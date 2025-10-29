Arrestan a cinco nuevos sospechosos por el robo en el Louvre, pero aún no hay rastro de las joyas hurtadas

Cinco nuevos sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la Corona de Francia en el Museo…

Cinco nuevos sospechosos han sido arrestados por el robo de las joyas de la Corona de Francia en el Museo del Louvre, anunció este jueves la fiscal de París, lo que eleva a siete el número total de detenidos por el impresionante atraco.

De los cinco nuevos sospechosos, se cree que uno formaba parte de la banda de cuatro hombres que perpetró el robo, dijo la fiscal Laure Beccuau a la radio francesa RTL.

Esto significa que, tras una búsqueda de 11 días, la Policía ha arrestado ya a tres de los cuatro hombres que creen participaron directamente en el robo, disfrazándose de obreros de la construcción para sustraer artefactos de la época napoleónica.

Beccuau señaló que la investigación aún no ha recuperado ninguno de los tesoros saqueados, valorados en más de US$ 100 millones. Expertos afirman que las joyas —entre ellas un collar de esmeraldas con más de 1.000 diamantes regalado por Napoleón a su segunda esposa— probablemente serán desmanteladas para aprovechar sus materiales.

Los arrestos más recientes tuvieron lugar la noche del miércoles en París y en la región circundante, incluyendo Seine-Saint-Denis.

Los dos primeros sospechosos fueron detenidos el pasado fin de semana, justo cuando se informó que uno de ellos intentaba huir a Argelia desde el aeropuerto Charles de Gaulle, cerca de París.

Estos dos sospechosos fueron puestos bajo investigación formal por robo organizado y asociación delictiva. La pareja “admitió parcialmente” su implicación tras 96 horas de interrogatorio, anunció Beccuau el miércoles por la noche.

El primer sospechoso, de 34 años y nacionalidad argelina, tenía antecedentes por infracciones de tráfico y fue identificado gracias al ADN hallado en uno de las motocicletas.

El segundo sospechoso, de 39 años, es un taxista y repartidor ilegal nacido en Aubervilliers, un suburbio de París. Tenía antecedentes policiales por robo agravado. Según la Fiscalía, se encontró su ADN en un fragmento de cristal roto de una de las vitrinas.

La Policía no proporcionó de inmediato detalles sobre los cinco nuevos sospechosos.

El robo ha captado la atención mundial y ha generado incómodas preguntas sobre las medidas de seguridad en el museo más visitado de Francia. Laurence des Cars, directora del Louvre, admitió ante el Senado francés que no había cámaras de seguridad vigilando el balcón del segundo piso donde los ladrones irrumpieron en la Galería Apolo usando una amoladora angular el 19 de octubre.

“No hay nada que sugiera que los cuatro autores se beneficiaran de algún tipo de ayuda interna dentro del museo”, dijo Beccuau en una conferencia de prensa el miércoles.

El delito de robo cometido en el marco de una banda organizada conlleva una posible pena de prisión de 15 años y una multa elevada, declaró el fiscal.

Más de 100 investigadores participaron en la búsqueda, y las autoridades lograron localizar a los individuos tras analizar más de 150 muestras de ADN y examinar varios objetos que el grupo dejó en el lugar, como guantes, un casco y chalecos reflectantes.

Las joyas robadas –entre ellas un collar de esmeraldas con más de 1.000 diamantes regalado por Napoleón a su segunda esposa– no fueron recuperadas durante las detenciones.

El 19 de octubre, los ladrones asaltaron la Galería Apolo, en la planta superior del Louvre, donde se exhiben las joyas de la Corona francesa. Accedieron a la galería, una de las salas más ornamentadas del museo, a través de una ventana utilizando una escalera montada en un camión. Forzaron dos vitrinas de alta seguridad y se llevaron nueve piezas, entre ellas un conjunto de joyas de diamantes y zafiros que pertenecieron a las reinas María Amalia y Hortensia.

Se estima que las joyas sustraídas del museo tienen un valor de 88 millones de euros (US$ 102 millones).

“Quiero mantener la esperanza de que se encuentren y puedan ser devueltas al Museo del Louvre y a la nación”, añadió Beccuau. “Estas joyas son ahora invendibles. Quien las compre sería culpable del delito de receptación. Aún hay tiempo para devolverlas”.

