Trump niega haber tomado una decisión sobre si atacará o no Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no es cierto que haya decidido atacar Venezuela.

“No, no es cierto”, declaró el presidente a los periodistas a bordo del Air Force One al ser consultado sobre si estaba considerando atacar Venezuela y si ya había tomado una decisión al respecto.

CNN informó previamente que el presidente está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, aunque aún no ha decidido si los llevará a cabo, según tres funcionarios estadounidenses.

El presidente tampoco ha descartado tomar un enfoque diplomático con Venezuela para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, dijeron dos funcionarios, incluso después de que el Gobierno cortara conversaciones activas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las últimas semanas. No se conoce que Venezuela sea una fuente principal de cocaína, pero el Gobierno de Trump ha estado intentando agresivamente vincular a Maduro con el narcotráfico.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han atacado 15 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que presuntamente transportaban narcóticos, dejando un total de 61 muertos.

El Gobierno de Trump no ha presentado al Congreso pruebas que respalden sus afirmaciones de que dichos botes transportaban drogas y llevaban a traficantes conocidos.

Durante una sesión informativa clasificada en el Capitolio esta semana, funcionarios del Pentágono también dijeron a los legisladores que no saben cómo medir el éxito de la campaña militar en curso, de acuerdo con una fuente familiarizada con la reunión a puerta cerrada.

Por otro lado, el pasado 24 de octubre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que el grupo de ataque de portaviones Gerald R. Ford, el más avanzado de la Marina y considerado el buque de guerra más grande jamás construido en el mundo, se trasladara a la región del Caribe.

Dos días después, el destructor USS Gravely, de la Armada de Estados Unidos, arribó a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días. El pequeño país caribeño está ubicado muy cerca de Venezuela: la isla de Trinidad se encuentra a apenas once kilómetros de la costa venezolana en su punto más cercano.

Semanas antes, Trump dio a conocer que autorizó a las fuerzas de su país, así como a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), para que realicen acciones por tierra en Venezuela para frenar el flujo de drogas y de migrantes indocumentados.

Trump también ha dicho que “pronto” habrá operaciones terrestres en Venezuela.

“La tierra va a ser la siguiente, y puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos sobre esto”, dijo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina. Dice que este en realidad no busca combatir el narcotráfico, sino ejercer presión sobre su Gobierno y amenazar la soberanía de Venezuela.

Trump ha afirmado que puede continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes sin que el Congreso apruebe primero una declaración oficial de guerra.

“No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo. “Creo que simplemente vamos a matar a personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos, ya saben, van a estar muertos”.

El presidente dijo que notificaría primero al Congreso antes de comenzar cualquier operación en “tierra”, pero sostuvo que el plan no enfrentaría resistencia por parte de los legisladores.

