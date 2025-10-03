¿Quién es Mario Guevara, el periodista salvadoreño deportado por EE.UU.?

La tarde del sábado 14 de abril, Mario Guevara estaba en su elemento, armado solo con su teléfono móvil y…

La tarde del sábado 14 de abril, Mario Guevara estaba en su elemento, armado solo con su teléfono móvil y protegido con un casco para bicicleta. El periodista salvadoreño documentaba en vivo una protesta contra las acciones migratorias de Donald Trump en Atlanta, Georgia.

Al inicio de su transmisión en redes sociales se ve el momento en que la policía utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes. A pesar de no tener máscara que lo protegiera, Guevara continuaba su avance hacia el lugar.

Unos 14 minutos después, la policía lanzó una segunda ronda de gas, lo que lo forzó a correr en busca de aire fresco. Al recuperarse, Guevara continuó documentando las protestas, incluso logró captar la detención de algunos manifestantes.

Pero la transmisión se vio interrumpida abruptamente. Lo último que quedó registrado es el momento en el que, mientras Guevara acataba órdenes de la policía de retirarse del lugar, unos agentes se acercaron y lo esposaron. Se escucha a Guevara pedir con tranquilidad, en inglés, que le alcancen su teléfono, que se había caído. “Es para mi trabajo”, dice. Y luego, nada.

Guevara fue arrestado, acusado de los delitos de transitar de forma inadecuada por una vía para un peatón, obstrucción de agentes de la ley y por reunirse de forma ilegal. Un juez estatal le concedió libertad sin fianza, pero las autoridades migratorias pidieron que se mantuviera en detención por su estatus migratorio, según indicó el lunes 16 de junio en una transmisión en Facebook Zach Gaeta, uno de los abogados del reportero. “Él no estaba protestando, estaba grabando”, indicó el abogado.

El martes 17 de junio, Giovanni Díaz, otro de los abogados de Guevara, aseguró que el periodista tiene permiso para trabajar en Estados Unidos, aunque no tiene la residencia permanente.

En conferencia de prensa, el defensor agregó que su cliente no ha cometido ningún delito.

Díaz declinó especificar bajo qué estatus o programa estaría amparado Guevara.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en ese entonces a CNN que preparaba una declaración ante la consulta para saber el estatus inmigratorio de Guevara.

Autoridades federales de inmigración emitieron una orden de detención migratoria contra Guevara, popular en redes sociales desde hace varios años por documentar redadas migratorias y quien fue detenido en la ciudad de Doraville, dijo el lunes 16 de junio Zach Gaeta, uno de los abogados del reportero.

Después de meses bajo custodia federal, Guevara fue finalmente deportado este viernes a El Salvador.

Mario Guevara es un periodista que llegó a Estados Unidos escapando violencia en El Salvador. Al conseguir permiso laboral, mientras se resolvía su petición de asilo, comenzó a trabajar en publicaciones hispanas en el área metropolitana de Atlanta. Se destacó rápidamente por su energía y su presencia rápida en noticias de último minuto.

Eventualmente fue contratado por Mundo Hispánico, en su momento la publicación más grande en español en el área de Atlanta, en donde, además de sus reportes para la edición escrita, reconoció el poder de las redes sociales haciendo transmisiones en vivo. “¡Qué tal mi gente!”, saludaba en sus publicaciones a su creciente número de seguidores. Los enlaces en vivo eran a menudo sobre acción policial, alertando de retenes policiales nocturnos de rutina, en los que las autoridades revisaban a conductores por sobriedad y asegurarse de que sus papeles de tránsito estaban en regla.

Esta información resultaba de importancia para la comunidad indocumentada porque, si pasaban por el lugar sin licencia de conducir, podrían ser arrestados y, una vez en la cárcel, reportados a las agencias de inmigración.

Así creció también su relación con las agencias policiales del área metropolitana, que reconocen su alcance en redes sociales en la comunidad latina.

También comenzó a recibir información sobre la actividad de agentes de inmigración, cuando detenían a personas en operativos. Desde los últimos años del gobierno de Barack Obama, Guevara recomendaba precaución a la comunidad, pero también reportaba cuando algún individuo con prontuario criminal era detenido.

Eventualmente, agencias federales de inmigración comenzaron a incluirlo en eventos para los medios en distintos lugares del país, incluyendo la frontera con México.

Cuando el diario más grande de Georgia, The Atlanta Journal Constitution, adquirió a Mundo Hispánico, Guevara se convirtió en parte de una de las organizaciones de noticias más grandes del sur de Estados Unidos, contribuyendo a la cobertura de temas de inmigración.

Los reportes de Mario Guevara han sido reconocidos no solo por el servicio que presta a la comunidad, sino también por el estilo de sus reportajes en vivo, con imágenes sin filtro y comentarios a veces más allá de la neutralidad típica de un periodista.

En 2017, The New York Times publicó un minidocumental sobre su trabajo en el que se muestra cómo en una ocasión, mientras transmitía en vivo un incidente en el que agentes de inmigración intentaban detener a una persona atrincherada en un edificio, el mismo atrincherado estaba viendo el reporte de Guevara y lo contactó para pedirle que sirviera como intermediario para entregarse. Guevara accedió, aunque reconoce que fue una decisión difícil para un periodista, que se supone debe evitar ser parte de la noticia.

En 2019, The Columbia Journalism Review, una publicación académica dedicada al periodismo, resaltó el trabajo de Guevara y señaló que a menudo es criticado por algunos detractores de su trabajo, que lo acusan de colaborar con las autoridades, acusación que él niega rotundamente.

El año pasado Mario Guevara decidió probar suerte. Dejó la seguridad de un trabajo en un medio de comunicación y lanzó su propio sitio. Su trabajo es el mismo, pero con la presión de conseguir anuncios publicitarios que le permitan mantener a su familia, que a menudo es parte de sus publicaciones. Hace unos años, cuando su hijo adolescente sufrió de convulsiones que lo llevaron a una larga hospitalización y cirugías, Guevara compartió cada detalle con sus seguidores agradeciendo el apoyo, así como compartiendo su fe cristiana, que también es parte importante de su vida.

Guevara fue deportado a su natal El Salvador la madrugada del viernes, confirmó a CNN el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La deportación ocurre después de que una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó su petición de emergencia para suspender la orden para removerlo del país.

Su hijo, Oscar Guevara, dijo que Mario pasó sus últimas horas en EE.UU. en un centro de detención de Louisiana y que, tras la deportación, él planea viajar a El Salvador para llevarle ropa y sus cámaras, entre otras cosas.

“Se pueden imaginar, estamos devastados. Pero por lo menos no está muerto y eso es lo único que nos da esperanza”, señaló, antes de la deportación de su padre.

“Obvio, por ahora no nos sentimos, no tenemos los mejores ánimos, pero, como dije anteriormente, está vivo y cuando ya pase la tristeza, sé que nos vamos a levantar y esta vez más fuerte”, concluyó.

La detención y deportación de Guevara han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y a favor de la libertad de prensa.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.