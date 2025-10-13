¿Quiénes son los rehenes que Hamas liberó este lunes?

Hamas liberó este lunes, después de más de dos años de guerra, a los 20 rehenes vivos que permanecían retenidos…

Hamas liberó este lunes, después de más de dos años de guerra, a los 20 rehenes vivos que permanecían retenidos en Gaza.

Estas son algunas de sus historias.

28 años

Los hermanos mellizos Ziv y Gali Berman fueron secuestrados de su casa en el kibutz Kfar-Aza durante el ataque del 7 de octubre.

Hablando con CNN en febrero de 2025, su madre Liran Berman dijo que otros rehenes que habían sido liberados le contaron a la familia que los hermanos estaban vivos.

Ella dijo que la familia no había recibido ninguna información más allá del hecho de que los hermanos estaban vivos y separados.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo que a Ziv Berman le gusta comenzar sus días con una taza de café y una partida de backgammon y que tiene “una impresionante colección de zapatos”. Dijeron que es aficionado de los programas de realities le encantan las galletas caseras de su mamá.

25 años

Eitan Abraham Mor, originario de Kiryat Arba, trabajaba como guardia de seguridad en el festival Supernova cuando fue secuestrado en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Según los medios israelíes, la última vez que se vio a Mor, que entonces tenía 23 años, fue cuando estaba llevando a otros a un lugar seguro.

48 años

Omri Miran fue secuestrado cuando hombres armados de Hamas irrumpieron en la casa de su familia en el kibutz Nahal Oz; tenía 46 años en ese momento.

En abril de 2024, Hamas publicó un video mostrando a Miran junto al rehén estadounidense-israelí Keith Siegel, quien desde entonces ha sido liberado.

La esposa de Miran, Lishay Lavi, y sus hijas Roni y Alma sobrevivieron al ataque.

22 años

El soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel Matan Angrest tenía 20 años cuando fue secuestrado por militantes de Nahal Oz durante los ataques de Hamas del 7 de octubre. Ha cumplido 22 años mientras estaba en cautiverio.

Su familia dijo que es un gran aficionado del futbolista Lionel Messi y sueña con ir a Estados Unidos para ver un partido de la NBA.

Dijeron que él y su padre habían planeado hacerse el mismo tatuaje de un león antes de que Matan fuera secuestrado y que su padre terminó por ir a hacerse el tatuaje.

24 años

Alon Ohel tenía 22 años cuando fue secuestrado del festival Nova en los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Otros rehenes que han sido liberados dijeron que estuvieron retenidos con Ohel durante toda su cautividad, según el Times of Israel.

Según medios israelíes, Ohel es un talentoso pianista que planea estudiar jazz en Tel Aviv.

Su familia llevó un piano amarillo a la plaza de Tel Aviv apodada Plaza de los Rehenes en su honor.

24 años

Guy Gilboa-Dalal tenía 22 años cuando fue secuestrado del festival de música Nova durante los ataques de Hamas del 7 de octubre.

Fue llevado junto a su mejor amigo de la infancia, Evyatar David, de 24 años.

Según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, tiene una profunda pasión por la cultura japonesa, ha aprendido el idioma por sí mismo y sueña con visitar el país.

En febrero de 2025, Hamas filmó a Gilboa-Dalal y David viendo cómo liberaban a otros rehenes, publicando el video en Telegram.

El hermano de Gilboa-Dalal, Gal Gilboa-Dalal, dijo a CNN que esto equivalía a una tortura psicológica.

“Hacerles ver cómo podría ser la libertad para ellos y luego cerrar la puerta y arrastrarlos de nuevo al infierno, es horrible”, dijo.

36 años

Elkana Bohbot, padre de un niño pequeño, fue secuestrado en el festival Nova. Según medios israelíes, Elkana había ido a la fiesta con amigos y habló con su esposa y su madre al comenzar el ataque, diciéndoles que estaba ayudando a evacuar a los heridos.

El hermano de Elkana Bohbot, Uriel Bohbot, declaró a CNN que su hermano “tiene un gran corazón” y “una gran risa”. Comentó que Elkana tenía una heladería y era un tipo “muy inteligente”.

21 años

Rom Braslavski, soldado de las FDI, se encontraba fuera de servicio y trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova cuando fue secuestrado el 7 de octubre. Según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, intentaba ayudar a una persona herida cuando fue alcanzado por disparos.

La Yihad Islámica Palestina publicó un video de propaganda de Rom en abril de este año. Su familia afirmó que el video les causó gran angustia, ya que parecía enfermo y mucho mayor de lo que es.

21 años

El soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Nimrod Cohen era uno de los más jóvenes que seguía detenidos en Gaza. Cohen fue secuestrado de un tanque cerca del kibutz Nirim, próximo a la valla perimetral de Gaza.

Cohen apareció en un video de propaganda de Hamas publicado en línea el 1 de marzo de este año. Su familia pudo identificarlo gracias a un tatuaje en su brazo, según declaró su madre, Vicky Cohen, a CNN. “Reconocimos a Nimrod por ese tatuaje. De lo contrario, no lo reconocería porque no se podía oír su voz ni ver su rostro”, declaró a CNN.

28 años

Ariel Cunio y su pareja, Arbel Yehoud, fueron secuestrados de su hogar en el kibutz Nir Oz. Uno de sus hermanos, David, también fue secuestrado, mientras que su otro hermano, Eitan, logró escapar. Yehoud fue liberado en virtud de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás el 30 de enero de 2025.

Según medios israelíes, la pareja había adoptado un cachorro justo antes del ataque terrorista de 2023.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos lo describe como un hombre con conocimientos tecnológicos, amante del fútbol y con interés en la astrología.

35 años

David Cunio fue secuestrado del kibutz Nir Oz junto con su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas gemelas de tres años, Yuli y Emma. Su esposa e hijos fueron liberados en virtud de un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023.

En febrero de 2025, medios locales informaron que un rehén liberado le había contado a la familia de Cunio que lo habían visto con vida en Gaza.

24 años

Evyatar David fue secuestrado en el festival de música Nova, en el sur de Israel.

Al principio, su familia desconocía si había escapado o había muerto en el ataque, según declaró su hermano Ilay David a CNN en septiembre de 2024. Un video de propaganda publicado en agosto de este año lo mostraba demacrado y en un estado visiblemente frágil. El video desencadenó protestas masivas en todo Israel exigiendo su liberación.

Ilay David afirmó que a su hermano le apasiona la música. “Le encanta la música, le encantan los festivales de baile. Toca la guitarra desde los 12 años”, declaró a CNN.

37 años

Maxim Herkin fue secuestrado en el festival de música Nova. Según el Foro Familias de Rehenes Desaparecidos, Herkin vivía con su madre y su hermano menor antes de ser secuestrado, y también tiene una hija que vive en el extranjero.

39 años

Eitan Horn visitaba a su hermano Iair cuando fue secuestrado del kibutz Nir Oz. Tanto Eitan como su hermano son ciudadanos israelíes-argentinos.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos indicó que Horn era conocido por organizar fiestas de Purim y administrar el bar del kibutz, y es un ferviente aficionado del club de fútbol Hapoel Be’er Sheva.

Hamás publicó en marzo un video de propaganda que muestra a Iair despidiéndose de Eitan antes de su liberación de Gaza. La familia Horn dijo que verlo en el video les rompió el corazón.

“Desde que Iair regresó con nosotros, no ha dejado de pensar en Eitan y trabajar para todos los demás rehenes que conoció durante su cautiverio y que aún se encuentran allí”, declaró la familia en un comunicado.

27 años

Segev Kalfon fue secuestrado en el festival de música Nova. Según medios israelíes, trabajaba en la panadería de su familia en Dimona antes de su secuestro.

Medios israelíes informaron que un rehén que regresó le dijo a su familia que estaba vivo en febrero de 2025.

23 años

Bar Kupershtein trabajaba en el festival Nova cuando fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó que le gusta montar en moto y quad, y que tiene un perro llamado Kiali. Dijeron que su apodo es “Repollo” porque le gusta comer repollo con limón.

25 años

Yosef-Chaim Ohana fue secuestrado en el festival Nova, cerca del perímetro de Gaza, el 7 de octubre. Testigos informaron a su familia que Ohana y su amigo habían ayudado a trasladar a los heridos a ambulancias antes de intentar huir, según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. El foro indicó que Ohana trabajaba como camarero y “le encanta la música y el baile, y es el mayor de tres hermanos”.

32 años

Avinatan Or fue secuestrado en el festival Nova junto con su novia, Noa Argamani. Argamani fue rescatada del centro de Gaza en junio de 2024. Ella reveló que habían sido separados durante el secuestro.

El exprofesor de inglés de Or declaró a CNN que es “una persona increíblemente positiva y resiliente”.

“Ama la vida y es muy, muy atlético”, dijo Nili Bresler, quien enseñó a Or en Nvidia, el gigante tecnológico estadounidense donde trabajaba.

25 años

Matan Zangauker y su pareja, Illana Gritzewsky, fueron secuestrados del kibutz Nir Oz.

Gritzewsky, de nacionalidad mexicana, fue liberado el 30 de noviembre de 2023 como parte de un breve acuerdo de rehenes y alto el fuego.

Según medios israelíes, los padres de Zangauker se divorciaron cuando él era joven y a menudo cuidaba de sus hermanas menores.

