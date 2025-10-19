Trump intensifica su enfrentamiento con Petro y anuncia la cancelación de la ayuda financiera de EE.UU. a Colombia

El presidente Donald Trump anunció este domingo que pondrá fin a todos los pagos y subsidios de Estados Unidos a…

El presidente Donald Trump anunció este domingo que pondrá fin a todos los pagos y subsidios de Estados Unidos a Colombia, lo que marca una escalada dramática en su enfrentamiento con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país, “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala por parte de EE.UU., que no son más que una estafa a largo plazo contra Estados Unidos”.

“A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O SUBSIDIO, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA”, escribió Trump en mayúsculas.

Los dos mandatarios han chocado en temas como la migración y el narcotráfico, especialmente mientras Estados Unidos lleva a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe. Sin embargo, el anuncio del domingo intensificó el conflicto al añadir implicaciones económicas.

Según datos del Departamento de Estado de EE.UU., el país ha proporcionado aproximadamente US$ 210 millones en asistencia a Colombia en este año fiscal, incluyendo unos US$31 millones en apoyo agrícola. No está claro exactamente a qué pagos se refería Trump este domingo, pero Estados Unidos es, con mucha diferencia, el mayor financiador de la seguridad colombiana, destinando miles de millones de dólares cada año. Colombia había sido considerada anteriormente como el aliado más confiable de Washington en América del Sur en temas de seguridad y defensa.

Trump advirtió a Petro que “más le vale cerrar esos campos de exterminio”, en referencia a las zonas donde se produce droga, “o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”.

Los comentarios de Trump llegan después de que su Gobierno afirmara el mes pasado que Colombia había “fracasado de manera demostrable” en sus obligaciones para combatir el narcotráfico, aunque en ese momento Estados Unidos aún mantenía el compromiso de seguir financiando al país. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia es el principal productor mundial de cocaína, con casi dos tercios de la producción total.

Trump y Petro llevan meses intercambiando declaraciones. Más recientemente, Petro acusó a Estados Unidos de asesinar a un ciudadano colombiano inocente durante uno de los ataques del Gobierno de Trump en el Caribe. El mes pasado, Estados Unidos le revocó la visa a Petro luego de que llamara públicamente a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump durante una visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta escalada también coincide con una serie de ataques militares estadounidenses en el Caribe contra lo que consideran tráfico ilegal de drogas.

Este domingo, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció que el viernes Estados Unidos había realizado un ataque contra una embarcación que, según la inteligencia estadounidense, transportaba “grandes cantidades de narcóticos”. Hegseth indicó que la embarcación estaba vinculada a una organización terrorista colombiana y que los tres hombres a bordo murieron en el ataque.

Ese fue el séptimo ataque confirmado y ocurrió pocos días después de otro operativo contra una lancha presuntamente vinculada al tráfico de drogas que, según informó CNN, habría sido el primero en el que no murieron todos los tripulantes. El sábado, Trump anunció que los dos sobrevivientes de ese ataque serían repatriados a sus países de origen: Ecuador y Colombia.

El domingo, Trump arremetió contra Petro en términos personales, al llamarlo un “líder del narcotráfico ilegal” con “una boca insolente”.

Petro respondió más tarde ese mismo día. Aunque no abordó directamente las implicaciones financieras de la suspensión de la ayuda estadounidense, sí criticó a Trump y evocó al célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura.

“Usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”, escribió Petro en redes sociales.

La novela de 1967 narra el ascenso y la caída de un pueblo ficticio en Colombia.

Petro continuó: “Yo no hago bussines , como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”.

