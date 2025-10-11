Trump afirma que el Gobierno tiene los fondos para pagar a los militares la semana próxima

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que identificaron “fondos” para pagar a los militares el 15 de…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que identificaron “fondos” para pagar a los militares el 15 de octubre, mientras el cierre del Gobierno entra en su tercera semana.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que ordenará al “secretario de Guerra, Pete Hegseth, que utilice todos los fondos disponibles para que nuestros militares reciban su salario el 15 de octubre”.

Según un portavoz de la Oficina de Gestión y Presupuesto, los fondos para el pago provendrán del dinero de investigación y desarrollo del Pentágono que está disponible durante dos años.

El Pentágono dijo en un comunicado que “ha identificado aproximadamente US$ 8 mil millones de fondos no obligados de investigación, desarrollo, pruebas y evaluación” del año fiscal anterior que se utilizarán para emitir cheques de pago si el cierre continúa después del 15 de octubre.

La medida de redirigir fondos que los legisladores ya han asignado podría exponer al Gobierno de Trump a desafíos legales, ya que el Congreso tiene el control de los fondos.

Dado que los militares corrían el riesgo de perder sus primeros cheques de pago, los líderes republicanos del Congreso rechazaron la idea de votar un proyecto de ley independiente sobre el pago militar, lo que representa el paso más drástico hasta la fecha para intentar obligar a los demócratas a poner fin al cierre.

Trump había prometido previamente que los miembros del servicio seguirían siendo pagados a pesar del cierre del Gobierno.

“Vamos a conseguir hasta el último centavo para nuestros miembros del servicio. No se preocupen por eso”, dijo Trump en un evento de la Marina en Norfolk, Virginia, el pasado fin de semana.

Tampoco está claro si la Guardia Costera de EE.UU., que es la única rama militar que opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional, recibiría pago de los fondos redirigidos. Durante un cierre parcial del Gobierno en 2019, los miembros en servicio activo de la Guardia Costera no recibieron cheques de pago, la primera vez en la historia que miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. no fueron pagados durante una interrupción en la financiación del Gobierno. Posteriormente se les pagó retroactivamente.

CNN se ha comunicado con la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

