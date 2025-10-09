Trayectoria de la tormenta tropical Raymond: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Raymond podría generar este viernes en el sureste de México persistentes lluvias con riesgo de inundaciones a…

La tormenta tropical Raymond podría generar este viernes en el sureste de México persistentes lluvias con riesgo de inundaciones a medida que gana ligeramente en intensidad y sigue una trayectoria inclinada hacia el noroeste en el océano Pacífico, según el más reciente aviso del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

El NHC apunta que los vientos máximos sostenidos de la tormenta han aumentado a cerca de 95 km/h con ráfagas más altas, a la vez que pronostica algún fortalecimiento durante esta jornada, seguido de una tendencia de debilitamiento el fin de semana.

De acuerdo con el parte de las 4:00 a.m., hora el este de EE.UU., el centro de Raymond se localizó a 195 kilómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a unos 915 kilómetros al sureste del extremo sur de Baja California.

El fenómeno avanza hacia el oeste-noroeste a razón de 24 km/h. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro del ciclón se mueva paralelo a la costa suroeste de México hasta este viernes y luego se acerque al sur de Baja California Sur durante el fin de semana.

Las lluvias de Raymond afectarán porciones costeras de Guerrero y Michoacán, donde se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros, con cantidades locales de hasta 15 centímetros o más en Michoacán.

Estas precipitaciones traerán un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno más alto. También caerá con fuerza en partes del litoral de Oaxaca, Colima y Jalisco.

Las marejadas de la tormenta, por su parte, se podrían propagar hacia el oeste a lo largo de la costa suroeste de México este viernes y alcanzar el sur de Baja California Sur el sábado.

El Gobierno de México emitió una alerta de tormenta tropical de Zihuatanejo hasta Cabo Corrientes, Jalisco, informó el NHC. Asimismo, Baja California Sur debe monitoriar el progreso de este sistema.

Esta es la trayectoria prevista:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.