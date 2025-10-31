Tres multimillonarios salieron a comer pollo y cerveza… y pagaron la comida de todos

Tres multimillonarios sorprendieron a los comensales cuando entraron el jueves en un popular restaurante de pollo frito y pagaron la…

Jensen Huang, CEO de la empresa más valiosa del mundo, el gigante de chips de inteligencia artificial Nvidia, fue al local de pollo y cerveza en Seúl con los líderes de dos titanes tecnológicos de Corea del Sur: el presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, y el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun.

El pollo frito acompañado de cerveza de barril fría, conocido como “chimaek”, es imprescindible para cualquiera que visite Corea del Sur, y los empresarios disfrutaron de este platillo en Kkanbu Chicken, en el centro de la capital, antes de la cumbre de APEC en Gyeongju.

“Me encanta el pollo frito y la cerveza con mis amigos, así que Kkanbu es el lugar perfecto, ¿verdad?”, dijo Huang a los transeúntes que transmitían en vivo al llegar al restaurante. Además de ser el nombre de la cadena, “Kkanbu” es una palabra coloquial para referirse a un amigo muy cercano.

Según la agencia nacional de noticias Yonhap, los tres comieron bolitas de queso, palitos de queso, pollo sin hueso y pollo frito, junto con cerveza coreana Terra y el licor local de arroz, soju.

Un video de medios locales mostró al trío —con un patrimonio neto combinado de US$ 195.000 millones— entrelazando los brazos para tomar un trago de cerveza, un gesto que en Corea del Sur simboliza la amistad al beber.

Huang, Lee y Chung salieron a ofrecer pollo y palitos de queso a la multitud reunida.

“Las alitas de pollo estaban deliciosas. ¿Habías venido antes? Increíble, ¿verdad?”, dijo Huang cuando le preguntaron por sus platillos favoritos.

“¿Alguien quiere pollo frito?”, ofreció mientras sostenía las canastas de pollo.

Cuando Huang hizo sonar la “campana dorada”, un gesto para pagar la cuenta de todos en el restaurante, la gente aplaudió, aunque Lee de Samsung pagó la cuenta y Chung pagó una segunda ronda, de acuerdo con Yonhap.

Recién llegado de sus negociaciones comerciales de alto nivel con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder chino Xi Jinping está entre los jefes de Gobierno asiáticos que han llegado a Gyeongju, en el sur de Corea del Sur, para la cumbre de APEC.

El acceso a chips de inteligencia artificial de última generación —como los que han impulsado a Nvidia a una capitalización bursátil de unos US$ 5 billones— es uno de los temas que se están discutiendo entre Estados Unidos y China.

El viernes, en la cumbre de APEC, Huang se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y anunció que Nvidia proporcionará más de 260.000 unidades de procesamiento gráfico a empresas surcoreanas, incluidas las de sus compañeros de tragos.

Huang dijo que su empresa trabajará con Samsung y Hyundai, así como con el gigante web local Naver y el fabricante de chips SK, para fortalecer la inteligencia artificial física, como el desarrollo de vehículos autónomos impulsados por IA, según la oficina presidencial.

