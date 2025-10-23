Trump insiste en que “pronto” habrá operaciones de EE.UU. contra blancos en tierra en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “pronto” habrá operaciones terrestres en Venezuela como parte de…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “pronto” habrá operaciones terrestres en Venezuela como parte de la estrategia con la que su Gobierno dice buscar combatir a los grupos del narcotráfico.

Trump hizo el anuncio durante una conferencia de prensa esta tarde, en medio de las tensiones que han generado los recientes ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

El mandatario aseguró que las operaciones que Estados Unidos ha realizado desde septiembre en esa zona prácticamente han logrado detener el narcotráfico que se efectúa a través de lanchas, por lo que ahora su país pasará a otra fase.

“La tierra va a ser la siguiente, y puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos sobre esto”, dijo.

“Las drogas que vienen por mar están casi acabadas y no pueden entrar tan rápido desde la tierra, y mover drogas por tierra es mucho más peligrosas para ellos, va a ser mucho más peligroso, pronto lo verán”, afirmó.

CNN contactó a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de Venezuela para pedir comentarios sobre las declaraciones de Trump y está en espera de respuesta.

Trump dio a conocer la semana pasada que autorizó a las fuerzas de su país, así como a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), para que realicen acciones por tierra en Venezuela para frenar el flujo de drogas y de migrantes indocumentados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina. Dice que éste en realidad no busca combatir el narcotráfico sino ejercer presión sobre su Gobierno y amenazar la soberanía de Venezuela.

Desde entonces EE.UU. ha destruido al menos nueve botes presuntamente cargados con droga en el Caribe y el Pacífico, matando a al menos 37 personas.

Durante un acto público este jueves transmitido por la estatal VTV, Maduro dijo —sin referirse directamente a las más recientes declaraciones de Trump— que si alguien busca hacer un golpe de Estado o una invasión en Venezuela, se enfrentará con la oposición de los venezolanos.

“Si algún día se atrevieran, por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera, no se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria, de la clase obrera, campesina, en las calles, hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical”, señaló.

Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela suman casi dos meses de un escalamiento de tensiones por el despliegue militar estadounidense y las acusaciones de Washington sobre que Maduro es un líder criminal, señalamientos que Caracas ha rechazado repetidamente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.