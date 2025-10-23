Trump insiste en que puede atacar a presuntos narcotraficantes sin que el Congreso declare la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que podía continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes sin…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves en que podía continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes sin que el Congreso aprobara primero una declaración oficial de guerra.

“No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo. “Creo que simplemente vamos a matar a personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos, ya saben, van a estar muertos”.

El rechazo de Trump se produjo cuando sugirió que su Gobierno pronto comenzaría a atacar a quienes considere miembros de cárteles dentro de países como Venezuela, además de continuar atacando en aguas internacionales a embarcaciones que presuntamente trasladan drogas.

El presidente dijo que notificaría primero al Congreso antes de comenzar cualquier operación en “tierra”, pero sostuvo que el plan no enfrentaría resistencia por parte de los legisladores.

“Vamos a ir. No veo ninguna pérdida en ir” al Congreso, dijo Trump. “Les vamos a decir lo que vamos a hacer y creo que probablemente les gustará, excepto a los lunáticos de la izquierda radical”.

Los ataques mortales a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han inquietado a algunos legisladores, dada la poca evidencia que el Gobierno ha presentado para probar que los objetivos eran los llamados narcoterroristas.

Este jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en que las Fuerzas Armadas han confirmado que cada embarcación atacada está traficando drogas. Aun así, defendió la decisión de devolver a los sobrevivientes de un ataque reciente como una práctica “estándar” en la guerra.

“En comparación con Iraq y Afganistán, la gran mayoría de las personas que capturamos en el campo de batalla las entregamos al país de origen”, dijo, haciendo referencia a las guerras de EE.UU. en Medio Oriente. “Así que en este caso, esos dos fueron atendidos por médicos estadounidenses y entregados inmediatamente a sus países de origen”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.