado de la sala del tribunal.

Así que, incluso si Trump no obtiene la satisfacción de ver a sus adversarios condenados, al menos podrían sufrir parte del sufrimiento —personal, reputacional y económico— que él cree que le infligieron.

Esto no significa que su conducta sea comprensible ni racional. Para empezar, sienta un precedente terrible y plantea la posibilidad de que futuros presidentes sigan su ejemplo en un ciclo interminable de represalias judiciales y políticas.

“Saben, cualquier umbral que se establezca aquí será el nuevo límite para futuros procesamientos cuando se inviertan los roles. Así es como funciona esta ciudad”, declaró el senador republicano Thom Tillis a Manu Raju de CNN el jueves.

Pero Trump no mira tan lejos. Su estrategia actual se resume mejor en los comentarios que hizo en una entrevista en la radio Sirius XM tras enterarse en 2023 de que los republicanos habían abierto un proceso de destitución contra Biden (que no prosperó).

“Me lo hicieron”, le dijo Trump a Megyn Kelly. “Creo que si no me lo hubieran hecho… quizás no se lo hubieran hecho a ellos. Esto también va a pasar con las acusaciones”, advirtió.

Al preguntársele si presentaría cargos contra los demócratas si ganara un segundo mandato, Trump respondió: “Nunca lo habría pensado, pero ahora sin duda hay que pensarlo de otra manera. No significa que lo haría, porque creo que es muy malo para el país”.

