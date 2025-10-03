Sentencian a Sean ‘Diddy’ Combs a poco más de cuatro años de prisión. ¿De qué lo acusaron?

Sean “Diddy” Combs ha sido sentenciado a 50 meses, o poco más de cuatro años, en prisión por su condena…

Sean “Diddy” Combs ha sido sentenciado a 50 meses, o poco más de cuatro años, en prisión por su condena en dos cargos de transporte con fines de prostitución.

El juez federal de distrito Arun Subramanian anunció la decisión este viernes, diciendo que “se debe imponer una sentencia sustancial para enviar un mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres se enfrenta con una verdadera rendición de cuentas”.

El juez señaló que esto es “tiempo duro” lejos de la familia de Combs, pero también señaló que Combs tendrá una vida después de la prisión.

Los abogados de Combs argumentaron que debería ser liberado casi de inmediato, pidiendo al juez que lo sentenciara a no más de 14 meses, incluyendo el tiempo ya cumplido. Los fiscales dijeron que debería haber enfrentado más de 11 años en prisión.

Además de la pena de prisión, Subramanian también impuso una multa de US$ 500.000 a Combs, que es la sanción máxima permitida.

Subramanian señaló que esto representaba una variación al alza respecto a las pautas, pero explicó que tomó en cuenta los “considerables recursos económicos de Combs, que facilitaron la comisión de los delitos”.

Arick Fudali, un abogado que representa a personas que han presentado demandas contra Combs, dijo que espera que la sentencia de hoy anime a otras personas afectadas a denunciar.

“Espero que el hecho de que alguien tan notorio, rico y famoso como el Sr. Combs vaya a pasar años en prisión por los delitos por los que fue declarado culpable anime a otras personas que sufren en silencio a denunciar y enfrentarse a su presunto agresor, sin importar cuán poderoso parezca”, aseguró.

Por su parte, el abogado de Cassie Ventura, exnovia de Combs, asegura que “nada puede deshacer el trauma que ella ha experimentado”.

“Aunque nada puede deshacer el trauma que la Sra. Ventura ha experimentado, la sentencia impuesta hoy reconoce el impacto de los hechos por los que Sean ‘Diddy’ Combs fue declarado culpable”, dijo el abogado Doug Wigdor en una declaración.

Un abogado defensor de Combs criticó la sentencia de su cliente, calificándola como “contraria a los valores estadounidenses” en comentarios realizados después de la audiencia de hoy.

Brian Steel dijo a Kara Scannell de CNN que, dado que su cliente no fue declarado culpable de cargos de tráfico sexual ni de asociación ilícita, el juez no debería haber considerado esos elementos al imponer la sentencia.

Otro de los abogados defensores de Combs, Marc Agnifilo, agregó fuera del tribunal que el equipo legal considera que tiene “una base sólida para apelar”.

Sean “Diddy” Combs, un magnate de la música que una vez encabezó las listas de éxitos, fue declarado culpable de dos cargos de transportar personas para prostitución en julio, pero fue absuelto de cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haber resultado en una sentencia de cadena perpetua.

Toda su caída en desgracia empezó en 2023, cuando fue acusado de abuso y violencia en una impactante demanda civil presentada por su exnovia. Combs, de 55 años, fue acusado de cinco cargos: un cargo de conspiración de crimen organizado, dos cargos de tráfico sexual y dos de transportación para ejercer la prostitución. Él se declaró inocente de todos los cargos.

En julio, fue declarado culpable de los cargos de transportación para participar en prostitución, pero fue absuelto de los cargos más graves en un caso que incluía acusaciones escandalosas como coacción a mujeres para tener encuentros sexuales con otros hombres, a veces llamados “Freak Offs”.

Estuvo encarcelado en un centro de detención federal MDC en Brooklyn, Nueva York, desde su arresto en septiembre del año pasado.

La absolución de los cargos de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual le permitió evitar una posible cadena perpetua.

