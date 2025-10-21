Rosalía paraliza el centro de Madrid con el anuncio de su nuevo álbum, “Lux”

La cantante española Rosalía paralizó la noche del lunes el centro de Madrid con la revelación del título e imagen…

La cantante española Rosalía paralizó la noche del lunes el centro de Madrid con la revelación del título e imagen de su nuevo álbum, “Lux”, que será lanzado en noviembre.

La intérprete de “Malamente”, “Con altura” y “Saoco”, entre otros éxitos, apareció por sorpresa en la plaza de Callao de la capital española, conduciendo su propio vehículo. En la fachada de los Cines Callao una gran pantalla mostraba un reloj con una cuenta atrás. Ante la aglomaración, como registró el canal local Antena 3, la cantante abandonó su automóvil para dirigirse a pie por la concurrida Gran Vía hasta los Cines Callao.

Cuando el reloj llegó a cero en la cuenta atrás, la pantalla mostró la cubierta del cuarto álbum de la artista que, según informó el sello discográfico Columbia Recods, saldrá a la venta el 7 de noviembre. Rosalía compartió momentos del evento en una breve transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

El comunicado de Columbia Records informó que “Lux” cuenta con un grupo estelar de artistas invitados: Björk, la cantante portuguesa de fado Carminho, la estrella española del flamenco Estrella Morente, la cantante española Silvia Pérez Cruz, la estrella de la música mexicana Yahritza y el músico experimental Yves Tumor. El coro de niños Escolania de Montserrat y el Cor Cambra Palau de la Música Catalana también formarán parte del álbum.

La cubierta de “Lux” muestra a la cantante catalana con un velo blanco en la cabeza, prenda distintiva de las monjas, y con los brazos por dentro de un vestido, como si se tratase de una camisa de fuerza. Rosalía tiene los ojos cerrados en la imagen y su figura se yergue sobre un fondo azul.

En las semanas previas Rosalía había dado indicios de nueva música y de cierto tono religioso al compartir un video en Instagram en el que aparece con un rosario en la boca y escuchando una orquesta sinfónica.

En el sitio web oficial de Rosalía se informa que “Lux” ya está en preventa en vinilo y CD, así como en una edición limitada en vinilo con una postal firmada por la artista.

“Lux” es el cuarto álbum de la artista de 33 años, quien no lanzaba un disco completo con nueva música desde “Motomami” en 2022, pues en 2023 produjo un EP de tres canciones titulado “RR” con Rauw Alejandro. En el tiempo que pasó desde “Motomami”, Rosalía también colaboró en las canciones “Oral”, con Björk; “New Woman”, con Lisa; y en “Omega”, con Ralphie Choo.

“Motomami” ganó el premio Latin Grammy a mejor álbum de 2022, y Rosalía se convirtió en la primer mujer en obtener ese galardón en dos oportunidades, pues lo había ganado previamente en 2019 por “El mal querer”.

En la revista Highsnobiety, Rosalía habló por primera vez sobre la experiencia de grabar su nuevo álbum. “He cambiado mucho, pero al mismo tiempo, todavía estoy tratando de entender las mismas cosas. Es como si todavía tuviera las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Todavía tengo el mismo amor por el pasado y la misma curiosidad por el futuro”, dijo.

La revista Rolling Stone dio a conocer la lista de canciones de “Lux”, según fueron divulgadas por Columbia Records.

MOV I

1. “Sexo, Violencia y Llantas”

2. “Reliquia”

3. “Divinize”

4. “Porcelana”

5. “Mio Cristo”

MOV II

6. “Berghain”

7. “La Perla”

8. “Mundo Nuevo”

9. “De Madrugá”

MOV III

10. “Dios Es Un Stalker “

11. “La Yugular”

12. “Focu ‘ranni” [exclusivo solo en vinilo]

13. “Sauvignon Blanc”

14. “Jeanne” [exclusivo solo en vinilo]

MOV IV

15. Novia Robot [exclusivo solo en vinilo]

16. La Rumba del perdón

17. Memoria

18. Magnolias

“Lux” cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres conducida por el director islandés Daníel Bjarnason.

De acuerdo a un comunicado del sello discogáfico, el álbum de Rosalía “traza un amplio arco emocional de misticismo femenino, transformación y trascendencia; moviéndose entre la intimidad y la escala operática para crear un mundo radiante donde el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno solo”.

