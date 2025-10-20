Trump defiende el rescate para Argentina y sugiere que está considerando un acuerdo sobre la carne

El presidente Donald Trump restó importancia a las críticas de que el rescate de US$ 20.000 millones de su administración…

El presidente Donald Trump restó importancia a las críticas de que el rescate de US$ 20.000 millones de su administración para Argentina beneficia más al país sudamericano que a Estados Unidos, diciendo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo que Argentina “está luchando por su vida”.

“Nada está beneficiando a Argentina, están luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero. No tienen nada. Están luchando muy duro para sobrevivir”, dijo Trump. “Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, resulta que me gusta el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no hagan que parezca que les va bien. Se están muriendo”.

Al recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca a principios de este mes, Trump sugirió que el rescate de su administración al país dependía del éxito electoral de Milei.

El rescate generó críticas generalizadas, incluso de algunos miembros del propio partido de Trump, como el senador republicano de Iowa Chuck Grassley, quien escribió en X: “¿Por qué Estados Unidos ayudaría a rescatar a Argentina mientras ellos se quedan con el mayor mercado de los productores estadounidenses de soja?”

Pero el domingo, Trump sugirió que también está considerando un acuerdo para comprar carne de la Argentina, que atraviesa dificultades económicas.

“Compraríamos algo de carne a Argentina. Si hacemos eso, eso hará bajar los precios de la carne aquí”, dijo Trump. “Lo único que se ha mantenido alto es la carne. Y si compramos algo de carne, no estoy hablando de mucho, de Argentina, eso ayudaría a Argentina, que consideramos un muy buen país”.

