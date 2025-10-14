Seis muertos en nuevo ataque de EE.UU. a un barco frente a Venezuela

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque a un barco presuntamente involucrado en el tráfico…

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un nuevo ataque a un barco presuntamente involucrado en el tráfico de drogas frente a la costa de Venezuela, matando a seis personas a bordo, anunció el presidente Donald Trump el martes.

Trump dijo que la embarcación estaba “afiliada a una organización terrorista designada”, pero no nombró ninguna organización ni proporcionó pruebas que respaldaran la afirmación.

“La inteligencia confirmó que la embarcación estaba traficando narcóticos, estaba asociada con redes ilícitas de narcoterrorismo y transitaba por una ruta conocida de organizaciones de tráfico de drogas”, dijo Trump en su plataforma Truth Social. “El ataque se realizó en aguas internacionales y seis narcoterroristas masculinos a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.

Esta es al menos la quinta vez que Estados Unidos anuncia un ataque de este tipo; el Pentágono anunció otro a principios de octubre.

Es probable que el más reciente ataque aumente aún más las tensiones entre Estados Unidos y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha indicado que se está preparando para declarar un estado de emergencia para proteger a su país en caso de un ataque por parte de fuerzas estadounidense. También es probable que alimente preguntas continuas sobre la legalidad del esfuerzo estadounidense.

El Gobierno de EE.UU. ha defendido los ataques. En una carta al Congreso, el Pentágono dijo que Trump había determinado que Estados Unidos está en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que su administración ha designado como organizaciones terroristas, y que los traficantes de los cárteles son “combatientes ilegales”, informó anteriormente CNN.

Pero incluso entre algunos conservadores, ha habido inquietud, y al menos una embarcación atacada por las fuerzas estadounidenses había dado la vuelta antes de ser alcanzada, informó CNN, lo que indica que no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos ni para sus fuerzas.

A principios de este mes, el senador republicano Rand Paul anunció que estaba copatrocinando una resolución de Poderes de Guerra que impediría al presidente llevar a cabo unilateralmente ataques de este tipo.

“Destruir barcos sin el debido proceso podría provocar una escalada no intencionada y desencadenar intentos de cambio de régimen, un enfoque que la historia ha demostrado repetidamente que fracasa. Por eso estoy copatrocinando una resolución de Poderes de Guerra para detenerlo. El Congreso debe reafirmar su autoridad”, dijo Paul en X.

Paul también criticó públicamente al vicepresidente J. D. Vance el mes pasado después de que celebrara uno de los ataques.

“Qué sentimiento tan despreciable e irreflexivo es glorificar el asesinato de alguien sin un juicio”, dijo Paul en respuesta al vicepresidente.

En comentarios en la Casa Blanca durante un evento con el presidente de Argentina, Javier Milei, el martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó los ataques mientras abogaba por construir puentes económicos con otras naciones.

“Estamos utilizando nuestra fortaleza económica para crear paz”, dijo Bessent. “Es mucho mejor formar un puente económico con nuestros aliados, personas que quieren hacer lo correcto, que tener que disparar a narcolanchas”.

Trump también publicó un video no clasificado del último ataque.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.