Tres razones por las que María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz, según el Comité

En su decisión de otorgarle el Premio de la Paz a María Corina Machado, el Comité Nobel dijo que la líder de la oposición venezolana trabaja “incansablemente” por la democracia y que cumple con los tres requisitos para llevarse el galardón establecido por el propio Alfred Nobel.

Machado encabezó junto con Edmundo González Urrutia, entonces candidato presidencial, la campaña electoral de la oposición para los comicios presidenciales de julio de 2024 en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro dijo que el presidente ganó en esa votación la reelección, pero la oposición presentó actas de sufragio que indicaban lo contrario.

Desde entonces, María Corina Machado vive escondida ante el temor de ser detenida por el gobierno de Maduro.

“Machado ha mostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz. Ella personifica la esperanza de un futuro diferente en el que los derechos fundamentales de los ciudadanos son respetados y sus voces, escuchadas”, dijo el Comité.

Por un lado, Machado “unió a la oposición de su país”, dijo el Comité en su comunicado. “Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un piso común en el reclamo por unas elecciones libres y un gobierno representative. Eso precisamente es lo que reside en el corazón de la democracia: nuestro deseo común de defender los principios de un gobierno popular, aun cuando no estemos de acuerdo. En un momento en que la democracia está bajo amenaza, es más importante que nunca defender ese piso común”, agregó el comunicado.

En segundo lugar, según el Comité Nobel, Machado “nunca se dio por vencida en su resistencia a la militarización de la Sociedad venezolana”. “El régimen autoritario de Venezuela hace que el trabajo político sea extremadamente difícil. Como fundadora de Súmate, una organización dedicada al desarrollo democrático, Machado defiende las elecciones libres y justas desde hace más de 20 años. Como ella dijo: ‘Es una elección entre los votos o las balas”. Desde cargos políticos y desde su servicio a organizaciones desde ese momento, Machado levantó su voz a favor de la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular. Pasó años luchando por la libertad de la gente de Venezuela”, explicó el comunicado.

Por último, el Comité consideró que Machado fue “consistente en su apoyo auna transición democrática”. “Antes de las elecciones de 2024, Machado era la candidata presidencial de la oposición, pero el régimen bloqueó su candidatura. Ella entonces respaldó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia, en la elección. Cientos de miles de voluntaries se movilizaron por encima de las divisiones políticas. Fueron entrenados como observadores para garantizar unas elecciones transparentes y justas. A pesar del riesgo de acoso, detención y tortura, ciudadanos de todo el país vigilaron los puestos de votación. Se aseguraron de que los resultados finales estuvieran documentados antes de que el régimen pudiera destruir las papeletas y mentir sobre el resultado”, dijo el Comité. “Los esfuerzos de la oposición colectiva, antes y durante las elecciones, fueron tanto innovadores como valientes, pacíficos y democráticos”, concluyó el organismo. “Cuando los autócratas toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la Libertad que se levantan y resisten. La democracia depende de las personas que se niegan a callar, que se atreven a dar un paso Adelante a pesar de graves riesgos y que nos recuerdan que la Libertad no debe ser dada por sentada pero que debe ser siempre defendida con palabras, coraje y determinación”, concluyó el comunicado.

