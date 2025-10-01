¿Quién se apresurará a poner fin a este “cierre” de Gobierno? Así terminaron anteriores interrupciones

La expresión “cierre” del Gobierno es un término inapropiado porque, cuando falla el financiamiento, gran parte del aparato gubernamental no…

La expresión “cierre” del Gobierno es un término inapropiado porque, cuando falla el financiamiento, gran parte del aparato gubernamental no cierra.

Los legisladores no aprobaron los proyectos de ley de gastos a tiempo, pero los cheques del Seguro Social y los pagos de Medicare continuarán, ya que estas asignaciones no están cubiertas por el proceso de financiación anual.

La atención médica para veteranos continuará. La Patrulla Fronteriza, al igual que el Servicio Meteorológico Nacional, mantendrán sus esfuerzos. La mayor parte del aparato militar y de seguridad nacional seguirá trabajando.

Habrá contratiempos en la vida diaria de los estadounidenses y verdaderos dolores de cabeza para los empleados federales que estén en licencia o que trabajen sin sueldo durante el lapso de financiación, aunque el Gobierno, en general, les indemnice al finalizar el cierre.

La administración Trump también amenazó con despedir, en lugar de suspender, a muchos empleados federales.

El Gobierno será menos eficiente al no funcionar como se esperaba, incluso si gran parte de las agencias permanecen técnicamente abiertas.

El último cierre supervisado por Trump, el más largo en la historia de Estados Unidos, terminó en enero de 2019 después de que diez controladores de tráfico aéreo no se presentaron a trabajar, lo que cerró temporalmente el aeropuerto La Guardia en Nueva York, como informó CNN en ese momento.

El concepto de un lapso de financiación, también conocido como cierre, es relativamente reciente.

Solo existe porque el secretario de Justicia del presidente Jimmy Carter, Benjamin Civiletti, redactó un memorando legal en 1980.

Antes de eso, las agencias gubernamentales solían seguir funcionando incluso cuando los legisladores no aprobaban a tiempo los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias.

De eso se trata. Un abogado del Gobierno, en esencia, inventó la idea de los cierres.

El proceso de asignación de fondos debe completarse a finales de septiembre de cada año, antes de que comience el ciclo fiscal del Gobierno en octubre.

Hay 12 proyectos de ley de asignación de fondos que deben aprobarse. Ninguno se consiguió sacar adelante en ambas cámaras este 2025, y desde el año fiscal de 1997 no se ha aprobado el conjunto completo de proyectos de ley de asignación de fondos antes de la fecha límite del 30 de septiembre.

En cambio, el Congreso ha caído en un ciclo de vaivenes entre proyectos de ley de financiación temporales.

La iniciativa actual objeto de discordia ahora mismo entre republicanos y demócratas solo proveería financiación al Gobierno hasta noviembre.

Los demócratas la ven como una oportunidad para ejercer su única influencia real en el Gobierno.

Insisten en que los republicanos restablezcan los subsidios de Obamacare, que están a punto de expirar, para que las primas de seguro médico no se disparen en un 75 % para los aproximadamente 24 millones de personas que participan en los mercados del programa a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Los republicanos quieren tener ese debate a finales de este año.

Podría ser un cierre largo o corto, pero alguien terminará cediendo.

Este lapso actual es similar al primero y más corto de las dos crisis de financiación durante el primer mandato de Trump.

En aquel entonces, en enero de 2018, los demócratas presionaban por ayuda permanente para los hijos de inmigrantes indocumentados, los llamados Dreamers, a quienes el presidente Barack Obama les otorgó estatus temporal, solo para ver cómo Trump cancelaba el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

A los pocos días, los demócratas cedieron y votaron a favor de un proyecto de ley de financiación gubernamental a corto plazo de tres semanas a cambio de garantías de que tendrían la oportunidad de debatir y resolver el problema de DACA. Pero nunca se resolvió.

Presidentes y legisladores temen los cierres gubernamentales

Además de los dolores de cabeza que causan, los políticos pueden pagar un precio político por no cumplir con su función principal, que es asegurar el funcionamiento del Gobierno.

Matt Glassman, experto en operaciones del Congreso del Instituto de Asuntos Gubernamentales, señala que con frecuencia es el partido que “intentó aprovechar el cierre” el que carga con la mayor parte de la culpa.

En este caso, podrían ser los demócratas.

Si hay un precio, los demócratas podrían pagarlo en las elecciones intermedias de 2026, cuando anhelan desesperadamente obtener el control de la Cámara de Representantes.

Ha habido tres interrupciones de financiación a largo plazo que duraron más de unos días.

Aquí les presentamos a esos tres y a quiénes se apresuraron a ponerles fin. Cabe destacar que una versión de esto se publicó en 2019:

Duración: 6 días y luego 22 días.

¿Quién parpadeó?: Bill Clinton y luego los republicanos del Congreso.

Estos dos cierres totalizaron 28 días. Ahora se considera que contribuyeron en gran medida a revitalizar la presidencia de Clinton, a pesar de que aceptó, con ciertas condiciones, las exigencias republicanas de equilibrar el presupuesto en un plazo de siete años.

Clinton hizo esa concesión para poner fin al primer cierre. Los republicanos dudaron en sus exigencias sobre cómo implementarla en el segundo.

El día en que terminó la crisis de tres semanas —el 6 de enero de 1996— The New York Times utilizó el lenguaje de la retirada para referirse a los republicanos, comparando al partido con Napoleón extralimitándose en sus intentos de tomar Moscú.

“Pero al final, el cierre se había convertido en una poderosa fuerza contra los republicanos, quienes eran vistos como los responsables de causar estragos entre los empleados federales y ciudadanos inocentes para ganar puntos políticos”, escribió Michael Wines en la portada del Times. “Y la obstinada negativa del Sr. Clinton a llegar a un acuerdo, vista durante todo el año pasado como una prueba de debilidad política, de repente empezó a parecer valentía ante el asedio enemigo”.

Duración: 16 días

¿Quiénes parpadearon?: Los republicanos del Congreso.

Republicanos conservadores como el senador Ted Cruz de Texas y el representante Mark Meadows de Carolina del Norte contribuyeron a liderar una insurrección entre los conservadores de la Cámara de Representantes, quienes insistieron en retirar los fondos a la Ley de Atención Médica Asequible.

Sin embargo, con Obama aún en el cargo y los demócratas controlando el Senado, la iniciativa no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Había otros asuntos en juego, pero finalmente los republicanos acordaron financiar al Gobierno a los niveles existentes con un ligero ajuste en la verificación de ingresos para los subsidios de atención médica.

El entonces presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, admitió en una entrevista radial que los republicanos habían tirado la toalla.

“Dimos una buena batalla. Simplemente no ganamos”, reconoció en aquel momento.

Duración: 35 días

¿Quién parpadeó?: Trump.

El cierre gubernamental más largo de la historia ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Comenzó después de las elecciones de 2018, durante el periodo de transición, tras la pérdida del control de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos, pero antes de que los demócratas asumieran oficialmente el control.

Trump quería fondos para financiar su muro fronterizo y amenazó con no firmar ningún proyecto de ley de gastos que no lo incluyera. Ni siquiera con la mayoría en la Cámara y el Senado pudo conseguir los fondos en aquel entonces.

Los demócratas, al tomar el control de la Cámara, insistieron en que el debate sobre el muro fronterizo se separara del proyecto de ley de financiación más amplio.

Trump finalmente cedió, pero solo después de provocar el cierre más largo de la historia, que comenzó, como ahora, cuando sus republicanos tenían el control unificado del Gobierno federal.

