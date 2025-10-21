Trayectoria de la tormenta tropical Melissa: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

La tormenta tropical Melissa continúa su avance en el mar Caribe después de que se formara este martes, lo que…

La tormenta tropical Melissa continúa su avance en el mar Caribe después de que se formara este martes, lo que demuestra que la temporada de huracanes del Atlántico de este año no terminará tranquilamente.

Melissa se movía a unos 495 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h a última hora de la tarde del martes, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que alcance la categoría de huracán para el sábado, según el NHC, pero aún es difícil determinar con exactitud su intensidad a partir de ahí.

Se ha emitido una alerta de huracán para partes de Haití y una alerta de tormenta tropical está vigente para Jamaica.

El NHC pronostica que Mellisa traerá lluvias fuertes a Haití y la República Dominicana, con entre 120 y 250 mm hasta el viernes.

Existe una probabilidad baja, aunque no nula, de que Melissa impacte directamente el territorio continental de Estados Unidos, aunque aún se están estudiando los detalles. Es mucho más probable que Puerto Rico reciba parte de la lluvia del ciclón tropical. Para Aruba, Puerto Rico y Jamaica se espera lluvia de 25 a 75 mm hasta al menos el viernes.

Por otro lado, se espera que las marejadas generadas por Melissa se propaguen hacia La Española, Jamaica y el este de Cuba durante los próximos dos días.

Esto es la trayectoria de Melissa:

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.