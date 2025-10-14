Trayectoria de la tormenta tropical Lorenzo: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Lorenzo se encuentra en la mañana de este martes a unos 2.150 km al oeste de las…

La tormenta tropical Lorenzo se encuentra en la mañana de este martes a unos 2.150 km al oeste de las islas de Cabo Verde y avanza en dirección noroeste, según el informe más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Lorenzo se mueve por el Atlántico con vientos sostenidos de 95 km/h a una velocidad de 24 km/h.

El NHC espera que continúe avanzando en la misma dirección durante la jornada de este martes y que vire hacia el norte a la noche. El miércoles y jueves se espera un nuevo giro, pero hacia el noreste.

No hay avisos ni advertencias vigentes para ningún territorio y no se pronostica que Lorenzo cobre fuerza de huracán en las próximas jornadas, sino que lo más probable es que se mantenga como tormenta tropical mientras se aleja en dirección contraria a Estados Unidos.

Esta es su trayectoria prevista:

