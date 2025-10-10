Trump dice que impondrá un nuevo arancel del 100 % a China, adicional al 30 % actual

El presidente Donald Trump dijo este viernes que impondría un arancel del 100 % a China “por encima de cualquier…

El presidente Donald Trump dijo este viernes que impondría un arancel del 100 % a China “por encima de cualquier arancel que estén pagando actualmente”, con vigencia a partir del 1 de noviembre, lo que supone una fuerte escalada en su guerra comercial en medio de una acalorada disputa sobre los controles de exportación de tierras raras.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió que China había “adoptado una posición extraordinariamente agresiva en materia comercial al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que, a partir del 1 de noviembre de 2025, impondrían controles de exportación sobre prácticamente todos los productos que fabrican, y algunos que ni siquiera fabrican”.

“Esto afecta a TODOS los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años”, escribió. “Es algo absolutamente inaudito en el comercio internacional, y una desgracia moral en el trato con otras naciones”.

Trump dijo que impondría el nuevo arancel el 1 de noviembre “o antes, dependiendo de cualquier acción o cambio adicional por parte de China”.

Más temprano ese día, Trump había criticado al líder chino Xi Jinping en las redes sociales por los esfuerzos intensificados de China para imponer controles de exportación sobre tierras raras críticas, amenazando con represalias económicas y diciendo que ya no ve ninguna razón para reunirse con Xi durante una visita programada a la región a finales de este mes. En ese momento, Trump también amenazó con sanciones económicas contra China, advirtiendo: “Dependiendo de lo que China diga sobre la ‘orden’ hostil que acaban de emitir, me veré obligado, como presidente de los Estados Unidos de América, a contrarrestar financieramente su movimiento”.

“Por cada elemento que ellos han podido monopolizar, nosotros tenemos dos”, añadió.

Beijing intensificó el jueves las restricciones a las exportaciones de tierras raras, ampliando la lista de minerales bajo control y extendiendo las restricciones al uso de sus tecnologías de producción y su uso en el extranjero, incluso las militares y semiconductores. Las acciones apuntaron a una vulnerabilidad crítica para Estados Unidos, una que ha impulsado un esfuerzo significativo del Gobierno de Trump en los últimos meses para identificar y aumentar rápidamente la capacidad de minería y producción. La decisión encendió inmediatamente las alarmas dentro del Gobierno de Trump, según varios funcionarios.

La medida se produjo mientras Beijing buscaba aumentar su influencia en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y antes de una reunión esperada entre Xi y Trump al margen de la cumbre de APEC en Corea del Sur a finales de este mes. Algunos funcionarios de la administración lo vieron como un claro esfuerzo de Xi para ganar ventaja antes de su planeada reunión cara a cara con Trump, mientras que otros señalaron acciones de control de exportaciones de Estados Unidos que podrían haber provocado una respuesta china.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para aclarar si la reunión del presidente con Xi está oficialmente cancelada.

“No he hablado con el presidente Xi porque no había razón para hacerlo”, escribió Trump. “Esto fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Iba a reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay razón para hacerlo”.

Funcionarios de la Casa Blanca vieron el movimiento de China esta semana como una escalada dramática que podría amenazar la reunión incluso antes de que Trump recurriera a las redes sociales para hacer públicamente la advertencia, según un alto funcionario de la administración y una fuente familiarizada con el asunto. Pero también hay frustraciones internas en la Casa Blanca después de que el Departamento de Comercio de EE.UU. ampliara el mes pasado la lista negra de empresas chinas bajo controles de exportación, lo que podría haber irritado a Beijing, manifestaron las fuentes.

China había invitado a Trump a visitar Beijing mientras él estuviera de viaje por Asia a finales de este mes, pero sin ningún resultado claro el gobierno estadounidense rechazó la invitación, según el alto funcionario de la administración. Ambos países habían acordado trabajar para una reunión al margen de la cumbre económica.

El viernes, Trump también criticó a China por elegir anunciar las medidas el jueves, sugiriendo que hacerlo minimizaba sus intentos de asegurar un acuerdo de paz entre Israel y Hamas.

“Las cartas chinas fueron especialmente inapropiadas dado que este fue el día en que, después de tres mil años de caos y luchas, hay PAZ EN MEDIO ORIENTE”, escribió. “¿Me pregunto si esa coincidencia fue casual?”

Los comentarios de Trump subrayan la clara preocupación por el control de Xi sobre un mercado crucial para la seguridad nacional de EE.UU. y sus aliados occidentales.

Altos funcionarios de Trump han convocado a ejecutivos de empresas tecnológicas y de tierras raras en su esfuerzo por acelerar el desarrollo a lo largo de toda la cadena de suministro necesaria para la producción nacional, dijeron funcionarios.

El mensaje transmitido –en reuniones y rondas de llamadas telefónicas durante el verano– se centró en la urgente necesidad de mitigar los riesgos expuestos por las acciones de China en la primavera.

Los esfuerzos de la administración incluyeron el anuncio de una participación accionaria de US$ 400 millones en MP Materials Corp, el único productor de tierras raras en EE.UU., y un precio mínimo respaldado por el gobierno para fortalecer sus operaciones.

Pero los funcionarios estadounidenses han reconocido que el esfuerzo general aún tomará tiempo y, como resultado, dejará al país y a sus aliados vulnerables a los caprichos estratégicos de Xi en el corto plazo.

Esa realidad ha sido la base para múltiples rondas de negociaciones comerciales entre EE.UU. y China en los últimos meses, y fue un enfoque central en la estrategia de Trump hacia Xi antes de su planeada reunión.

El dominio de China en este mercado ha sido durante mucho tiempo una preocupación desde que se reveló su poderío durante una disputa marítima con Japón en 2010.

Pero la decisión de Trump de amenazar con intensificar la guerra comercial con China, al mismo tiempo que EE.UU. Busca limitar el acceso chino a tecnología occidental clave para su seguridad nacional y económica, provocó los movimientos más agresivos de Xi hasta la fecha para aprovechar ese dominio.

“Fue un momento realmente revelador para el mundo entero”, dijo a CNN un alto funcionario estadounidense sobre las acciones de China en la primavera. “Un momento geopolítico de nivel sísmico en el que todos se dieron cuenta de la magnitud de la vulnerabilidad”.

Aunque solo es una amenaza en esta etapa, los inversores de Wall Street estaban tomando en serio a Trump. Las acciones cayeron después de la publicación del presidente en las redes sociales: el Dow bajó 879 puntos, o un 1,9 %. El S&P 500 cayó un 2,71 % y el Nasdaq, dominado por la tecnología, retrocedió u 3,56 %.

La ansiedad por los aranceles estuvo en su punto más alto en la primavera, cuando las medidas recíprocas elevaron los impuestos sobre las importaciones chinas hasta un mínimo del 145 %. Las acciones casi entraron en un mercado bajista en abril, y los temores solo comenzaron a disiparse más tarde ese mes cuando el Gobierno de Trump eximió de aranceles a los teléfonos inteligentes y productos electrónicos, una concesión significativa que representó el primer indicio de un posible avance en lo que era, de hecho, un embargo total sobre los bienes chinos de EE.UU. En mayo, tanto China como Estados Unidos redujeron significativamente los aranceles, y desde entonces los mercados han alcanzado nuevos máximos históricos.

Aunque Trump finalmente aumentó los aranceles a las exportaciones de decenas de países, los impuestos a China se mantuvieron relativamente bajos, manteniendo la preocupación económica en un mínimo relativo.

Por eso las acciones cayeron este viernes: el mercado había estado ignorando en gran medida los aranceles de Trump, porque la disputa comercial con China había sido efectivamente un gigante dormido. Las negociaciones avanzaban lentamente, pero habían logrado mantener a raya los aranceles más altos. Ahora que el gigante puede haberse despertado, los inversores tienen de nuevo temores de un “Día de la Liberación”. Y por una razón: el comercio con China es crucial para la economía estadounidense, especialmente antes de la temporada navideña (de ahí la caída de las acciones de Amazon y Target) y con el auge de la inteligencia artificial (las tecnológicas fueron las más golpeadas).

Las tensiones han estado aumentando durante meses: tanto China como Estados Unidos han endurecido recientemente los controles de exportación sobre productos clave, incluidos los minerales raros y los chips de IA. Han iniciado investigaciones sobre las principales empresas de cada país e impuesto altas tarifas portuarias en los últimos meses. Estados Unidos amenazó con bloquear visas estudiantiles e impuso controles de exportación para herramientas de software, equipos aeroespaciales y la venta de etano, un subproducto principal del petróleo para China.

Un funcionario estadounidense dijo que esas opciones –y más– ahora vuelven a estar sobre la mesa, en línea con la advertencia publicada por Trump este viernes por la mañana.

