Live Radio
Home » Latest News » Trayectoria de la tormenta…

Trayectoria de la tormenta tropical Sonia: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

CNN

October 27, 2025, 1:48 PM

La tormenta tropical Sonia se encuentra la mañana de este lunes a unos 1.555 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y avanza en dirección oeste.

Sonia, que no representa ninguna amenaza para el territorio mexicano, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, se mueve a 11 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h.

Se pronostica que esta tormenta tropical se debilite gradualmente y que se convierta en un ciclón postropical de baja presión el martes o miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Esta es su trayectoria prevista:

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Related News

Recommended

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up