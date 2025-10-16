Trump dice que se reunirá con Putin en Budapest para discutir la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin,…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Budapest, Hungría, para discutir la guerra en Ucrania, tras una llamada telefónica que describió como “muy productiva”.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos después en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ingloriosa’ entre Rusia y Ucrania. El presidente Zelenskyy y yo nos reuniremos mañana, en la Oficina Oval, donde discutiremos mi conversación con el presidente Putin y mucho más”, dijo el presidente en Truth Social.

La llamada entre los dos líderes mundiales duró casi dos horas y media y se realizó a petición de Rusia, según un asesor del Kremlin. Al parecer, cambió rápidamente el tono de Trump hacia Rusia, que ha resistido sus esfuerzos por poner fin a la guerra. Más tarde, Trump dijo a los periodistas durante un evento en la Oficina Oval que se reuniría con Putin “en unas dos semanas o algo así”.

También señaló en su publicación en redes sociales que el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezará una delegación de asesores de alto nivel para reunirse con funcionarios rusos la próxima semana, en un lugar por determinar, y luego proporcionó detalles adicionales a la prensa más tarde por la tarde.

“Marco Rubio va a reunirse con su homólogo, como saben, (el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi) Lavrov, y se reunirán muy pronto. Van a fijar una hora y un lugar, muy pronto; tal vez ya esté todo planeado. Ya han hablado”, dijo Trump.

Putin apoyó de inmediato la idea de Trump de una cumbre planificada en Budapest para discutir el fin de la guerra de Ucrania, dijo el asesor del Kremlin Yury Ushakov, calificando la llamada entre los dos líderes como “altamente informativa y extremadamente franca”.

Estos planes surgen más de dos meses después de la última cumbre presencial entre Trump y Putin, que tuvo lugar en Anchorage, Alaska. Budapest fue considerada como sede para ese encuentro antes de que se optara por Alaska, según fuentes familiarizadas con el asunto. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha mantenido una relación cercana tanto con Putin como con Trump.

Orbán anunció el jueves por la tarde, tras una llamada con Trump, que “los preparativos para la cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia están en marcha”. “¡Hungría es la isla de la PAZ!”, publicó en X.

Trump dijo en su publicación en redes sociales que cree que “se lograron grandes avances con la conversación telefónica de hoy” con Putin y mencionó varios temas tratados.

“El presidente Putin me felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Medio Oriente, algo que, dijo, se ha soñado durante siglos. De hecho, creo que el éxito en Medio Oriente ayudará en nuestra negociación para lograr el fin de la guerra con Rusia/Ucrania”, escribió el presidente en su publicación en redes sociales. “También pasamos mucho tiempo hablando sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos cuando termine la guerra con Ucrania”.

Trump aseguró que Putin agradeció a la primera dama, Melania Trump, durante la llamada, por su labor en favor de los niños. “Él estaba muy agradecido y dijo que esto continuará”, añadió.

La primera dama anunció la semana pasada que Rusia había permitido que ocho niños ucranianos se reunieran con sus padres, tras meses de conversaciones privadas entre funcionarios rusos y la oficina de la primera dama centradas en los niños separados de sus familias durante la guerra.

Consultada por periodistas tras la llamada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el Gobierno proporcionaría “más detalles tan pronto como podamos”.

“Acabo de hablar con el presidente y el secretario de Estado y el vicepresidente, y fue una llamada muy buena y productiva. Duró más de dos horas”, dijo.

Trump ha mostrado frustración en las últimas semanas debido a que Putin ha continuado la guerra en Ucrania. Pero Trump ha mostrado poca disposición a impulsar medidas lideradas por EE.UU. que castiguen al Kremlin. Durante el evento en la Oficina Oval, se le preguntó a Trump sobre los planes del líder de la mayoría del Senado, John Thune, para que la cámara pronto aborde una legislación de sanciones destinada a castigar a Rusia por su guerra contra Ucrania. Sugirió que “puede que no sea el momento perfecto” para aprobar la medida bipartidista, que ha estado detenida durante meses mientras los líderes del Congreso han cedido al deseo del presidente de posponer las sanciones y buscar la diplomacia.

“Esta puede ser una llamada tan productiva que vamos a terminar; queremos lograr la paz. Queremos detener la matanza”, dijo Trump. “Así que voy a hablar con él y con el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Hablaré con ellos un poco más tarde, y les contaré sobre esto, y tomaremos la decisión correcta. No estoy en contra de nada. Solo digo que puede que no sea el momento perfecto”.

La llamada entre Trump y Putin se produce antes de una reunión entre el líder estadounidense y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el viernes.

CNN informó anteriormente que Zelensky dijo a un grupo de periodistas en Kyiv que los temas principales de su conversación con el presidente en la Casa Blanca incluirán “la defensa aérea y nuestras posibilidades con misiles de largo alcance para ejercer presión sobre Rusia”.

Trump ha planteado recientemente la posibilidad de dar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk a menos que Rusia cambie drásticamente su postura negociadora, una sugerencia que Zelensky señaló al anunciar su llegada a Washington el jueves.

“Mañana está programada una reunión con el presidente Trump, y esperamos que el impulso de frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Medio Oriente ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo Zelensky en X. “El lenguaje de la fuerza y la justicia inevitablemente funcionará también contra Rusia. Ya podemos ver que Moscú se apresura a reanudar el diálogo tan pronto como oye hablar de los Tomahawks”.

El Kremlin dijo que Trump le había dicho a Putin que “tendría en cuenta” las preocupaciones de Moscú sobre el suministro de Tomahawk estadounidenses a Ucrania.

En la llamada del jueves, Putin repitió su punto de vista de larga data de que “los Tomahawks no cambiarían la situación en el campo de batalla, pero que todo esto causaría un daño significativo a las relaciones entre nuestros países, sin mencionar las perspectivas de una resolución pacífica”, dijo Ushakov durante una sesión informativa del Kremlin.

Ushakov agregó que Trump “también dijo que durante su contacto con Zelensky, por supuesto, tendría en cuenta las consideraciones expresadas por el presidente de Rusia durante la conversación telefónica de hoy”.

El presidente luego confirmó en la Oficina Oval que los dos líderes “hablaron sobre” los misiles Tomahawk “un poco”.

“Sí, hablamos un poco de eso. No dije mucho, pero les digo, saben, nosotros también necesitamos Tomahawks para los Estados Unidos de América”, dijo Trump.

Esta historia fue actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.