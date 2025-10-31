¿Qué sigue para Andrés Mountbatten-Windsor, ahora que no es príncipe?

Hace quince días, era el príncipe Andrés, duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh, caballero de la Gran…

Hace quince días, era el príncipe Andrés, duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh, caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y caballero real compañero de la Orden de la Jarretera.

Ahora, es simplemente Andrés Mountbatten-Windsor.

La noche del jueves, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III había iniciado un proceso para despojar a su hermano de sus títulos y honores y desalojarlo de la propiedad real en Windsor, culminando la caída en desgracia de Andrés por sus vínculos con el depredador sexual condenado, Jeffrey Epstein.

A la mañana siguiente, el nombre de Andrés ya había sido eliminado del registro oficial de la nobleza, un paso crucial en la eliminación formal de sus títulos.

Mientras la familia real espera que esta medida ponga fin a este escándalo de años, surgen preguntas sobre dónde vivirá Andrés, de 65 años, si aún podría enfrentar más problemas legales y si su expulsión calmará la opinión pública británica.

Aquí respondemos algunas de esas preguntas.

Lo más probable es que en Royal Lodge, la imponente mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park, al oeste de Londres, que ha sido el hogar de Andrés desde 2003. La difunta reina Isabel II concedió a Andrés, el tercero de sus cuatro hijos, el derecho a vivir en la mansión, y su contrato de arrendamiento de 75 años debía expirar en 2078.

Pero en su comunicado del jueves por la noche, el Palacio de Buckingham dijo que Andrés había recibido una notificación formal para entregar su contrato de arrendamiento y que “se mudará a un alojamiento privado alternativo”. Se entiende que se mudará tan pronto como sea posible.

Fuentes reales dijeron a CNN que a Andrés se le asignará una casa en la propiedad privada del rey en Sandringham, Norfolk. Esa vasta finca en la costa este de Inglaterra alberga unas 150 propiedades. También es donde la familia real pasa la Navidad.

Antes del anuncio del jueves por la noche, Andrés ya había sido informado que no sería bienvenido en la casa de campo durante las fiestas, según una fuente real.

Andrés podría no mudarse a Sandringham hasta después de las fiestas navideñas, dijo otra fuente, porque se espera que lleve tiempo dar aviso, entregar el contrato de arrendamiento y organizar la mudanza.

Sí, pero no se sabe cuánto. Después de apartarse de sus funciones públicas tras su desastrosa entrevista en 2019 con BBC Newsnight, se creía que Andrés recibía una asignación anual de aproximadamente 1 millón de libras esterlinas (US$ 1,3 millones) de la difunta reina, según informes de medios británicos.

Esos pagos continuaron inicialmente bajo el reinado Carlos, según los informes, pero se entiende que el rey dejó de proporcionarle la asignación.

A pesar de haber sido despojado ahora de su título de príncipe, CNN entiende que Andrés seguirá recibiendo un ingreso de Carlos.

Las finanzas de Andrés siempre han sido un tanto misteriosas. Su única fuente de ingresos declarada es la pensión que recibe por su tiempo en la marina entre 1979 y 2001, que se dice asciende a unas 20.000 libras esterlinas (US$ 26.000) al año.

Andrés puede haber perdido sus títulos, estatus y honores, pero sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono británico.

Existe un proceso para excluirlo formalmente de la línea de sucesión mediante legislación, pero llevaría tiempo, ya que requiere el consentimiento de las naciones de la Mancomunidad en todo el mundo.

La última vez que se invocó este protocolo fue en 1936, con la abdicación de Eduardo VIII.

Andrés y Sarah Ferguson se divorciaron en 1996, pero viven juntos en Royal Lodge en Windsor desde 2008. Su exesposa recuperó su apellido de soltera a principios de este mes cuando Andrés renunció al uso de sus títulos reales, incluido el de duque de York. Ella también se mudará de Royal Lodge y hará sus propios arreglos de vivienda. Se entiende que no acompañará a Andrés cuando se mude a Sandringham.

Sus hijas, la princesa Beatriz, de 37 años, y la princesa Eugenia, de 35, no son miembros activos de la realeza y conservarán sus títulos como hijas del hijo de un soberano, de acuerdo con una directiva emitida por el rey Jorge V en 1917.

Beatriz vive con su esposo en los Cotswolds, a unos 160 kilómetros de Londres, pero tiene un apartamento en el Palacio de St. James en la capital. Eugenia y su esposo tienen una casa en los terrenos del Palacio de Kensington, pero pasan mucho tiempo en el extranjero. Sus situaciones de vivienda no se verán afectadas por el exilio de su padre.

Los Liberal Demócratas, un partido de oposición, han pedido recientemente que Andrés comparezca ante una comisión parlamentaria para dar testimonio sobre sus finanzas y el posible alquiler pagado por vivir en Royal Lodge.

Hasta ahora, el Gobierno del primer ministro Keir Starmer se ha negado a dar tiempo a los miembros del parlamento para debatir sobre las finanzas de Andrés, a pesar de la indignación pública que exige una investigación exhaustiva.

Esta semana, Geoffrey Clifton-Brown, legislador conservador y presidente de la Comisión de Cuentas Públicas, escribió a los Comisionados de la Corona solicitando más información sobre los acuerdos de arrendamiento de Andrés para Royal Lodge.

Esa comisión es responsable de “garantizar el mejor valor para el dinero de los contribuyentes”, escribió Clifton-Brown, y como tal “consideramos razonable solicitar más información sobre el estado y la justificación del arrendamiento de Royal Lodge”.

Potencialmente. Republic, un grupo activista que busca abolir la monarquía, dice que está llevando a cabo una acusación privada contra Andrés “porque si el Gobierno y la policía no lo responsabilizan, lo haremos nosotros”.

El grupo dice que ha instruido a abogados para investigar y, si corresponde, iniciar una acusación privada por denuncias de delitos sexuales y mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.

Virginia Giuffre, una acusadora destacada de Epstein y su círculo, alegó que Andrés tuvo relaciones sexuales con ella tres veces cuando era adolescente. En sus recientes memorias, publicadas póstumamente, Giuffre escribió que Andrés “creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”.

A pesar de afirmar que nunca la conoció, Andrés supuestamente pagó millones de dólares a Giuffre en 2022 para resolver una demanda civil que ella presentó en su contra.

Él ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra.

Giuffre se suicidó en abril. El jueves, Sky y Amanda Roberts, hermano y cuñada de Giuffre, dijeron a CNN que Giuffre habría estado “feliz” de saber que Andrés fue despojado del título que lo ayudaba a eludir su responsabilidad.

“Creo que estaría orgullosa, y creo que miraría a sus hijos y diría: ‘Lo logré. Atrapé al tipo malo’”, dijo Amanda Roberts.

Es difícil decirlo. Andrés es profundamente impopular entre el público británico. En una encuesta publicada el jueves por YouGov, el 91 % de los británicos tenía una opinión negativa de Andrés. Solo el 4 % tenía una opinión positiva. En contraste, los británicos generalmente aprecian al príncipe William (76 %) y al rey Carlos (62 %), y en general tienen una visión positiva de la monarquía como institución (56 %).

Si la caída en desgracia de Andrés comenzó realmente después de su entrevista con BBC Newsnight en 2019, la familia real ha intentado repetidamente poner fin al escándalo: primero con el retiro de Andrés de la vida pública, luego quitándole sus títulos militares y patrocinios, más tarde cortándole el apoyo financiero, después con la renuncia a algunos de sus títulos, y ahora con el rey expulsándolo definitivamente del palacio como un paria.

Ninguna de las medidas ha calmado la indignación pública. Queda por ver si esta vez será diferente.

Quizás el escándalo de Andrés se ha prolongado tanto porque, para el público, sus “castigos” no parecen proporcionales a las acusaciones que enfrenta. Si bien la pérdida de sus títulos y residencia favorita puede ser una tragedia personal para Andrés, genera poca simpatía entre un público que exige una verdadera rendición de cuentas. “No importa si es el príncipe Andrés o Andrés Mountbatten-Windsor, seguimos adelante con una acusación privada contra él”, dijo Republic, el grupo activista.

