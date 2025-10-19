Trump asegura que impondrá más aranceles a Colombia tras la disputa con Petro

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo este domingo que su Gobierno planea anunciar aranceles a Colombia este lunes. Esta…

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo este domingo que su Gobierno planea anunciar aranceles a Colombia este lunes. Esta decisión intensifica la disputa entre las dos naciones, luego de que Trump y el presidente de Colombia Gustavo Petro intercambiaran críticas más temprano ese día.

La medida se produce después de que el senador republicano Lindsey Graham recurriera a la plataforma de redes sociales X para decir que Trump anunciaría “importantes aranceles” contra el país por el tráfico de drogas.

“Leí la declaración del senador Graham y es correcta. Sí, estuve con él hoy”, dijo Trump a los periodistas que lo acompañaban en su viaje a Washington, y añadió que anunciaría el arancel “mañana”.

También rechazó la indicación de que detener la ayuda a Colombia, decisión que anunció el domingo temprano, socavaría los esfuerzos del país para detener el flujo de drogas.

“No tienen una lucha contra las drogas. Producen drogas. Refinan drogas. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. No tienen una lucha contra las drogas”, afirmó Trump el domingo por la noche.

“Suspenderé todos los pagos a Colombia porque no tienen nada que ver con su lucha contra las drogas (…) Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido”, dijo.

