Target despedirá a alrededor de 1.000 empleados en víspera de las ventas de Navidad

Target despedirá a 1.000 empleados corporativos y cerrará 800 vacantes abiertas —afectando aproximadamente al 8 % de su fuerza laboral…

Target despedirá a 1.000 empleados corporativos y cerrará 800 vacantes abiertas —afectando aproximadamente al 8 % de su fuerza laboral corporativa global—, dijo la compañía este jueves.

Los despidos y cambios “establecen el rumbo para que nuestra compañía sea más fuerte, más rápida y esté mejor posicionada” para el futuro, dijo el próximo CEO de Target, Michael Fiddelke, en un correo electrónico a los empleados.

Fiddelke asumirá el cargo de CEO, reemplazando al veterano Brian Cornell el próximo año, anunció la compañía en agosto.

Los despidos, que ocurren antes de la crucial temporada de compras navideñas, son la última señal de dificultades en la compañía con sede en Minneapolis. Ha estado tambaleándose debido a la caída de las ventas y la fuerte reacción negativa a su retirada de los programas de diversidad, equidad e inclusión (conocidos como DEI por sus iniciales).

La decisión de poner fin a algunas de esas iniciativas enfadó a los partidarios de las políticas de diversidad e inclusión, quienes se sintieron tomados por sorpresa. Target se había forjado una reputación como un sólido defensor corporativo de la DEI.

Target dijo que su decisión impactó en las ventas, las cuales han caído durante tres trimestres consecutivos.

Las condiciones económicas y la competencia de Walmart, Amazon y Costco también han afectado a Target.

Los clientes han cambiado sus patrones de compra, adquiriendo menos artículos para el hogar y ropa de la compañía.

Las acciones de la compañía (TGT) han bajado un 30 % en 2025, colocándola entre las empresas con peor desempeño en el S&P 500 este año.

Un portavoz de Target dijo que la compañía no despidió empleados para reducir costos. En cambio, fue un paso para reorganizar su estructura y tomar decisiones más rápidamente.

